El tenso cruce entre Omar De Marchi y Mario Vadillo en la Fiesta de la Ganadería: “Corruptito de medio pelo”

Un tenso momento tuvo lugar durante la fiesta Nacional de la Ganadería en el departamento de General Alvear. La edición de este año es especial porque la provincia está subsumida en un contexto electoral, a poco más de un mes de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que se realizarán el 11 de junio.

Tal escenario parece generar tensión en el ambiente. Dicha tensión se pudo materializar en un tenso cruce entre Omar De Marchi y Mario Vadillo. El primero lo acusó de ser un “corruptito de medio pelo” y de ser un “chanta pagado” por el oficialismo por no cerrar con La Unión Mendocina. “Estaba todo acordado y al otro día dijo que no”, expresaron.

“La verdad que es un caradura. Me dice a mi que soy un corrupto cuando él hace todas las que se les ha ocurrido porque lleva 40 años en distintos puestos del electorales. Yo no he tenido ningún puesto de gobierno”, finalizó Vadillo.

Suárez sobre Portezuelo: “Vamos a presentar al Coirco otro proyecto con el Trasvase incluido”

Mientras este tenso cruce ocurría, el gobernador Rodolfo Suárez, en otro rincón del predio habló sobre Portezuelo del Viento. Anunció que el Gobierno presentará ante el Coirco un nuevo proyecto para levantar la obra, pero con la inclusión del trasvase del río Grande al Atuel, obra que ha sido pedida de forma recurrente por la Cámara de Comercio de General Alvear.

El mandatario realizó este anuncio en la previa del tradicional almuerzo de la Fiesta Nacional de la Ganadería, y luego de escuchar el discurso del titular de la Cámara, Jorge Noguerol.

“Venimos a escuchar los reclamos, críticas y lo que hay que hacer para mejorar”, mencionó el Gobernador, quien se mostró algo conmovido por participar “por última vez en el cargo de mandatario”.

Si bien realizó un repaso importante sobre obras realizadas tanto en General Alvear como también en términos de Ganadería, ponderó la decisión de volver a insistir ante el Coirco el proyecto renovado (en realidad volver al original, que es más chico y barato) pero con la sumatoria del trasvase del Grande al Atuel; proyecto que ya había sido vetado por el propio organismo a pedido de La Pampa.

“Sufrimos un cachetazo con Portezuelo del Viento. Un laudo que dice que tenemos que hacer nuevos estudios, cuando hicimos 3. Pero no hay mal que por bien no venga, porque estamos estudiando retomar otro tipo de Portezuelo y que plantearemos con el trasvase incluido, que es necesario porque sin agua no hay crecimiento”, aseveró Suárez.

En este sentido, lanzó que no bajarán los brazos en la pelea dentro del Coirco. “Tengo que decirles que ese tema tenemos que tratarlo en el Coirco y tenemos que estar todos juntos para hacer el Trasvase, Portezuelo y El Baqueano”.