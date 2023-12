Alfredo Cornejo: “No queremos que Milei nos dé recursos por debajo de la mesa”

Horas antes de asumir su segundo mandato como gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo recibió a Los Andes en la residencia oficial. En una entrevista exclusiva, el mandatario dio su parecer sobre la economía de Mendoza, sobre las limitaciones que tiene su gestión y cómo imagina la relación con el nuevo presidente de la Nación Javier Milei y la adaptación de Mendoza a un nuevo modelo económico, en caso de que Milei tenga éxito.

-¿Se viene un cambio del funcionamiento de la economía nacional?

-Sí. Sin duda alguna, va a traer turbulencias en la primera parte. Están reprimidos muchos precios y distorsionado el funcionamiento de determinados mercados, no veo cómo un cambio de reglas de juego no vaya a traer turbulencias. La duración de esas turbulencias, la verdad no la puedo dimensionar. Si la turbulencia es larga, traerá dificultades políticas. Si es relativamente corta, creo que el gobierno nacional tendrá una legitimidad porque se verán los resultados: baja de la inflación, aumento del salario real, y esas cosas siempre crean un mejor clima. Aspiro a que los argentinos comprendan cómo funcionan esos sistemas y tengan la paciencia suficiente para que eso se enderece. Y también confío que el gobierno nacional sepa calibrar ese cambio de rumbo y regularlo.

-La primera parte de su gobierno estuvo enfocada en lograr el orden en las cuentas ¿Qué prevé para esta segunda etapa?

-Creemos que el Estado está mejor organizado, pero sigue teniendo bolsones de improductividad. Mi primera etapa puso énfasis mucho en eso. En esta segunda etapa yo creo que no hay que abandonar el trabajo de hacer un Estado mucho más eficaz y mucho más eficiente. Todos los sistemas tienen bolsones de improductividad alto. Desde la Administración de Justicia, que no es directamente competencia del Gobernador, obviamente. Pasando por el sistema de seguridad, el educativo, el de salud tienen altos bolsones de improductividad y creo que hay que meter mano. Pero en esta segunda etapa le vamos a poner tanto énfasis a eso como a que crezca la economía.

Entrevista al gobernador Alfredo Cornejo. Foto: Nicolás Guevara

- ¿Qué desafíos se plantea para que el sector privado crezca en Mendoza?

-Los desafíos que me planteo son que Mendoza crezca sostenidamente en cosas que ya hace y tiene capacidad para hacer. Ya tiene recursos humanos, tiene empresas, tiene expertise en energía, alimentos, bebidas; en todas esas cosas hay mercado nacional, mercado internacional, hay empresas locales que ya lo hacen. Eso no es un dato menor porque cuando vos querés insertar una actividad en una economía, chocás con que tenés que tener los jugadores, los profesionales, las organizaciones empresarias, la cultura del lugar, la formación de capital, etc. Con lo cual, mi objetivo es ese.

Ahora, yo los escucho a algunos dirigentes hablar también de esa deliberación tan panfletaria, tan chata, y leo buena parte del periodismo cuando se mete en los temas de Mendoza excluyendo la influencia que tiene la macro sobre eso. Y yo los invito a que leamos la serie histórica de esos números, y van a ver cuán influyente es en la economía de Mendoza el tipo de cambio, por ejemplo, que es obvio, que no es una facultad de la provincia. No podemos pensar en una Mendoza que crezca sin tener en cuenta la macro.

-La producción de petróleo de Mendoza viene cayendo ¿cómo van a trabajar con YPF?

-Hay 14 áreas en las que YPF deberá revertir o asociarse con pymes. Hay pymes que tienen interés en 8 de esas áreas. Y una de las primeras cosas que vamos a hacer es llamar otras licitaciones. Ese decreto yo lo voy a sacar probablemente en dos semanas más, se trata de las 12 áreas que ya estaban trabajando Rodolfo Suárez y Enrique Vaquié.

-¿Le preocupa que una posible privatización de YPF perjudique la actividad petrolera en la provincia?

-En la diaria no creo que a nosotros nos perjudique o beneficie una privatización en cuanto a las 12 áreas que licitamos y las 14 que queremos que revean. Esa es una conversación que tengo que tener yo y mi equipo con YPF inmediatamente. Algo ya he hablado con el que supuestamente va a ser el CEO de la compañía. Lo veo muy predispuesto. Viene del sector privado y conoce que todas estas áreas maduras tienen su potencialidad y tienen información sobre la geología del lugar. No es que vamos a arrancar de cero y creo que ahí podemos tener respuestas relativamente rápidas teniendo en cuenta los tiempos del sector. Mendoza era hace varias décadas el segundo productor, luego bajamos en ese ranking. Hoy somos el cuarto, pero la proyección de Mendoza, si nos ponemos en marcha en cuatro años podemos escalar al tercero o al segundo lugar.

-¿Qué considera que hay que hacer para eficientizar el uso del agua?

-Creo que hay varias cosas que deben cambiarse y también hay que dejar de lado los mitos. Hay que cambiar cosas siempre respetando la Constitución, por ejemplo, la ley de aguas. La inherencia del agua a la tierra no está en discusión. Queremos debates sobre la verdad, sino estamos hablando sobre mitos. Entonces creo que la mística sobre el agua hay que usarla a favor del crecimiento de Mendoza. El agua es útil para todas nuestras actividades donde somos competitivos con una macroeconomía ordenada. Somos competitivos en la producción de alimentos y de bebidas y es imprescindible el agua. Con lo cual usemos esa plata (la de Portezuelo del Viento) para mejorar la optimización del agua, que es mucho menos de la que teníamos en las décadas pasadas. Ahora, el sector privado tiene que compartir este esfuerzo con el sector público. Necesitamos riego presurizado en la agricultura, medidores efectivos en el uso del agua, en el uso industrial, en el uso minero, en el uso agrícola y en el uso residencial. Los medidores deberían ser una prioridad en estos tiempos. De manera tal que la mística del agua sirva para cuidarla, no para trasladarse solo al ámbito político y a la deliberación pública sobre el cuidado del agua.

-¿La provincia va a desprenderse de IMPSA?

-IMPSA, por su historia y por el eslabonamiento que tiene con la metalmecánica local, que es una actividad relevante. Nosotros por ahora vamos a seguir, pero lo ideal es que Mendoza se salga de esa participación. La palabra es gradual, pero que nos salgamos. Y que nos salgamos en este mandato, para ponerle alguna fecha. Por supuesto que también dependerá del clima de negocios.

-¿Qué va a pasar con el desarrollo del perilago?

-En el caso del perilago, el gerenciamiento del 50% de ese proyecto es privado y del 50% restante del Estado. Yo quiero agilizarlo, pero también depende, no solo del gerenciamiento, sino del clima de negocios que tengamos en la Argentina. El cambio de modelo económico en el primer año, exige muchas proyecciones.

-Vargas Arizu es un bodeguero de alta gama y su llegada al gobierno genera dudas entre quienes se dedican al mercado de traslado y vinos básicos…

-Yo creo que es lógico que tengan dudas. La vitivinicultura debe sincerar su funcionamiento. Es una de las discusiones más ricas de nuestro modelo económico. Y se da en el plano del sector privado. Ellos mismos no tienen un diagnóstico común. Creo que el gran desafío del sector privado participando en el gobierno y en esa área es comprender desde el interés general el funcionamiento de la economía de la provincia y de la vitivinicultura en particular. Mi liderazgo va a intentar acuerdos entre estos sectores. Pero de la misma forma que yo pido que tengamos un diagnóstico común de la economía en su conjunto, es decir, cuáles son nuestras potencialidades, nuestra diversidad económica y demás. De la misma forma creo que el sector vitivinícola debe unificar un diagnóstico común.

-Vamos a lo político. ¿No tiene pensada una reforma de la Constitución o al menos enmiendas en algunos artículos?

-Si las reformas no tienen consenso genuino, se pierde energía. Si hay consenso para algunas cláusulas puntuales bienvenidos sean, pero enfrascarse en una discusión de ese tipo no lo veo. No veo que nada de la Constitución que nos impida hacer una buena administración.

-¿Ni siquiera incluir la autonomía municipal?

-La autonomía municipal en la práctica está funcionando. Tienen sus propios recursos y los distribuyen; tiene una sola restricción: no pueden crear impuestos. ¿Alguien cree que en este marco vamos a transformar la Constitución para que ellos creen impuestos? Además está consagrada por la Constitución Nacional.

Entrevista al gobernador Alfredo Cornejo. Foto: Nicolás Guevara

-¿Cuánta plata tendrán que poner los privados en El Baqueano y cuánta la provincia?

-La ecuación económica depende de la macro, de la tasa de interés, de los financiamientos y de la tarifa. Yo no voy a dilapidar recursos por hacer un proyecto solamente. Vamos a poner dinero de esa reparación histórica de la promoción industrial, por todo lo que beneficia a otros a la economía de Mendoza y del Sur: el camino que es turístico deberíamos ponerlo; ahora si le vamos a dar la tarifa a un privado deberían sobrar inversores en un marco de estabilidad económica. Cuánto vamos a poner dependerá de esa ecuación.

-En el río Mendoza se está desarrollando el proyecto de los diques Cerro Negro y Uspallata. ¿Hay idea de invertir ahí?

-Sí, nosotros tenemos que avanzar en todos esos proyectos, pero a mucha más velocidad pues esos proyectos no se realizan en un mandato de gobernador. Pero el cambio climático no da tiempos, por lo que pondría prioridad en los medidores.

-¿Qué expectativa tiene con Potasio Río Colorado?

-Mucha expectativa. Porque hay mercado, igual que en el hierro (Proyecto Hierro Indio). Si hay un cambio de modelo económico, vamos a tener mercado local e internacional en ambos, con lo cual, independientemente de qué empresa se haga cargo, ahí hay negocio concreto, no hay un contrato que se puede revolear y vender a otro como fue en las áreas petroleras, ahí hay un negocio.

-Es decir que el grupo Manzano no va a ser lo que hizo con las áreas petroleras (nota de la redacción: quedarse con áreas petroleras licitadas en 2008 y no cumplir con las inversiones hasta asociarse con YPF. Negocio inmobiliario de las áreas)

-No va a poder hacerlo; entre otras cosas porque yo no lo voy a permitir y eso es categórico y yo cumplo. En su momento le hicimos una auditoría en Edemsa apenas yo asumí y empezaron a cumplir todas las cosas que no cumplían. Soy el representante del interés general de la provincia.

-¿Piensa quitarles la concesión?

-En un marco de inestabilidad económica, de inseguridad jurídica de la Argentina, quitarle un negocio a una empresa que está sujeta al CIADI es perjudicial para el interés general. Ser corajudo es hacerlos mejorar y no hacer lo que se hizo con la estatización de Aysam, que la Nación en cualquier momento revierte el juicio que perdió en el CIADI y lo va a pagar la próxima administración o la otra de Mendoza. En el caso de potasio hay perspectivas y yo voy a colaborar para que esa empresa sea exitosa en el plazo más rápido posible y si hay dilaciones que no estén explicadas en el contexto macro, volveremos a llamar porque la concesión es de la provincia.

-Hay un problema de logística en el proyecto de Potasio. ¿Vamos por camino o por trenes?

-No tengo los detalles más finos, pero tengo entendido, en la primera etapa los números dan fino en camiones, pero nosotros debemos ir al tren para la logística, pero la inversión del tren también tiene que ser a riesgo del sector privado, no sólo los de este proyecto, sino del resto del sector privado que pueda beneficiarse por ese tren.

-Milei va a romper de algún modo el vínculo que tradicional que Mendoza ha tenido con los gobiernos nacionales, la lógica amigo-enemigo.

-Me parece que a Mendoza lo que más le conviene no es que el Gobierno de Milei nos dé recursos fiscales por abajo de la mesa, sino que nos cumpla la coparticipación, que no nos toque los impuestos que la financian. Lo de ganancias es un chiste carísimo para las provincias; ahora todos los gobernadores peronistas están hablando con conmigo, con todos los de Juntos por el Cambio para que lo revirtamos de alguna forma y la verdad que la única reversión que hay es que coparticipe el impuesto al cheque. Mendoza ya ha hecho el ajuste y está dispuesto a seguir haciéndolo en sus bolsones improductivos. Lo que más le conviene a Mendoza es que él ordene la macroeconomía, el tipo de cambio, gastos e ingresos equilibrados y básicamente superávit comercial genuino, con eso me doy por satisfecho. Ahora que tampoco le dé a los otros, en particular a la provincia de Buenos Aires, porque si hay que compensarla por una deficiencia de la coparticipación nacional per cápita, también hay que compensar a Mendoza.

-Respecto de las rutas nacionales…

-En las rutas nacionales; tenemos dos rutas que son claves, la 40 y la 7. Hay créditos internacionales (del Banco Interamericano de Desarrollo) abiertos para la variante Palmira y la doble vía a Potrerillos, que se licitó y fracasó.

-Volvamos a lo local. Cómo está la relación con la oposición, sobre todo después de una campaña bastante dura.

-La oposición está dividida en varios partidos, pero el peronismo es el que tiene más peso institucional por la cantidad de legisladores, pero básicamente por sus intendentes. Aspiro a que sea que sea buena, he hecho todos los actos útiles para que eso sea así en el presupuesto y voy a poner todo de mí para que esa relación sea buena. Con el resto, intento que la relación sea buena, pero el caso de LUM (La Unión Mendocina) es obvio que se armó para la elección y que se está desarmado, pero también aspiramos a crear un clima de trabajo, de armonía, porque agregarle conflictividad política al malestar social genera una conflictividad social de por sí. No voy a ser quien yo el que va a generar eso. Ahora también quiero una deliberación pública adecuada con la oposición. Acá se han dicho cosas y se han hecho cosas muy bajas; como hacerme cargo de que golpearon a Yanina Ortiz no es un tema menor. La justicia les esclareció el hecho, quedó claro quién lo había hecho y llegaron a un acuerdo por un juicio abreviado con prisión en suspenso, por seis meses, sin preguntarle quién le había mandado a pegar.

-¿Qué tiene pensado para educación?

-Hemos tenido grandes progresos en estos 8 años en educación. Tenemos el 100% de los chicos que están en edad escolar en la primaria están en la escuela; están aprendiendo más que hace ocho años atrás, pero aprendiendo más o menos.

-¿Va a reformular el ítem aula?

-El ítem aula es un porcentaje del del básico. Con todas las distorsiones que ha tenido la economía hay que reformularlo, justamente porque ya no es un disuasivo para los que para los que quieren faltar. No hay que revisar el Ítem Aula, sino toda la estructura salarial, que les sirva a que los docentes que lo hacen bien, que son la inmensa mayoría, se sientan reconocidos y a los que no, que se acomoden al sistema. No hay ninguna medida espectacular para esta primera etapa.

Entrevista al gobernador Alfredo Cornejo. Foto: Nicolás Guevara

-¿Y para salud?

-Y en salud tenemos una infraestructura que es mejor que la del sector privado en todos los aspectos, en metros cuadrados, en camas en terapias intensiva, en diagnóstico, en digitalización de los diagnósticos; ahora tenemos que optimizar recursos. Estamos atendiendo a la obra social que se está cayendo, a los que no tienen obra social y los estamos atendiendo con turnos postergados, con listas de esperas, no estamos cobrándole a las obras sociales. Ahora estamos mucho mejor que hace ocho años atrás, pero la gobernanza del sistema requiere mayor información y ese es el papel de Rodolfo Montero, es la persona que entiende el sistema y entiende dónde están los bolsones en improductividad. Espero que sea un buen vocero, que lo pueda comprender la comunidad en su conjunto y los actores específicos, pero tenemos gastos improductivos en el área por escasez de información.

Minería: ¿Va a modificar la 7722?

Durante la entrevista, el gobernador de Mendoza se refirió al debate sobre la minería en la provincia. Cornejo afirmó que, en su opinión, ha sido un debate “mal enfocado” y que “ha sido un error no haber modificado la ley durante mi primer gobierno”.

Según Cornejo, la ley actual, que obliga a que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los proyectos mineros pase por la Legislatura, es un obstáculo para la inversión minera. Cornejo sostiene que las grandes empresas mineras, que cotizan en bolsa y están sujetas a controles internacionales, no van a invertir en Mendoza si la DIA tiene que ser aprobada por un foro político.

Durante la charla Cornejo se mostró propenso a abrir el debate para modificar la ley actual y eliminar la obligación de que la DIA pase por la Legislatura. Esto, según Cornejo, permitiría que las grandes empresas mineras inviertan en la provincia y generen empleo y desarrollo económico.

Y sostuvo: “hay que enfocar la deliberación publica y ordernarla. Hay que abrir la discusión, pero hay que hacerlo con toda la información, no con una información parcial, En esto hay que tener en cuenta que muchas zonas del Valle de Uco y buena parte del Sur, son reservas naturales desde hace más de 40 años, votadas por unanimidad en la Legislatura. Entonces hay que enfocar el tema. Me parece que hay que hacerlo bien y eso se hace con buena deliberación. Creo que la DIA no debería pasar por la legislatura sino los grandes inversores no contaminantes nunca mirarán este destino”.