Reapareció Cristina Kirchner y criticó al Gobierno de Javier Milei: “El superávit fiscal es cada vez más trucho”

La expresidenta Cristina Kirchner reapareció tras la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal, y no dudó en cuestionar la política económica del presidente Javier Milei y apuntó contra el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). “El superávit fiscal es cada vez más trucho”, detalló en diálogo con Pedro Rosemblat.

Además, aseguró que Milei “es sostenido únicamente por los capitales, porque propone cosas insólitas, que no estarían funcionando”, pero aclaró: “yo no quiero que fracase, espero que corrija, si no alguien lo va a hacer”. Y añadió: “En ese mundo no podemos seguir pensando que la amenaza es el comunismo, porque parecés disociado de la realidad. Espero que los hechos se impongan”.

En la entrevista que se desarrolló en canal de streaming Gelatina, Cristina Kirchner habló a 50 años de la muerte del expresidente Juan Domingo Perón y luego de que el Presidente consiga su primera victoria legislativa. Para la exmandataria, “el Gobierno, el problema que tiene es la escasez de dólares y el altísimo endeudamiento”.

Y sumó: “No saben cómo van a pagar los vencimientos que vienen y aprueban un RIGI donde no va a entrar un miserable dólar, porque los que vengan a invertir van a poder liquidar afuera. El campo va a ser el único productor de dólares, que se olviden que les van a bajar retenciones”.

Cristina Kirchner redobló las críticas a Javier Milei

“El superávit fiscal es cada vez más trucho: las energéticas le están pidiendo que les paguen; a las provincias no le están girando nada, cero pesos; no compran alimentos; no compran medicamentos; suspendieron 3000 obras públicas y, por lo tanto, el pago, entonces es trucho, pero además de trucho insostenible”, enfatizó la expresidenta sobre la situación actual del país.

En un guiño al gobernador Axel Kicillof, también puso el eje en que “la provincia de Buenos Aires fue la más perjudicada” en el ajuste de las transferencias del Tesoro nacional. “¿Cómo hacen para sostener esto? La única manera que tenía Milei era si hacía una dolarización, pero cuando incorpora al Toto Caputo (ministro de Economía) lo incorpora bajo la promesa de que vengan los dólares que necesitaba para hacer una dolarización, que hubiera sido una solución, la única forma de cristalizar la transferencia de recursos, con salarios a 200 o 300 dólares, salarios de colonia”, analizó Cristina Kirchner.

En ese marco, la exvicepresidenta criticó que el Gobierno está “pidiéndole US$10.000 millones al Fondo”, porque “parece que los US$45.000 millones de (Mauricio) Macri no alcanzaron”. “Debemos US$400.000 millones (la mayoría en moneda dura) y estamos proponiendo un modelo extractivista que no nos deja un solo dólar. Tenemos que discutir cómo se concilia eso”, propuso Cristina y destacó que el peronismo debe estar dispuesto a “encarar determinadas discusiones”.

Cristina Kirchner con Pedro Rosemblat

Entre ellas, la expresidenta mencionó que “de dónde van a sacar los dólares es la primera discusión y la segunda, la economía bimonetaria”. “Tenemos una sociedad que quiere ahorrar en dólares, en parte por la memoria de la inflación, pero Brasil también tuvo inflación altísima, Israel también, y pudieron superarlo, pero para eso tenés que tener acuerdos básicos, no bases. Básico es qué hacemos con la moneda, qué hacemos con la deuda, pagar lo que se debe y sostener un crecimiento”, agregó al respecto.

En cuanto a los gobiernos kirchneristas, la exmandataria destacó que la respuesta fue “pagarle al fondo, acumular reservas, reestructurar la deuda con gran quita de intereses y capital y un proceso de crecimiento”. “Ese es el camino; el camino elegido del RIGI, no es”, aseveró.

Cristina Kirchner en una entrevista con Pedro Rosemblat. (Gentileza)

“La derecha europea no tiene nada que ver con esta derecha. Esta derecha de acá es muy anacrónica, se quedó en la Guerra Fría. Te habla del comunismo, cosas que ya no existen. Necesitamos que una parte de la dirigencia argentina se siente a pensar qué hacemos con esta Argentina superendeudada”, manifestó Cristina Kirchner.

