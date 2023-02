Política en Off: el emprendedor aventurero, los deudores de impuestos y una llamativa ausencia en Las Heras

El emprendedor electoral que se acomoda

Las elecciones municipales obligan a todos a tomar decisiones en el corto plazo. Queda un mes para la presentación de alianzas y unos 30 días para la presentación de listas. Como contó este medio sobre los movimientos peronistas dentro de las comunas peronistas (porque internas hay en todos lados), hay un jugador que estaría cotizando.

Se trata de José Luis Ramón, el líder de la frazada y de Protectora Fuerza Política. El partido tiene personería jurídica y fue uno de los aliados del Partido Justicialista en el Frente de Todos. Justamente abrochar ese acuerdo le permitió ir de diputado provincial en primer término y entrar a la Legislatura (difícilmente lo habría logrado yendo con su partido).

La Cámara de Diputados debate finalmente el Presupuesto 2023 y las leyes de Avalúo e Impositiva, en la cual el oficialismo, que tiene los votos para aprobarlos, pondrá el foco en tratar de llegar a los dos tercios de legisladores necesarios para recibir la autorización para endeudarse para realizar una serie de obras públicas. José Luis Ramón Foto: Orlando Pelichotti

Ese sello podría salvar la estrategia de otro partido. Se trata del Partido Renovador que está en tratativas de asegurarse la personería jurídica y dejar de depender de sellos ajenos para presentar listas. No se sabe si el espacio que tiene a Sergio Massa como líder nacional y a Gabriela Lizana en Mendoza jugará por dentro o fuera del Frente de Todos.

Sí está claro que de ir por afuera, necesita un sello y en caso de no tener la personería para estas elecciones, Protectora podría ser una opción. “Hay predisposición por parte de Ramón, es algo que tenemos que definir”, dicen en el massismo. Por las dudas, Ramón está listo para otra aventura electoral.

El candidato que no paga la patente

Hay un ex senador provincial que quiere ser candidato a Intendente, hablamos de Marcelo Romano quien hasta ahora, no sabemos por cuanto tiempo más está en el Partido Verde y trabaja para Matías Stevanato en Maipú.

El funcionario, que tiene un cargo de planta permanente en el Senado de la Nación y es el único que le quedó porque de otros, como el del Ministerio de Economía, fue echado por no trabajar y además enfrenta un juicio por abuso de autoridad, tiene deudas.

Romano, que despotrica contra la clase política y le reclama que cumpla con sus obligaciones, hace todo lo contrario. El sancarlino no paga impuestos. Ahora se sabe que debe más de $200.000 pesos de Impuesto Automotor.

Enano verde deudor

Seguimos con los deudores de impuestos provinciales, puntualmente en el caso de los vehículos. Y esta vez el involucrado es un artista, porque no solamente los políticos deben impuestos, aunque prediquen lo contrario.

El guitarrista de los Enanitos Verdes, Felipe Staiti debe más de $500.000 de Impuesto Automotor. La curiosidad es que tiene su propio vino y hasta viene de una gira por el exterior. Además se presentará en la Fiesta de la Vendimia de Capital. Proveedor del Estado con deudas.

Los Enanitos Verdes volverán a los escenarios por primera vez en la Fiesta de la Vendimia de Capital - https://t.co/GQG664bBgX — felipe staiti (@felipestaiti) January 13, 2023

La precandidata ausente

No hay lugar a dudas que cuando estamos cursando la época preelectoral, las fiestas departamentales son actos tradicionales y esperados por parte de los funcionarios que son los aspirantes a la sucesión de la intendencia, sobre todo porque los políticos provinciales se centran particularmente en la comuna.

Naturalmente, este viernes fue el caso de Las Heras, una de las comunas donde hay turbulencia interna en base a la sucesión de Daniel Orozco. Los problemas del Intendente para forjar a un candidato que pueda sobresalir sobre el resto, o de los propios aspirantes que no han sabido cómo hacerlo, ha dejado una vía libre a la competencia interna que no sólo está peleada, sino que no hay un funcionario fuerte que pueda llegar a ser el candidato “puesto”.

En ese contexto, Fabián “el oso” Tello y Francisco Lo Presti, dos funcionarios de primer nivel de Orozco y con altas chances, se movieron “como pez en el agua” y se mostraron como eventuales precandidatos ante el resto, a la espera igualmente de la venia de Orozco. También estuvo en el evento Andres Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados, que no pasó desapercibido ya que se mantiene expectante en base a una posible competencia interna.

Francisco Lo Presti, Fabián Tello y Andrés Lombardi. Mariana Villa / Los Andes.

No obstante, sorprendió una ausencia que terminó siendo notoria: la de Janina Ortiz, secretaria de Gobierno de Las Heras y quien podría ser la gran apuesta de Orozco también para la intendencia.

Al margen de lo electoral, es raro que una funcionaria de su talla se pierda el evento más importante del año del departamento. Dicen las malas lenguas que intentó junto a cercanos de la intendencia, “vaciarle” a Tello la fiesta, a sabiendas que es él quien había organizado principalmente el evento.

Otra de la versiones fue que su ausencia se notó en base a un malestar por la falta de decisión del Intendente, quien advirtió que recién a fines de febrero se revelará el nombre del candidato oficial.

Lo cierto es que el tiempo comienza a apremiar, las elecciones se acercan y las tensiones aumentan cada vez más en Las Heras. ¿Podrá Orozco mantener a la tropa unida?

Alto funcionario kirchnerista, de vacaciones y en los jueguitos, ¿quién es?

Aunque la política es vértigo, más en el inicio de un año electoral, varias figuras importantes encontraron durante este enero tiempo para descansar y divertirse en la costa argentina. Política en off descubrió a uno de ellos.

El funcionario en cuestión es muy importante en la estructura del kirchnerismo nacional, por eso sorprendió encontrarlo en una casa de juegos electrónicos. Al fin y al cabo, todos necesitamos relajarnos un poco, y eso fue lo que hizo la persona en cuestión, quien no sólo acompañaba a un niño en los juegos, sino que incluso se animó a jugarse una “fichita” en una carrera de autos.

Ocurrió días atrás en la localidad de Mar Azul. Tenemos una foto de espaldas del alto funcionario y hasta posible candidato nacional en las elecciones de este año, aunque no conseguimos una que revele en forma acabada su identidad ¿Quién es? La respuesta está abajo de la foto.

Un funcionario fue a una casa de juegos electrónicos.

Respuesta: Wado de Pedro, ministro del Interior