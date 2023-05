Daniel Orozco: “En Cambia Mendoza se tienen que preguntar por qué no contuvieron a tantos dirigentes”

El precandidato a vicegobernador de La Unión Mendocina, Daniel Orozco, dejó el hermetismo de los primeros días y ya activa el modo campaña pensando en el 11 de junio. Trata de evitar hablar de Cambia Mendoza, ya que asegura “es parte del pasado”. Pero aunque lo niegue, se cuelan respuestas a las críticas que esgrime sobre todo, Alfredo Cornejo. De ese modo defendió a su candidato a intendente, Martín Bustos.

Pone de modelo su gestión en Las Heras para expandirla a nivel provincial. Al igual que su compañero de fórmula, Omar De Marchi, critica la política provincial de vivienda y en el plano educativo, asegura que hay que “humanizar” el Ítem Aula. Explica los más de 180 funcionarios que tiene en su organigrama de trabajo y confiesa que tiene “5 nóminas” salariales guardadas.

- ¿Cómo le fue en la presentación del libro MTD en Buenos Aires?

- Fue muy buena la recepción. Ese libro es el comienzo de lo que nosotros queremos para una gestión eficaz y por supuesto puede ser corregido. Pero es un puntapié para que aquellas personas que se inician, como un intendente nuevo, tengan una base para trabajar mejor.

- En base a este libro que ha publicado, entiendo que tiene propuestas a nivel provincial. ¿Cuáles de esas aporta a La Unión Mendocina y cuáles no tuvieron lugar en Cambia Mendoza?

- Lo de Cambia Mendoza ya es una cosa del pasado. En MTD (Mejorar, Transformar y Desarrollar) y también otros libros publicados por técnicos nuestros, tenemos un plan de ordenamiento territorial con los lineamientos para los próximos 10 años de Las Heras.

Ahí salen muchas de las cosas que pensamos hacer. Una de ellas, municipalizar aspectos de la Provincia. Me remito a los hechos: en el departamento hicimos y entregamos 108 casas en 18 meses. Una familia no debió esperar entre 10 y 15 años para recibir su casa del IPV, con hijos y hasta nietos, como ocurre en otros casos. Eso significa que algo estamos haciendo mal y lo tenemos que activar. Yo lo propuse en ese conjunto de “Ideas para una Mendoza Posible” (libro MTD), para que aquellos que empiecen en el municipio de Las Heras, sin intervención de la Nación y la Provincia, lo puedan hacer.

Si vos te ponés a pensar en este tiempo cuantas casas le dieron a Las Heras, ahí te vas a dar cuenta la importancia que tienen esas 108 casas en número. Todo con la parte municipal, hicimos un proyecto público-privado.

Por otro lado el tema del agua es fundamental. Las Heras no solamente espera 1500 factibilidades de agua sino que necesita otras 5 mil y eso significa un estancamiento en el desarrollo de un departamento. Y le pasa a muchos otros municipios también. Una factibilidad de agua hace que tengas un emprendimiento inmobiliario, viviendas, población mayoritaria y también inversión. De esto adolecemos en Las Heras. Me habían prometido hace mucho tiempo 1500 factibilidades de agua y Dios quiera que las pueda tener a corto plazo, porque si no se me va la gestión y tengo parado el departamento desde el punto de vista inmobiliario. Eso no le debe ocurrir a ningún intendente.

Sabemos muy bien que tenemos que optimizar los recursos, trabajar fuertemente sobre la parte Irrigación, Hidráulica, EPAS y Aysam. Son cuatro estamentos que tienen que trabajar al unísono y eso lo tenemos que lograr en una futura gestión.

Con Omar no solamente pensamos el tema de vivienda, como estamos conversando. Si no también la parte de educación y empleo. En Las Heras, logramos que 324 personas desarrollen microemprendimientos que serán futuras pymes el día de mañana. Con una Dirección de Cooperativas vamos a hacer la primera expo provincial entre junio y julio. Porque la economía circular y social es fundamental en el desarrollo de un departamento y una provincia en estos momentos de extrema pobreza en el país.

Con la Unión de Docentes Argentinos (UDA) estamos trabajando fuertemente porque sabemos que la educación es una herramienta por la cual se contestan todas las preguntas. Con eso quiero decir que para nosotros es fundamental la infraestructura escolar, la dignidad del trabajo docente, sus salarios y humanizar el ítem aula. Estamos trabajando fuertemente en estos temas.

Retrato del intendente del departamento de Las Heras Daniel Orozco Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

- Usted nombró al ítem aula, ¿puede explicar más en detalle la posición de LUM en ese sentido?

- Lo tenemos que humanizar. Hoy en día estamos trabajando con premios y castigos para los docentes, sabiendo que muchos de ellos tienen puntualmente excepciones. Por ejemplo, si vos tenés un paciente con una enfermedad oncológica y tiene que faltar por diferentes motivos, entre ellos la quimio, rayos o lo que fuera. Y después el número que permite el ítem en junio ya se ha gastado, esa persona no lo puede cobrar y verdaderamente lo necesita. Es paupérrimo y lo tenemos que dignificar. Encima se lo están sacando en situaciones especiales. En la parte psicológica o emocional, hay que estar al frente de 40 niños y el docente tiene que estar dignificado y acorde para hacerlo.

- ¿Usted cree que su gestión tendrá alguna represalia de la Provincia por salir del oficialismo?

- No quiero hablar de eso, quiero hablar de lo propositivo. Cuando dos personas se necesitan para pelear, yo no lo estoy. A los vecinos no les importan las peleas de políticos, si te fuiste o porque te quedaste. Yo siempre digo una cosa y termina esta confrontación; no es “¿por qué me fui de CM?”, sino que hay que hacer la otra pregunta: “¿por qué no contuvieron a tantos dirigentes?” Estamos hablando de Omar De Marchi, Jorge Difonso, el Partido Fe y la Coalición Cívica, que fueron los fundadores y actualmente no está ninguno.

- ¿Algunas balas entraron de las que le tiró Cornejo?

- Ninguna, porque ni siquiera me acuerdo. Con eso te digo todo. Yo, verdaderamente con todo lo que pueda haber dicho, cada uno es prisionero de sus palabras y dueño de sus silencios. A mí la otra vez me preguntaron qué pienso del senador y me quedé callado. Hay silencios que dicen más que mil palabras. Durante siete días no dije nada.

- Y con respecto a las críticas que direccionó contra Martín Bustos, a quién tildó que “no está capacitado para ser candidato”, ¿qué puede decir?

- El senador no puede tener una opinión formada de alguien, si no vive en Las Heras. No puede opinar nada desde un café o una oficina de un cuarto piso, de un departamento del cual no vive.

- Francisco Lo Presti, un candidato que surgió de su gestión, también lo criticó a usted, ¿qué puede decir al respecto?

- No hablo de gente que se ha hecho conmigo. Yo tengo un buen recuerdo de todos, porque han sido funcionarios míos hasta hace poco.

- Cómo lleva adelante la campaña de Bustos en el departamento, teniendo en cuenta que van a afrontar una PASO dentro de LUM ¿Cuál es el panorama?

- Es muy bueno. Tenemos buena relación y siempre decimos que, es a través de las propuestas y no de las agresiones, como podemos inculcarle algo al vecino. No a través de personalismos, acá no los hay. El único referente que tenemos es el vecino. Cuando veo que los políticos se agreden y atacan, allá ellos. Eso no le interesa al ciudadano y a mí tampoco. Lo que interesa es que tengan confianza y fe.

Los que hablan de “cocoliche” (NdR: chicana de Rodolfo Suárez a LUM) o cualquier otra cosa, ellos se harán cargo de sus palabras. Nosotros vamos para delante de forma propositiva. Espero que lo entiendan para ver de qué forma pueden ellos enamorar, porque nosotros sabemos cómo enamorar al vecino, para que confíen en nosotros y tener el día de mañana una opción para sacar del letargo a la Provincia.

- ¿Qué les parecieron los resultados de los comicios municipales?

- Es un fiel reflejo de que el vecino piensa en función del que está al lado de él, que son los intendentes. De aquel que le golpea la puerta y le da respuestas por sí o por no. Es un premio a la gestión. Nosotros con Omar hablamos de que nuestro gobierno tiene que ser abierto, no puede estar encerrado en la estructura provincial, tiene que salir a la calle y conversar con los intendentes y sus vecinos. Yo en Las Heras lo he hecho, soy un intendente abierto que conversa permanentemente.

Retrato del intendente del departamento de Las Heras Daniel Orozco Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

- ¿A qué se debe que haya un organigrama de más de 180 funcionarios en Las Heras?

- Nosotros tenemos solamente tres secretarías, cuando hay municipios que tienen ocho. Hay algunas particularidades que solo las sabe el lasherino. Por ejemplo, tenemos Centros de Atención Primaria de Salud y hay otras municipalidades que no los tienen, como Guaymallén. Eso implica que tenés que tener médicos y también el personal administrativo y logístico para cuidar esas dependencias.

Tenemos 25 Cedrys que son unidades esparcidas en todo el territorio, que es grandísimo. Tenemos más de 50 propiedades del municipio esparcidas desde Uspallata y Alta Montaña hasta la zona de El Borbollón y El Pastal, donde se necesitan administrativos y jefes. Son 50 lugares que no los tienen otros municipios como Guaymallén o Capital. Las realidades son totalmente diferentes. Yo tengo que llegar al vecino y para hacerlo se necesita esa estructura. No le veo cual es la crítica porque antes teníamos la misma cantidad de estamentos.

- ¿Es el mismo número aproximado que tenían anteriormente, no han sumado más gente?

- Lo único que hemos sumado como sectores mayores son: Cooperativismo, Dirección de Culto y Dirección de Modernización, que antes no existían. Son muchas actividades acordes para el Siglo XXI que hemos incorporado.

Yo estoy muy tranquilo y muy contento porque tenemos 5 nóminas guardadas. Económicamente y financieramente estamos muy estables, a pesar de que cuando yo recibí el departamento teníamos 130 millones en negativo. No podíamos pagar los sueldos ni los aguinaldos. Y encima de eso 10 millones de rojo en el banco. Eso te da la pauta de nuestra buena gestión y por qué hay tantos candidatos a intendentes, porque estamos dejando un municipio muy ordenado.