Política en Off: el cónclave secreto, el legislador tacaño y un error que costó caro

Cumbre en el aeropuerto

Día: jueves en horas de la tarde. Lugar: Aeropuerto Jorge Newbery, en Capital Federal. Protagonistas: dos importantes referentes políticos mendocinos, uno opositor y el otro...casi.

Los transeúntes creyeron ver una revelación de lo que se puede venir en Mendoza cuando llegue la hora de confirmar alianzas y candidaturas para las elecciones en uno del cafés de la estación. No eligieron el más visitado de todos, para evitar que los dos quedaran en la vidriera de todo el mundo. Pero los vieron igual, y hay más de un testigo.

El encuentro puede ser un indicio del futuro. O no. Bien sabe todo el mundo que la construcción de una alianza política de gran importancia no se hace en un café. Pero algunas de ellas arrancan así.

El diputado nacional Omar De Marchi y el intendente de San Rafael, Emir Félix en la Vendimia departamental.

Además, la foto no es tan improbable teniendo en cuenta los antecedentes de cada uno. El dirigente opositor en Mendoza no comulga demasiado con La Cámpora. Y el que charlaba con él, hace rato que tomó distancia de Alfredo Cornejo y Cambia Mendoza.

Cosas para charlar tenían, pero...¿qué habrán discutido? Esto justo pasó en momentos en que en el justicialismo hay quienes hablan de armar un “gran frente” para competir con Cornejo. Y precisamente uno de los que tomaba café pretende abrirle las puertas a cuanto justicialista quiera enfrentar al ex gobernador

Se desconoce el tema, pero lo cierto es que dos testigos, por lo menos, vieron al intendente de San Rafael, Emir Félix, y al diputado nacional del PRO, Omar de Marchi, dialogando animadamente en una esquina no demasiado transitada del aeropuerto.

El furcio K que obligó a recalcular

El concejal Nadir Yasuff se había envalentonado para criticar al intendente de San Rafael, Emir Félix, luego de la foto que publicó Omar De Marchi en Twitter. Se los ve ambos saludarse y sonreir. La imagen dando vueltas generó un revuelo grande en el peronismo que salió a criticar.

No sólo a Félix, sino a Matías Stevanato quien le dijo a Los Andes, en la edición publicada el domingo, que consideraba al diputado nacional como “un gran dirigente, formado, que mostró gestión en Luján. Habla con muchas fuerzas y necesitamos dirigentes que aprovechen para escuchar más de lo que hablan”.

El concejal kirchnerista debió borrar los tuits que escribió sobre Emir Félix.

Las críticas vinieron del lado del kirchnerismo, apuntando al vínculo de De Marchi con Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. El edil, que quiere ser intendente en San Rafael, citó una supuesta frase del jefe comunal. “Me gusta lo que está haciendo De Marchi, tengo diálogo con él”, escribió en Twitter. Le recordó que el espacio de Félix era el peronismo y no la precarización, desprecio a trabajadores entre otras cuestiones en las que ubicó a Macri y a De Marchi.

Al parecer, alguien le avisó que esa frase no la había dicho el jefe comunal y debió borrar lo que había armado. Finalmente se expresó sin arrobar a nadie y hablando en forma general.

La pava que pide la jubilación

En cualquier oficina puede faltar de todo, pero nunca una pava o un calentador de agua. Las infusiones, como el mate o el café, son necesarias para afrontar las jornadas laborales. En la Legislatura provincial, pasa lo mismo y puede verse en cualquiera de las cocinas que hay.

Una de ellas se ubica en el Anexo de la Cámara de Diputados, que tiene entrada por la calle Espejo. Desde hace tiempo, la pava eléctrica que hay en el edificio viene pidiendo el retiro. Si se la intenta agarrar, se puede ver que los plásticos están rotos, un tirón y se rompen. La resistencia falla y tarda más de lo habitual en calentar el agua.

En el anexo de la Cámara de Diputados se reúnen las comisiones y se expuso el proyecto para reformar el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia. Foto: Orlando Pelichotti

El electrodoméstico ya había dado señales de necesidad de recambio durante las jornadas del Presupuesto provincial y las exposiciones de los funcionarios. Concurría bastante gente y eran varias rondas de café, y la pava hacía lo que podía. Pero a meses de esto, todo sigue igual.

“No hay presupuesto, eso lo maneja el de saquito celeste”, le dijo enojado un empleado legislativo a otro cuando le preguntó si le había cambiado la pava eléctrica. La referencia era al presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.

El legislador tiene fama de tacaño pero la molestia de los empleados pasa por otro motivo. “Para estas cosas no hay plata, pero para el combustible de los autos oficiales hay siempre. O has visto vos que cuando recortan gastos alguno deje de usar el auto con chofer?”, se enfureció el otro empleado que miraba a los costados para que ningún conocido lo escuche. Cada uno agarró su café, después de esperar a que la pava calentara el agua, y siguieron trabajando.

El recuerdo de un anuncio

La cesión de tierras a comunidades mapuches (o autopercibidas como tales) viene desatando la ira del radicalismo por varios motivos. Uno de ellos es la zona en la que se encuentran estas hectáreas, de alto valor económico por los recursos que hay: petróleo, minerales, vegetación y agua.

Pero también porque está cerca de la zona por que se iba a construir el Paso Las Leñas. “Escuché a Emir Félix diciendo en Radio Nihuil que la cesión de tierras del INAI a los mapuches no afectará el futuro túnel Las Leñas, sin embargo, les dieron todos los terrenos alrededor del futuro paso. Un lugar que será invaluable económicamente”, contó por Twitter el senador radical Martín Kerchner.

Escuché a @emirfelixok diciendo en @radionihuil que la cesión de tierras del INAI a los mapuches no afectará el futuro túnel Las Leñas, sin embargo, les dieron todos los terrenos alrededor del futuro paso.

Un lugar que será invaluable económicamente🧐 https://t.co/24ZjadYBIT — Martín Kerchner Tomba (@MartinKerchner) February 3, 2023

Un usuario le respondió con acidez. “Jajajaaa no me digas que te acordaste de Paso Las Leñas...no movieron un solo dedo en 8 años para avanzar con ese proyecto. Cornejo vino a San Rafael a mentirnos en la cara sobre el asfalto de la ruta 220. Y ahora hablan de Paso Las Leñas. Rostro pétreo”, expresó irónico.

Kerchner fue ministro de Economía, Infraestructura y Energía durante el gobierno de Alfredo Cornejo y en más de una oportunidad, se hicieron anuncios con respecto a ese paso que se ubica en Malargüe. Por eso cuando el intendente, Juan Manuel Ojeda se queja de la postergación, no se refiere sólo a la minería sino a otras obras como esta.

La trifulca maipucina

La entrevista que dio a Los Andes el intendente de Maipú, Matías Stevanato, generó mucha repercusión. Tal es así que uno de los precandidatos a intendente en la comuna es Néstor Majul, el subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad.

Cornejista indicutido, compartió la nota en Twitter disparando con el jefe comunal peronista. “Él es el único responsable de que la calle Maza haya sido levantada y reconstruida 3 veces, pero hacerse cargo de los errores no es una virtud que le pertenezca”, dijo entre otras cosas.

Las respuestas no tardaron apuntando contra la gestión de Suárez. “Y de la inseguridad en Maipú quien debe ocuparse? Es muy fácil gestionar por redes sociales y marcar errores en los demás, aunque extremadamente difícil demostrar con trabajo público que las familias maipucinas son la única prioridad. Cara más dura que una piedra”, le escribió uno de los asesores de Adolfo Bermejo.

Es el fiel reflejo del populismo. Para él y todo su frente la culpa siempre es de los demás.

Él es el único responsable de que la calle Maza haya sido levantada y reconstruida 3 veces, pero hacerse cargo de los errores no es una virtud que le pertenezca.https://t.co/yG0jOCINTE — Néstor Majul (@MajulNestor) February 5, 2023

El diputado maipucino Juan Pablo Gudino también le salió con los tapones de punta. “Otra mentira más, la calle Maza se refuncionalizó en el sector comercial de Gutiérrez y el colector se desvío por calle Güemes. Se nota que NO CAMINAS Maipú”, le dijo.

“Nestor por favor relea la nota y después tuitee, su lectura comprensiva es errada, salga del modo siesta y empiece a ocuparse de lo que tiene q ocuparse, en su caso encárguese de la seguridad”, ironizó Gustavo Aroma, el Secretario de Gobierno de la comuna.

Majul evitó seguir con las confrontaciones y no respondió a las críticas.