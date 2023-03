Una periodista de C5N se enojó por la entrevista de Jorge Rial a Jey Mammon y terminó en llanto

Un escandaloso debate salió al aire en “Duro de domar”, el programa nocturno de C5N que conduce Pablo Duggan, al referirse a la acusación de presunto abuso infantil contra el conductor televisivo Jey Mammon. Una de las panelistas terminó en llanto y hasta pidiendo perdón a sus compañeros, luego de haber cuestionado al conductor Jorge Rial por entrevistar a Jey Mammon en ese mismo canal.

El cruce se dio el jueves por la noche, cuando “Duro de domar” presentaba en exclusiva un adelanto del reportaje de Rial, conductor de “Argenzuela”, a Jey Mammon, quien hace poco fue suspendido de Telefe tras conocerse la denuncia de abuso sexual infantil realizada por Lucas Benvenuto (la causa prescribió años atrás).

La decisión de permitir que el acusado por abuso de menores hable en cámara mutó a una acalorada disputa entre los periodistas de “Duro de domar”, con comentarios hirientes, enojos y hasta la periodista Cynthia García que lloró en vivo, tal como compartió en su video de Twitter el periodista Nacho Rodríguez.

García cuestionó el propósito detrás de otorgarle tiempo al aire a Mammon en la pantalla de C5N. Esto generó una reacción airada por parte de todos los miembros de “Duro de domar”, quienes se molestaron mucho y se lo hicieron saber en la cara.

“¿La pregunta es para qué, para qué queremos escuchar a Jey Mammón?”, dijo Cynthia García, quien acusó a sus compañeros de “solidarizarse” con el exconductor de “La peña de Morfi”.

Cruce en C5N por la entrevista de Jorge Rial a Jey Mammon (Captura de video)

“Yo quiero escucharlo, pero el tema es dónde. Yo quiero escucharlo en la Justicia. (...) Me impacta la palabra de Jey Mammon hablando de él, ¿para qué lo ponemos al aire? Es el victimario de un delito aberrante contra un niño. Yo simplemente estoy poniendo sobre la mesa un debate. Yo no lo entrevistaría, es una decisión editorial”, manifestó la periodista.

“No existen las dos campanas, hay una sola campana. Que se defienda en la justicia, pero no quiso defenderse en la Justicia. ¿Por qué le vamos a dar el contexto a defenderse en la televisión?”, recordó García.

El panelista Mariano Hamilton es uno de los que levantó la voz en el debate televisivo: “Por la Justicia claramente no, pero ¿por la sociedad vos no pensás que está condenado? Lo rajaron de todos lados los lugares donde laburaba, no va a poder conseguir un put... laburo en ningún lugar del mundo”.

El debate aumentó en tensión, con Mariana “La Chipi” Anchipi, María Fernanda Callejón y Carla Czudnowsky lanzando sus críticas a su compañera por no gustarle la entrevista a Jey Mammon en C5N.

Finalmente, Cynthia García terminó llorando ante la cámara y pidiendo disculpas si alguien se sintió ofendido por sus palabras.