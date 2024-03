Cornejo prepara una reforma fiscal y un paquete de leyes contra la inseguridad

Pasaron los primeros cien días en el poder para Alfredo Cornejo, en su segunda gestión. “Me tocan malas épocas”, afirma al hablar de las condiciones económicas del país.

No tiene certezas sobre el futuro, pero sí “esperanza” con Javier Milei. Le pide a su partido, el radicalismo, que lo entienda como “outsider” de la política. Y le sugiere al Presidente que encare reformas profundas, adoptadas con consenso opositor, que vayan más allá del déficit cero.

En lo provincial, dilata otra vez definiciones sobre el uso de los fondos del acuerdo de Portezuelo del Viento, se muestra conforme con lo hecho en estos meses en la Provincia y habla de los objetivos inmediatos de su agenda: una reforma del sistema fiscal que abarque el conflicto de la coparticipación con los intendentes y un paquete de leyes para enfrentar la inseguridad y sus nuevos fenómenos.

-Son sus segundos cien días de inicio de gobierno, ¿qué cambió?

- S on distintos en lo provincial, porque recibo una administración más ordenada, pero en lo nacional no son distintos, me tocan malas épocas, recesivas en la economía. El periodo de recesión económica impacta sobre la gestión provincial: hay menor actividad económica y alta inflación. Eso impacta también sobre el humor de la gente. La distorsión de precios existía en el 2016 en los primeros 100 días y existe hoy día. Incluso yo creo que la distorsión hoy está agravada con respecto al 2016, porque se están acomodando de un proceso muy distorsivo, y eso es mucho más brusco ahora.

-Milei tiene hoy una centralidad mayor ¿Qué riesgos ve en eso?

-Nuestro diseño constitucional es bien presidencialista. O sea, con mucho poder del Poder Ejecutivo en la política diaria. Con lo cual, la centralidad siempre existe. Creo que la diferencia es que Milei tiene mayor centralidad porque ha sido un outsider. A Macri le atribuían dos años antes alguna chance de ganar la elección, pero dos años antes de ser electo a Milei nadie le atribuía posibilidades de ser presidente electo por el voto popular. También tiene centralidad Milei porque está encarando un cambio de modelo económico en forma de shock y mucho más brusco que con Macri. Paradójicamente, esa centralidad no acompaña al peso que tiene en el Congreso. Yo he dicho públicamente que Milei puede alcanzar la meta de equilibrio fiscal sin pasar por el Congreso, pero eso no es condición suficiente. Las reformas requieren pasar por el Congreso y solo con equilibrio fiscal no se va a lograr el crecimiento.

-¿Qué le genera haber tenido poco diálogo con el Presidente (se reunió 15 minutos en su despacho tras una reunión con los gobernadores) en estos 100 días ¿Lo intriga, lo decepciona, lo preocupa?

-Me genera incertidumbre, pero es la misma incertidumbre que me genera la situación económica. No tengo certidumbres y lamentablemente yo creo que gobernar entre otras cosas es dar certidumbres a la sociedad. La gente percibe estos procesos con muchísima angustia y nosotros tenemos que contribuir a dar certidumbres. Lo digo para él, pero lo digo para mí también. Tengo esperanza, y una esperanza bien fundada, de que si la Argentina logra salir de este modelo económico decadente, a Mendoza le tiene que ir muy bien, le iría mejor que a otras provincias. Está como en construcción y en proceso que el Gobierno Nacional cambie el modelo y sea exitoso en cambiar este modelo económico. Es muy vertiginoso este cambio, su mensaje (por Milei) intenta dar certidumbre, si la da o no, esto también depende de los resultados. Esa incertidumbre que me genera a mí supongo que es la incertidumbre que también le genera al ciudadano común, mendocino o argentino en general.

Alfredo Víctor Cornejo Neila gobernador de Mendoza A 112 días de gobierno analiza su inicio de gestión. Foto:Orlando Pelichotti

-¿No hay mucho ruido político, en la oposición incluso, en el camino hacia ese objetivo?

-Yo creo que este proceso hay que mirarlo con inteligencia. Si los argentinos eligieron un outsider y le han dado un mandato genérico de cambio de modelo económico es porque fallaron muchas otras cosas. Ese proceso hay que mirarlo con bastante prudencia desde la política y no embanderarse en dogmas ideológicos ni de izquierda ni de derecha. Hay que tratar de que haya éxito en el cambio de modelo.

-¿Hay que hacer entonces lo que no hace Milei, que es dogmático?

-Yo le recomendaría que no fuera dogmático en materia económica, pero sí que no tuerza el rumbo de cambio de modelo, porque hay cosas que el dogma no explica. Por ejemplo el solo hecho de alcanzar el equilibrio fiscal no nos va a dar crecimiento, pero sí es cierto que es bueno que lo logre. Ahora, nosotros necesitamos inversiones en energía, en minería, en industria. Necesitamos logística y para eso necesitamos inversiones, y las inversiones requieren previsibilidad, requieren seguridad jurídica y alto consenso no solo de la élite política y empresaria, sino de la sociedad. No se puede imponer.

-¿Usted le pide a la UCR que no sea tan quisquillosa y mire el rumbo?

-Exacto, yo lo vi en el DNU, que tiene un montón de cosas buenas y unas pocas que no son buenas. Si nos concentramos en las negativas nos perdemos lo importante que tenían otras modificaciones. Hay que saber discriminar si vale la pena, la oportunidad, la conveniencia y el contexto. Mi recomendación es que le otorguemos instrumentos al Gobierno para que pueda desarrollar su cambio de modelo económico, porque creo que en el fondo hay un alto consenso acerca de que seguir funcionando la economía como venía funcionando lo único que hace es producir mayor pobreza, y mayor mala distribución del ingreso. Eso ya lo hemos comprobado en estos 20 años. En ese cambio hay ajustes y nosotros tenemos que influir en que sea lo más equitativo posible, porque hasta aquí este modelo ajustó inequitativamente. No es que el ajuste vino con Milei, Alberto Fernández venía ajustando de otra forma, con alta inflación y licuación del salario real. De hecho, por primera vez en Argentina es pobre una asalariado en blanco. O sea, está debajo de la línea de pobreza.

-¿Eso no se ha potenciado en el último tiempo?

-Este proceso de distorsión de precios, acomodarlo es con mayor distorsión. Hay precios que benefician algunas actividades como en el caso del petróleo. Que el petróleo se pague no a barril criollo, es beneficioso. Ahora hay una larga lista de precios que estaban distorsionados y que es negativo que vayan a su lugar. Ahora, lo único que hay que preguntarse es: ¿queremos seguir igual? ¿Queremos seguir en este lento y progresivo deterioro del salario real y de la capacidad de consumo de las personas? Porque una alta inflación imprimiendo dinero empobrecía también. Ahora, uno hace este esfuerzo si en el futuro inmediato hay un aumento de la inversión, un aumento del empleo, un aumento del consumo y un aumento del salario real.

-¿Tiene un pronóstico sobre cuándo esto puede ocurrir?

-Yo creo que deberíamos tener algunos elementos positivos entre mediados y fin de año. Pero eso es con reformas estructurales, no es sólo con equilibrio fiscal. Eso se logra buscando los consensos en el Congreso para las cosas que sí o sí tienen que salir por ley. Si la Nación se va a seguir quedando con todos los impuestos y no los va a coparticipar, esa relación va a terminar haciéndoles hacer el ajuste que tenía que hacer la Nación a las provincias. Yo tuve una reunión con inversores internacionales la semana pasada en Buenos Aires y hay mucho interés internacional en la energía, el petróleo, los minerales y los alimentos, en la economía real de la Argentina. Ahora, hay que estabilizar la macro, hay que dar seguridad jurídica y hay que demostrar que se tiene gobernabilidad, que esas reformas se van a sostener en el tiempo, no que va a ser una primavera de un año o de unos meses.

Alfredo Víctor Cornejo Neila gobernador de Mendoza A 112 días de gobierno analiza su inicio de gestión. Foto:Orlando Pelichotti

-¿Con Milei, todo el sistema político quedó en duda?

-Yo creo que es lógico, por eso vuelvo al concepto de que hay que hacer muy inteligente para mirar este proceso, porque si viene una persona sin partido político, sin apoyos, prácticamente sin equipo y gana las elecciones, es una señal. Si eso no hace mover el tablero del sistema político, no veo qué. Hay que leerlo correctamente porque hay una tendencia a discutirlo sobre el dogma ideológico solamente, y tomar los detalles y las formas por encima del fondo de lo que significa este proceso. Yo trato de pararme ahí, creo que es la forma más inteligente de hacerlo y creo que es la mejor forma de representar a Mendoza, y de representar a los sectores medios productivos que son los que generan la riqueza, que son los que más sufren en estos cambios.

-¿Cuánto está padeciendo la Provincia la política de déficit cero?

-Mucho mucho, y acá pagan el costo los que hicieron buenas administraciones, como fue Mendoza, como los que no lo hicieron. Este ajuste tiene tendencia a ser inequitativo, no tiene premios y castigos, tiene tendencia a ser tabla rasa. Y eso de ninguna manera me gusta. Yo creo que en la nueva relación fiscal que tiene que tener Nación Provincia hay que sincerar esta situación. Por ejemplo, el transporte público es competencia de las provincias. Si quieren lo subsidian y si no el usuario paga todo el boleto. Eso lo firmo con las dos manos. Ahora, paralelamente, el Gobierno Nacional resulta que se financia para el subsidio al transporte con el impuesto a los combustibles. Es muy negativo y no lo elimina, pero resulta que no lo coparticipa. O lo elimina o lo coparticipa. Dame el porcentaje que me corresponde y yo veo si subsidio o no. Esa es la nueva relación fiscal Nación-Provincia que hay que construir: la Nación a sus competencias exclusivas y las provincias a sus competencias exclusivas. Creo que ese debiera ser el país ideal en teoría,

-¿Cuánto tiempo se puede resistir con estas reglas de juego?

-La caída de la recaudación está afectando muy feo sobre las provincias. La caída del consumo repercute sobre la recaudación de IVA y de Ingresos Brutos, con lo cual impacta sobre las provincias. Algunas están con sus gastos relativamente acotados y todavía no les es determinante en su cuenta. Entre ellas está Mendoza. Y otras ya tienen el agua al cuello. Pero si no se recupera el consumo, la caída de la recaudación para mediados de año va a ser una dificultad para todas las provincias, para las que están bien administradas y las que no están bien administradas. Si no hay recuperación económica, Mendoza también va a entrar en problemas. Entrará unos meses después, pero va a entrar. Los plazos son cortos. Las funciones sustantivas de buena parte de la administración de justicia, de la seguridad, de la educación pública y privada, y de la salud, se las ponen a las provincias, y esos gastos mínimos tienen que estar financiados, con lo cual tener una sana recaudación impositiva es obligación también de la Nación, no solo de las provincias.

OBRA PÚBLICA

-¿La Provincia ha tenido que ajustar la obra pública?

-Nosotros no hemos frenado la obra pública, hemos ralentizado alguna. No vamos a frenar la que tiene origen de financiamiento genuino, como los créditos del BID, Banco Mundial y demás. Pero si el gobierno nacional frena los créditos internacionales también repercutiría sobre ello, porque las deudas de los créditos internacionales son con garantía soberana del Estado nacional. En general, nosotros no estamos frenando la obra pública, a diferencia de la Nación. Sí es cierto que el ítem que más se afecta en estos sucesivos ajustes es el de la obra pública. Por eso yo también creo en que en el futuro la infraestructura y la logística la paguen el sector privado en asocio con el sector público. El modelo chileno del que habla el presidente es así, no es puramente privado. El Estado también invierte en caminos, electricidad, energía, conectividad, pone una cuota parte. Nosotros tenemos algunos puntos relativamente bien conectados y otros no tanto. Necesitamos cosas que son nacionales, por ejemplo, el paso a Chile. Nosotros queremos tener expeditos los dos pasos, el Cristo Redentor y El Pehuenche. Y por lo menos que terminen lo que han empezado. Necesitamos que se termine la Variante Palmira de una buena vez y que por lo menos terminen esos dos puentes (ndR: sobre la ruta 40). La verdad que estar reclamando por dos puentes es una vergüenza.

–¿La Provincia no puede hacerlos?

-La Provincia podría hacerlos, estamos en condiciones de hacerlos. La pregunta que yo vuelvo a hacer es: ¿Queremos un cambio de modelo o no? Y ese cambio de modelo tiene que ver con las competencias de cada uno. Si el Gobierno Nacional nos transfiere las rutas nacionales, como se hizo alguna vez en San Luis con Menem, ¿por qué no explorar esos caminos? No digo que no, pero insistimos en que mucho tiene que ver con la macro. Yo no aceptaría hoy día que me pasaran la ruta 7, porque requiere una inversión enorme y la Provincia no está en condiciones de hacerla. No sé ni siquiera si habrían competidores para poner peajes. Habría que estudiarlo muy bien, le he encargado a Vialidad Provincial mirar las rutas nacionales como estudio, no con el objetivo de traspasarlas. Pero vuelvo a la pregunta de los puentes. Yo quiero que la Nación se haga cargo de cosas ¿Ustedes saben que nosotros estamos pagando la alimentación y el alojamiento de los agentes chilenos que trabajan en el paso a Chile? Lo pagamos a los efectos de que funcione. Ahora, la Ruta 40 la dejó mal hecha el Gobierno Nacional. La doble vía desde Luján no tiene la señalética ni las banquinas adecuadas, no tiene el mantenimiento adecuado, ni siquiera de cuando se hizo, porque se entregó sin todas las condiciones. La única ruta nacional que ha sido ejemplar fue la que se hizo con Malargüe, que tiene todas las condiciones internacionales. Esa se hizo durante mi gestión. No era competencia de la provincia, pero nosotros estuvimos muy comprometidos con Vialidad Nacional en esa ruta, y se hizo bien. Por otra parte, la ruta a Chile tiene una licitación que se cayó. Se hicieron tres ofertas, pero estaban muy por encima del presupuesto, entonces no se adjudicaron y estuvieron para dejarla sin efecto un año. En la ruta 7 hay estudios hechos sobre el túnel ferroviario para poder hacerlo que se hicieron durante mi gestión. También se inició y desconozco si está terminado. Hay otros anteproyectos, porque independientemente de todo lo que se hable de los nuevos pasos, en el corto y mediano plazo va a seguir siendo el paso más importante del Mercosur.

Alfredo Víctor Cornejo Neila gobernador de Mendoza A 112 días de gobierno analiza su inicio de gestión. Foto:Orlando Pelichotti

-¿Y qué se va a hacer con la plata de Portezuelo del Viento?

-Yo me siento muy orgulloso de eso, que se logró durante mi gestión. Y hoy vamos a tener en noviembre los 1023 millones de dólares íntegros. Menos mal que lo tenemos en dólares, pero así y todo, en dólares, se está depreciando. La idea es empezar a usarlos en breve y en proyectos que tengan rentabilidad, rentabilidad social y rentabilidad económica. La prioridad está en la optimización del agua y en la creación de energía, y aplicado a la agroindustria en general. Fundamentalmente hay que cuidar el recurso de agua con los medidores. Hay algunos proyectos y muchos anteproyectos. Tenemos que sopesarlos bien. Los estamos trabajando con Aysam, con el Ministerio de Energía y Ambiente y con Irrigación. Creemos que tiene que haber inversión privada en cada uno de estos proyectos, desde El Baqueano, a micro centrales. Nosotros tenemos los recursos pero los inversores no aparecen fácilmente hasta que no vean certidumbres de la macro, así que esa presión por usarlos tiene que ver con que el sector privado esté preparado.

-¿La opción de construir un dique en Uspallata está descartada?

-No está descartada por ahora. Pero tiene que ser con inversión privada. No nos vamos a gastar los 1023 millones de dólares en un solo proyecto. Uspallata es útil para el oasis norte y lo también lo necesitamos, pero deberá ser con inversión público-privada, y para todas esas cosas, necesitamos estabilidad de la macro. La demanda de la ciudadanía mendocina y del sistema político mendocino debería ser que yo no malgaste ese dinero, como fueron los 600 millones del Fondo de la Transformación que terminaron perdiéndose en buena parte. En el caso de El Baqueano, el financiamiento era impreciso. Ese pliego está disponible, soy optimista porque es un buen proyecto, pero los inversores privados que están disponibles para hacerlo requieren esperar a ver cómo viene la economía argentina.

COPARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD

-Hay un debate entre los intendentes por la plata de la coparticipación que se reparten entre ellos y algunos quieren que la Provincia ponga más…

-La verdad es que los municipios están muy bien financiados en la provincia. Se llevan el 70% del impuesto automotor y no pagan el más mínimo costo cuando se vota la ley Impositiva. Se llevan gran parte del Inmobiliario. Hace 20 años atrás, los municipios no se llevaban de Patentes casi nada y no se llevaban de inmobiliario casi nada. Se llevan de Ingresos Brutos el 18% y se aumentó del 14 al 18 en el período del gobernador Jaque. Los municipios reciben quincenalmente en forma automática sus recursos. La mayoría de esos municipios no se han ido al pasto con el personal. Hay algunos casos que no, que son muy intensivos en empleo público, y así es como prácticamente no tienen plan de obras. Es el caso de San Carlos, que tiene paralizada la obra pública municipal porque se gasta buena parte en salarios. Las Heras gastaba muchísimo en salarios y el intendente Lo Presti hizo una reducción muy fuerte, de casi mil personas en los escasos tres meses que lleva, y va a poder reactivar la obra pública en breve. Lo que hay es distorsiones. Hay cosas razonables: Rivadavia no tiene más petróleo, entonces no recibe más regalías, y es así. Malargüe está recibiendo importantes recursos por las regalías gracias a que no se paga más el barril criollo. Nosotros también nos hemos visto beneficiados en materia de regalías porque se está pagando el precio neto del petróleo. Entonces hay distorsiones, pero que son más de la distorsión de precios de la macroeconomía. Yo estoy de acuerdo con todos los que dicen que la ley de coparticipación habría que cambiarla porque hay que volver a indicadores como eran los de la década del 90, que eran indicadores de ratio de inversión pública contra empleo, pero eso no se puede modificar de un año para el otro, de ninguna manera.

-Sí tiene decidido corregir los desniveles entre los municipios…

-La ley de coparticipación tiene un correctivo que se ha usado varias veces. Es más, los municipios tienen superávit y el que está al límite del superávit es la Provincia. (No pueden) los municipios tener esa pretensión de que la Provincia ponga más cuando en realidad los municipios tienen superávit sin hacer prácticamente ningún esfuerzo político por mantener la finanzas en 20 años.

-¿El proyecto de corrección de la coparticipación va a enviarlo la semana que viene a la Legislatura?

“No”, responde Cornejo, y pasa a enumerar una serie de medidas adoptadas en estos meses:

-En escasos tres meses nosotros estamos modificando el Código Procesal minero. Queremos tener una declaración de que queremos reactivar la minería aprovechando el interés que hay por el cobre en el mundo y queremos hacer una minería sustentable que no genere la más mínima sospecha y que traiga trabajo e inversión. También tenemos una iniciativa con el petróleo: dependemos mucho de YPF, necesitamos reestructurar los contratos y por eso lo estamos haciendo. También estamos en la reforma de salud, muchas de ellas están saliendo por unanimidad y esa es una competencia que es exclusiva de la provincia. Estamos también preparando un paquete de medidas que van por el lado de la seguridad, poniendo foco en varios temas, como las estafas y la compra de productos robados, además de varias iniciativas sobre agencias privadas. Hay entre 8.000 y 9.000 agentes privados y esa ley está vetusta, la vamos a aggiornar a las nuevas tecnologías. También hay un paquete fiscal que tiene que ver con un montón de cosas, entre ellas está esto (de la coparticipación municipal), claro. El paquete es mucho más integral que el coeficiente de desarrollo a nivel fiscal, con facultades y autorizaciones para concesionar y enajenar cosas del Estado, etcétera. Hay mil cosas. Lo vamos a hacer en este mes de abril, antes del primero de mayo.

Alfredo Víctor Cornejo Neila gobernador de Mendoza A 112 días de gobierno analiza su inicio de gestión. Foto:Orlando Pelichotti

-Usted reconoció problemas con el crecimiento del delito y vemos que todo este paquete que menciona va por ahí…

-Lo dije en el acto de inicio del año judicial. Pero es lo mismo que dije en la campaña. Es derivado de la situación económica. Hay todo un mercado de las cosas robadas que funciona en internet. Cómo no reconocer que eso ocurre. Yo aproveché el inicio del año judicial para decirles que ellos (por los jueces) tienen tanta responsabilidad como la policía. Ellos tienen la tarea de la sanción de estas cosas. En la medida que trabajemos juntos, como trabajamos en el Campo Papa… en Campo Papa hay una cosa que hubiese sido una noticia nacional realmente. Se hicieron 463 allanamientos en un día. Una barbaridad. Hacía muchísimos años que no se hacía, se hacía en las viejas racias de hace 30 años que hacían los jueces de instrucción, pero que le daban a la Policía la orden y la Policía entraba y barría con todo. Toda la onda garantista eso lo fue sacando y había mucho abuso en el medio. Esto que se hizo es realmente histórico. Se buscaban a 30 personas y se detuvo a 23 o 24. Particularmente iban a buscar gente por entraderas, por robos agravados y por homicidios. Eso fue un trabajo de inteligencia. Fue exitoso, pero además hay otras cosas en las que la justicia está funcionando mal, hay 128 pibes que están en condiciones de adoptabilidad y hay un juzgado que tiene 25 adopciones hace un año y medio para resolver. Las estafas tienen pocas tienen sanciones.

-Usted pide que los intendentes hagan más por la seguridad y ellos dicen que les dé más plata, ¿qué piensa al respecto?

- Yo no les voy a pedir nada que no tengan que hacer. Los que ya tienen preventores, que sean eficaces, eficientes y que prevengan. Los que quieran formar (preventores) que lo hagan, son sus recursos. Lo que sí creo es que el tránsito urbano es competencia de ellos por ley, cerrar baldíos también lo es. No necesitan recursos, pero si tuviesen necesidad, ya está contemplado en las sucesivas legislaciones, incluso en la Ley Orgánica de Municipalidades. Deben reconvertir el alumbrado público, podar los árboles para que el alumbrado público alumbre realmente. Son todas competencias del municipio que contribuyan a la seguridad. Por último, lo que sí es una tarea política es estar espalda contra espalda, que las autoridades municipales no tengan connivencia con los delincuentes y deduzco que no la hay.