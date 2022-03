Política en Off: millonario “roll over” para Alberto, el variopinto club de fans de Manes y el debate terraza y vino o palco oficial y Carrusel

El millonario roll over para Alberto

El nuevo acuerdo con el FMI es el gran tema de la agenda nacional. El debate en el Congreso arranca esta semana y el tiempo apremia, porque en 15 días habría que pagar más de dos mil millones de dólares que Argentina no tiene. Sin embargo, el tema es confuso, no sólo para los ciudadanos de a pie, sino incluso para muchos dirigentes políticos que repiten consignas políticas más que explicaciones acerca del contenido del pre acuerdo alcanzado.

En el primer artículo de la ley que debate el Congreso a partir de hoy se autoriza al Poder Ejecutivo, es decir a Alberto Fernández , a refinanciar esa deuda. En el punto 9 de la Carta Intensión firmada por el ministro Martín Guzmán, se explica que esa refinanciación se hace con un nuevo crédito con el FMI por 45 mil millones de dólares. Para el lector desprevenido, se trata de que el Fondo Monetario nos da un nuevo crédito para pagar el viejo crédito que tomó Mauricio Macri.

En realidad no todo el nuevo crédito que nos dará el Fondo será para pagar el viejo crédito de Macri: hay que recordar que los 54 mil millones de dólares otorgados al anterior gobierno, sólo se tomaron 44 mil millones y ahora nos van a dar 45 mil millones. La diferencia sería para cubrir déficit fiscal en las cuentas públicas nacionales durante este año.

Algunos funcionarios del Gobierno de Mendoza recuerdan que en la discusión de la ley de presupuesto de Mendoza, el Frente de Todos local no autorizó a Rodolfo Suárez a tomar deuda nueva para pagar la vieja, una operación más conocida por “roll over”, un término que en Mendoza hemos escuchado o leído alguna vez en los medios locales.

Un poco con bronca y un poco con sorna, en Casa de Gobierno se preguntan por qué el Frente de Todos a nivel nacional pide “roll over” y en Mendoza lo rechazan.

El peronista que se une a las filas del “yayismo”

Un estado de Whatsapp llamó la atención en el mundo de la política local. Mario Adaro, ministro de la Suprema Corte de Justicia replicó el video del radical Facundo Manes invitando a todos y todas a la plaza Independencia para asistir a su charla.

El juez de la Suprema Corte de Mendoza Mario Adaro, se sacó una "selfie" en primera la fila de la charla de Facundo Manes en la plaza Independencia.

Adaro, ex ministro de Gobierno de Celso Jaque, integra el ala peronista dentro del máximo tribunal. “Me están matando con los mensajes” dijo con humor cuando le preguntaron sobre las repercusiones entre sus “compañeros”.

“Yo soy yayista” guapeó el supremo acercándose más a Ulpiano Suárez que al radicalismo. Luego prometió estar en primera fila para escuchar al neurocientífico que actualmente es diputado nacional por la UCR. Al parecer, se conocen desde hace años y Adaro siempre ha sido un férreo defensor de la ciencia y la tecnología. Como se ve en la selfie, cumplió y estuvo en primera fila.

Manes, el preferido

Siguiendo con Facundo Manes, la visita del diputado nacional que tiene una larga trayectoria como neurocientífico no pasó desapercibida y varios funcionarios, además del supremo Mario Adaro, quisieron compartir agenda con él. Entre ellos aparecen dos intendentes radicales, como son Tadeo García Zalazar (Godoy Cruz) y Ulpiano Suárez (Capital) que acomodaron espacios para tener a Manes en sus pagos.

El que dio el primer paso fue el godoycruceño, con aspiraciones a la Gobernación, que aseguró la presencia del legislador nacional en el Parque TIC el viernes. “Revolución del conocimiento” copó las instalaciones al aire libre y hay que decir que García Zalazar y Manes llegaron en transporte público.

Gracias a todos los vecinos que se acercaron hoy a la Plaza Independencia a conversar sobre los desafíos que tenemos para construir una nueva Argentina. ¡Hasta la próxima, Mendoza! 💪🏻🇦🇷❤️ pic.twitter.com/6mZb9r6a0I — Facundo Manes (@ManesF) March 5, 2022

Ulpiano Suárez también hizo gestiones y también tiene aspiraciones a suceder a otro Suárez. Entre el almuerzo de Bodegas de Argentina y el Acto Central de la Vendimia hubo tiempo para que Manes disertara en la Plaza Independencia. Fueron temáticas distintas, pero ambos se aseguraron tener a Manes en sus departamentos.

Los dolorosos recuerdos vendimiales de Rogelio

Uno de los invitados al desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) fue el ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Durante la gestión de Mauricio Macri vino muchísimas veces a Mendoza y sigue teniendo buena relación con el ahora senador nacional Alfredo Cornejo.

Estuvimos en #Mendoza disfrutando de la tradicional #Vendimia2022 🍇🇦🇷. Gracias a todos los mendocinos por la invitación. pic.twitter.com/fIuSLlaong — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) March 5, 2022

Hablando fuera de micrófono sobre la Vendimia, tiene un recuerdo inolvidable. “Cada vez que venía a la Vendimia, me sentaba en el palco pero el Alfredo se iba y yo me quedaba poniendo la cara para que me putearan”, dijo entre risas. Y agregó: “¡me venían a putear a mí que no me conocían!”

Ahora, fuera de la exposición, degustó vinos, rosqueó y se tomó la Vendimia más relajado porque nadie lo insultó.

Para algunos, el vino es mejor que el Carrusel

En la terraza del hotel Hyatt se dispuso de varios livings y barras para que quienes participaran del desayuno de la Coviar y algunos invitados vieran pasar los carros desde allí degustando distintos varietales. A pocos metros estaba el palco oficial que se llena de funcionarios y personajes de la política.

Sin embargo algunos políticos prefirieron la terraza para disfrutar gran parte del Carrusel. Uno de ellos fue el intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar al que se lo vio en una mesa con gente del municipio degustando varietales. Otro que aprovechó el buen clima fue el coordinador de Gabinete, Santiago Suárez. El funcionario pasó gran parte del evento compartiendo brindis entre radicales y peronistas como Roberto Righi. En cuanto pudo se sumó el intendente de Capital, Ulpiano Suárez.

Los foráneos ni hablar. Mario Negri no escondió su sonrisa por disfrutar del evento que mezcla política con vinos, el sol mendocino que acompañó en parte y todo se hizo ameno. El cordobés “estaba en su salsa” hablando con algunos viejos conocidos que tiene en la provincia.