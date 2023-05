Suárez en la Fiesta de la Ganadería: “Vamos a presentar al Coirco otro proyecto de Portezuelo del Viento con el Trasvase incluido”.

El gobernador Rodolfo Suárez anunció que el Gobierno presentará ante el Coirco un nuevo proyecto para levantar la obra Portezuelo del Viento, pero con la inclusión del trasvase del río Grande al Atuel, obra que ha sido pedida de forma recurrente por la Cámara de Comercio de General Alvear.

El mandatario realizó este anuncio en la previa del tradicional almuerzo de la Fiesta Nacional de la Ganadería, y luego de escuchar el discurso del titular de la Cámara, Jorge Noguerol.

“Venimos a escuchar los reclamos, críticas y lo que hay que hacer para mejorar”, mencionó el Gobernador, quien se mostró algo conmovido por participar “por última vez en el cargo de mandatario”.

Si bien realizó un repaso importante sobre obras realizadas tanto en General Alvear como también en términos de Ganadería, ponderó la decisión de volver a insistir ante el Coirco el proyecto renovado (en realidad volver al original, que es más chico y barato) pero con la sumatoria del trasvase del Grande al Atuel; proyecto que ya había sido vetado por el propio organismo a pedido de La Pampa.

“Sufrimos un cachetazo con Portezuelo del Viento. Un laudo que dice que tenemos que hacer nuevos estudios, cuando hicimos 3. Pero no hay mal que por bien no venga, porque estamos estudiando retomar otro tipo de Portezuelo y que plantearemos con el trasvase incluido, que es necesario porque sin agua no hay crecimiento”, aseveró Suárez.

En este sentido, lanzó que no bajarán los brazos en la pelea dentro del Coirco. “Tengo que decirles que ese tema tenemos que tratarlo en el Coirco y tenemos que estar todos juntos para hacer el Trasvase, Portezuelo y El Baqueano”.

CAMBIOS EN LA BOLETA ÚNICA

El gobernador también habló sobre las elecciones que se desarrollaron el domingo pasado en 7 departamento. Destacó que el 90% de los votantes lo realizó adecuadamente y entendieron el sistema. Sin embargo, un 10% implicó la sumatoria de nulos y blancos.

Es por este motivo que señaló que modificarán la ubicación del casillero para votar al precandidato para las elecciones del 11 de junio. En vez de estar debajo de la figura del precandidato, se ubicará arriba, lo que implicaría, según el Gobernador y su gabinete, una “mejora” en la legibilidad de la boleta única.

“Estamos estudiando cuál fue la casuística de estos votos. Las personas tenían los votos de boleta completa abajo y la gente está acostumbrada a verlo arriba. A mi entender la columna de los votos hay que subirla de modo que la línea horizontal esté arriba. Es por esto que creo que hubo confusión. En Tunuyán se vieron muchos votos en blanco para concejales. Hubo muchos votos nulos por eso”, explicó.

Al mismo tiempo, agregó: “Hubo muchas cruces fuera del casillero y en la foto. Vamos a hacer mucha más docencia en la campaña televisiva y cambiaremos de abajo para arriba los casilleros”.

ELECCIONES MUNICIPALES

Respecto de las elecciones municipales en los 7 departamentos, manfestó que no eran los favoritos en ninguna de ellas, sobre todo porque son espacios opositores a los gobiernos municipales, pero valoró de sobremanera los comicios de San Rafael y San Carlos, donde indicó que quedaron “muy cerca” y competitivos para las generales.

“Sabíamos en los municipios íbamos de punto. Destaco la excelente elección de San Rafael y San Carlos. Vamos a trabajar mucho para dar vuelta la elección”, manifestó.

También añadió que las primarias provinciales del 11 de junio y nacionales del 13 de agosto, servirán de termómetro para cambiar el voto de una buena porción de electores que el 30 de abril en las municipales votó al oficialismo.

“Antes que exista la elección general a intendente del 3 de septiembre, en las PASO provinciales y nacionales habrá muchos cambios. Observamos un descontento social pocas veces visto y esto va a influir en las municipales”, opinó Suárez.

QUÉ PASARÁ CON EL TRASVASE DEL RÍO GRANDE AL ATUEL

Luego, habló sobre la obra del trasvase del río Grande al Atuel, e indicó que se llamó a licitación para realizar los estudios previos de impacto ambiental, pero la misma quedó desierta.

Acto seguido también habló sobre Portezuelo del Viento: “Lo de Portezuelo es un cachetazo para los mendocinos. Vamos a realizar de nuevo los estudios de impacto ambiental, pero lo veo con dificultades. Esto es porque el proyecto debe pasar por el Coirco. Basta el voto de uno solo para que se diga que no. Esperamos igual un cambio de gobierno nacional”.

Además, advirtió: “El Coirco es un acuerdo, es un tratado y esos acuerdos siguen. Actualmente estamos evaluando salirnos del Coirco″.