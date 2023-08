Impactante video: un chofer se descompensó y el colectivo que manejaba se estrelló contra una casa

El suceso sacudió a la localidad bonaerense de Ranelagh en Berazategui. En las imágenes, compartidas por la cuenta de youtube, se puede observar como el colectivo, descontrolado tras la pérdida de conocimiento de su conductor, terminó incrustado en una vivienda. Además se observa una familia que caminaba en la zona y se salva por segundos de ser embestida por el vehículo.

De acuerdo a lo informado, el chofer del colectivo sufrió una súbita descompensación y cayó con todo su peso sobre el volante. El vehículo, con sus pasajeros a bordo, perdió el control y se dirigió directamente hacia una vivienda. La rápida reacción de los pasajeros fue crucial, ya que, desesperados, intentaron quitar los pies del chofer del acelerador. A pesar de sus esfuerzos, no lograron detener la inercia del colectivo que atravesó la pared de la casa.

Tras el estruendo provocado por el impacto, los vecinos empezaron a salir de las casas para ayudar a los lesionados. Se ve como bajan del colectivo los pasajeros con visibles muestras de dolor por los golpes. Uno de ellos me dijo que “había volado como dos metros y que por suerte había frenado la cabeza a unos centímetros del vidrio de una ventanilla”, dijo uno de los bomberos que trabajó en el lugar.

Analía, la hermana de la dueña de la casa en la que terminó incrustado el colectivo, dio su testimonio al canal TN. “Fue de película. No me entraba en la cabeza cómo se metió en su casa”, arrancó diciendo. “Me llama una vecina porque cinco minutos antes había pasado a saludar a mi hermana. Entro el auto en mi casa, y me dice ‘venite ya que a tu hermana le entró un colectivo en la casa, están bien pero venite’. Cuando llego había bastante gente golpeada, el colectivero desvanecido en el volante y mi hermana en shock”, agregó.

La dueña de la vivienda, que se encontraba en la cocina en ese momento, vivió momentos de angustia al presenciar cómo el colectivo ingresaba a la habitación de su hijo. Afortunadamente, el joven habitante de la habitación afectada, Máximo, se encontraba a salvo en la escuela técnica en el momento del accidente. Ahora, esperan la evaluación de los peritos para conocer el estado estructural de su hogar y tomar las medidas necesarias para la reparación.

