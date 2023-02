Política en Off: el San Valentín oficialista, la pelea por un sánguche y la lista de cuervos amarillos

La causa del roll over, a fuego lento

Por ahora, se cocina a fuego lento la causa judicial por la inconstitucionalidad del roll over.

Recordemos. El gobierno provincial decidió impulsar el “rolleo” de deudas por decreto, sin intervención legislativa, para evitar el bloqueo opositor, que no iba a permitir que el Ejecutivo consiguiera los dos tercios.

A pesar de que el decreto del roll over busca que Mendoza zafe del pago de fuertes deudas en dólares este año, por el momento no hay “presión de la política” para que la Corte resuelva la causa. Así lo indicaron desde el alto tribunal, que tendrá que resolver en pleno los planteos realizados por el PJ, el Partido Verde y la Fiscalía de Estado.

•La constitución dice que no pueden hacerlo.

•El fiscal de estado les dice que no pueden hacerlo, que es inconstitucional.

Adivinen que hizo Suarez?

Lo hizo igual.🤦

Esto no se llama capricho, se llama impunidad.

Creerse dueños de todo.

Ahora veremos que dice la justicia. — Lucas ilardo (@lucasilardo) December 29, 2022

Esta semana hubo una mínima novedad en el tema. Los recursos presentados en enero por los actores mencionados obtuvieron “admisión formal” por parte de la Corte. Pero desde su seno indicaron que no habrá mayores noticias en el corto plazo. “Va a demorar eso, no creo que lo apuren”, dijo una fuente.

Los “enamorados” de Cambia Mendoza

El radicalismo mendocino pretende que el miércoles 15 de febrero se defina qué partidos conforman el frente electoral Cambia Mendoza.

Será difícil que eso ocurra por el lado del PRO, dado que Omar de Marchi desde hace tiempo viene advirtiendo que podría romper esta relación política con la UCR.

Hoy se realizó la reunión del Frente Cambia Mendoza, donde se resolvió el adelanto de la fecha de formación de frentes, al quince de febrero, con posibilidad de postergación al 22 de febrero. La razón es por el adelantamiento de las elecciones municipales. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) January 25, 2023

No se sabe si ese rompimiento se producirá al final, pero en estas horas hay quienes comentan que la fecha elegida no es demasiado propicia. “El 15 de febrero es el día después del día de los enamorados... y viste cómo es esto, el 14 siempre hay quilombos, que no me regalaste bombones, que miraste a esa chica, que pensaba que me llevarías a cenar a un lugar mejor.... en fin”, dijo uno de los convocados a la reunión.

“Todos los quilombos del 14 estallan el 15″, remató, dando a entender que difícilmente haya acuerdo.

La hambruna radical

Daniel Orozco presentó el libro sobre el método lasherino de gestión en un acto netamente radical. Fue un día después de la postulación del gobernador Rodolfo Suárez a Alfredo Cornejo como su sucesor. Los admiradores del ex Gobernador no se quisieron perder el miting.

Según cuentan algunos presentes, antes de la presentación que fue en el cine del Tadicor, se había preparado una especie de recepción con sánguches de miga y bebidas a la espera de las figuras principales del evento que era cerca de las 20.

Quiero agradecer profundamente a mi amigo el senador Alfredo Cornejo, por acompañarme en la presentación de mi libro MTD e IDEAS PARA UNA MENDOZA POSIBLE.

Es un honor escuchar su concepto sobre mi gestión al señalar q fui el intendente más exitoso de Las Heras del 83 a la fecha. pic.twitter.com/m7nCDfsOBY — Daniel Orozco (@mdanielorozco) February 8, 2023

Más de uno llegó sin haber tomado la media tarde y se los vio abalanzarse sobre las bandejas de sánguches de miga que se habían preparado. Cuentan que por momentos hubo desesperación y miedo por no alcanzar a “pellizcar” nada. “Daba vergüenza ajena” dijo sonrojado uno de los presentes que vió cómo varios radicales deglutían los triples de jamón y queso.

A otros les pareció errada la estrategia de invitar como intendente y usando el logo de la Municipalidad de Las Heras a lo que era un acto meramente político. No faltó el que interpretó la movida como puro marketing político y recomendó “que donen la plata de la impresión del libro a los merenderos”.

Los precandidatos que coquetean

La confirmación de la candidatura de Alfredo Cornejo aclaró algunas dudas con respecto a la campaña y le dio pie al “anticornejismo” para que se organice. Varios observadores advierten que la campaña será palo a palo entre el ex Gobernador y Omar De Marchi quien competiría por afuera del frente oficialista.

Dos precandidatos a Gobernador como Luis Petri y Omar De Marchi estuvieron en la Vendimia de Luján de Cuyo.

Otro detractor es Luis Petri, el ex diputado nacional pero avisó que competirá en una elección primaria. Esto no significa que no tenga diferencias con el oficialismo. Y como una foto dice más que mil palabras, la Vendimia de Luján de Cuyo congregó a varias figuras de la política, principalmente del Pro. Aunque estuvo Petri acompañado de su novia, Cristina Pérez. Se los vio reírse y hablar con complicidad, ¿habrá acercamiento en la vereda de enfrente del cornejimo?

Los “cuervos” que no picotearon

El Consejo de la Magistratura debía renovar representantes de abogados y abogadas de Mendoza. Según dice un comunicado que se reproducía vía WhatsApp de varios abogados locales, “medio millar de letrados avalaron la única lista de candidatos que se presentó a competir en las elecciones”.

Javier Conrado Pons, María José Hernández, Adriana Atencio y Marcos Ratzinger serán quienes integren el órgano clave en el proceso de selección de los futuros jueces. Pero la curiosidad fue por el armado de las listas, porque para postularse, era necesario recolectar 500 avales de profesionales.

Según trascendió en el foro, y circuló en el texto difundido, la nota de color en esta elección la puso una agrupación vinculada a un sector del PRO mendocino, denominada “Abogados en Acción”. “Algunos de sus integrantes intentaron participar en la contienda, pero finalmente desistieron al no contar con apoyos suficientes”, decía el texto.