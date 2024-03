Política en off: el intendente radical amigo de Guillermo Moreno, un impresionante look legislativo y los maratonistas que intrigan a la UCR

DOS QUE HAN DECIDIDO CORRER JUNTOS

La dupla no deja pasar la oportunidad de mostrar sus afinidades, ya sea un encuentro académico o una maratón. Se trata de Esteban Allasino (Luján) y Ulpiano Suárez (Capital). Son explícitos a la hora de los fotos, lo que no se sabe es qué quieren reflejar políticamente con estas postales.

Está claro que les encanta dar señales de irreverencia. Allasino es pollo de Omar de Marchi, Ulpiano Suárez, un intendente radical claramente no cornejista. Los une el hilo invisible del reclamo por la coparticipación municipal, que irrita al gobernador Alfredo Cornejo y ha generado la necesidad de que Cornejo defina una “solución fiscal” para el conflicto. También, si se quiere, un referente nacional enfrentado con Javier Milei: Horacio Rodríguez Larreta.

Media Maratón Ciudad de Mendoza 🏃‍♀🏃.



Gracias a @UlpianoSuarez y a Media Maratón de Mendoza por la invitación 🙌.



Disfrutamos una hermosa carrera, una muy buena oportunidad para recorrer las calles de la bella Ciudad de Mendoza ✨.



¡Felicitaciones! pic.twitter.com/B0T0RPsZMK — Esteban Allasino (@estebanallasino) March 24, 2024

Quién sabe adónde van. Pero lo que dejan en evidencia es con quienes no caminarán. Ninguna foto reciente hay con otros intendentes de Gran Mendoza, como por ejemplo, Marcos Calvente de Guaymallén. Menos aún con Diego Costarelli de Godoy Cruz, a inversa de Ulpiano, el más cornejista de los intendentes. El futuro dirá hasta dónde pueden caminar (o maratonear) juntos.

EL DATO QUE OCULTAN VARIOS INTENDENTES

Sin dudas el paro de municipales de Godoy Cruz generó temor en los municipios de toda la provincia, quienes creen que podría haber algún tipo de efecto contagio en sus departamentos, teniendo en cuenta que la gran mayoría manejan salarios similares para sus empleados.

Sin embargo, ante las consultas de Los Andes, algunas comunas decidieron ni siquiera responder; mientras que desde otros entornos de los intendentes admitieron que la decisión era “no informar” los datos de los salarios para que no se “agitara” el avispero.

Mientras tanto, también se dio el caso de otras intendencias, quienes si bien hablaban de porcentajes de incremento y sueldo promedio, evitaban dar el sueldo inicial.

“No podemos dar todo”, dijeron a este medio desde una de las comunas.

Ese es el principal miedo, que se sepa que hay municipales que tienen salarios básicos menores a los $100.000; y que a duras penas llegan a los $150.000 con bonos e ítems. Es decir, por lo menos 4 veces menos que la Canasta Básica Total que mide la DEIE.

EL AMIGO RADICAL DE GUILLERMO MORENO

Por apariciones bizarras o simplemente verborragia graciosa, Guillermo Moreno ha ganado espacio como un personaje central en las redes y canales de streaming. De tal modo, es un entrevistado constante en esas plataformas y la semana pasada visitó “Industria Nacional”, el programa que conduce Pedro Rosemblat.

Allí “el novio de Lali” le preguntó al dirigente peronista sí tenía amigos radicales y él respondió que sólo tres, destacando a un intendente mendocino del resto. “El último es el intendente de San Martín en Mendoza”, dijo sobre Raúl Rufeil y acompañó su explicación con un par de gastadas, referidas al último encuentro que tuvieron en el despacho municipal el pasado 7 de febrero.

“Yo tenía que llegar a las una y media, a más tardar. Él me estaba esperando y le digo que iba a llegar 2 y pico. Llegué dos y cuarto, por ahí y el tipo me estaba esperando. Le digo, ´es raro hermano. Ya que un radical trabaje es raro y qué encima te espere´”, lanzó Moreno entre carcajadas

Y continuó: “El tipo se rió y me dice ´bueeeno, soy radical pero más o menos´. ¿Cómo más o menos? Tenía un cuadro de Alfonsín, que ocupaba toda la pared. Y le digo, ´pero mirá el cuadro que tenés de Alfonsín´ y me dice: ´nooo, ese lo dejó el de antes´. La verdad que me cayó muy bien. Le dije, ´sabés que sos el tercero´”.

En la anécdota de Moreno sobre su tercer amigo hay un dato curioso: el intendente anterior a Rufeil fue Jorge Omar Giménez, un peronista ortodoxo. ¿Quién habrá colgado el cuadro realmente?

LA CUENTA QUE “TRAICIONA” A UN MINISTRO

Las cuentas de Twitter o “X” suelen embarullar a nuestros dirigentes y hasta castigarlos por sus incoherencias o contradicciones.

Eso le acaba de pasar al mendocino Luis Petri, ministro de Defensa de la Nación, quien brindó una entrevista a Radio Rivadavia ayer a la mañana en la que consideró que la polémica en torno a si los desaparecidos de la dictadura fueron o no 30.000 “no le aporta nada al debate” y remarcó que hay que “valorar la recuperación y consolidación de la democracia y condenar todos y cada uno de los quiebres constitucionales que hubo en el país”.

Todo bien hasta aquí, si no fuera porque el mismo Petri, a la par de difundir la entrevista radial en la que dio esta opinión, también reposteó en su cuenta de X el video que ayer difundió la Casa Rosada que abiertamente ventila la teoría de que los desaparecidos “no fueron 30.000″.

UNA DIVA EN LA LEGISLATURA

La última sesión de la Cámara de Senadores tuvo cruces fuertes entre el peronismo y La Unión Mendocina por la Ley de Residencias, que finalmente se aprobó junto a otros cinco proyectos más del paquete de Salud que envió el Gobierno.

En ese marco, hubo una senadora de LUM que no pasó desapercibida, pero no por haber intervenido en el debate puntualmente sino por su llamativo look. Flavia Manoni se presentó con un vestido plateado propio de noche de gala y gafas, que mantuvo puestas durante toda la sesión, cual diva en su show.

“Hola Manoni, te estamos llamando, queremos votar”, parecen haberle dicho sus compañeros de bloque.