Martín Clement: “Mendoza está bien posicionada para atraer nuevas inversiones”

El nuevo presidente del CEM, Martín Clement habló con Los Andes y destacó la necesidad de mejorar significativamente la infraestructura en Mendoza, abarcando redes viales, transporte, energía y comunicaciones. Señaló que la falta de una gestión estratégica clara y la interferencia política han obstaculizado el progreso, pero enfatizó la importancia de desarrollar y mantener una visión estratégica a largo plazo.

Subrayó que el empresariado mendocino valora los gobiernos que permiten un ambiente propicio para la inversión y la iniciativa privada. El enfoque en la eficiencia del gasto público y la colaboración público-privada es crucial para fomentar la inversión y el desarrollo económico.

-¿Cómo ves a Mendoza hoy?

-Mendoza se presenta como una provincia más preparada en comparación con otras regiones del país para enfrentar los desafíos futuros. Especialmente, cuando a nivel nacional se logre estabilizar la macroeconomía, corregir las variables económicas y asegurar la estabilidad monetaria y fiscal. Una vez alcanzado este equilibrio, ahí automáticamente deberían empezar a venir inversiones y esas inversiones van a empezar a elegir en qué provincia recalar, y Mendoza está bien posicionada.

En el CEM, nos enfocamos en generar informes económicos que demuestran cómo el gobierno, bajo la administración de Cornejo antes y ahora, ha seguido una hoja de ruta clara, destacándose en la estabilización fiscal. Además, hemos colaborado con el gobierno organizando el Foro de Inversiones y Negocios, donde se fomenta la participación en mesas sectoriales. Este esfuerzo apunta a expandir más allá de sectores tradicionales como la vitivinicultura, la agricultura y el petróleo, hacia industrias emergentes como la minería, el sector aeroespacial, servicios basados en el conocimiento, turismo y nuevas tecnologías. Aspiramos a que cada sector tenga su visión estratégica y un plan de gestión público-privado que promueva el desarrollo de clústeres industriales.

-¿Qué es lo que hay que hacer para que Mendoza esté bien?

-Creo que hay mucho por hacer y todavía no se reactiva porque es un tema que incluye muchos aspectos, sobre todo lo nacional, pero también se tiene la posibilidad de hacer cosas a nivel provincial. Probablemente no ha habido una gestión o una visión estratégica, o esa visión estratégica ha estado opacada por lo que sucedía a nivel nacional. Estos 20 años de vivir en un esquema populista nos ha desenfocado. Eso nos lleva a no tener en claro que nosotros podemos hacer cosas como argentinos y, obviamente, también como mendocinos. Entonces, ahí me parece que hay un ‘click’ que hacer que se viene haciendo de una forma tímida, probablemente, pero se viene haciendo y es a través de esto de armar planes estratégicos.

-¿Cómo sería eso?

-La minería creo que es uno de los mejores símbolos de esto. Se quiso hacer, tuvo un traspié, pero ahora se sigue haciendo de una forma más pragmática.

-¿Qué rol deberían jugar los empresarios en el desarrollo de infraestructura?

-Los empresarios deberían tener una participación proactiva. Si queremos desarrollar infraestructura, los empresarios deben ser quienes promuevan esas iniciativas. El sector privado tiene que involucrarse más, no solo esperando que todo venga del Estado. Claro que el gobierno debe acompañar y facilitar, pero el impulso tiene que venir de una colaboración estrecha entre ambos sectores.

-Tu expertise es el comercio exterior ¿Cómo ves a la provincia como puerta al pacífico?

-El corredor bioceánico creo que es quizás la mejor muestra de cómo la política, no solo nacional sino internacional, se mete y termina perjudicando cualquier intento de progreso. Los Libertadores es un ejemplo claro de esto. Se avanzó en un proyecto que era el túnel de baja altura con el ferrocarril y, más allá de que yo no estoy convencido de que fuera la mejor alternativa, hubo mucho avance, mucho ruido, estaba la maqueta que la llevaban por todos lados, y al final se terminó cayendo porque Chile no tuvo acuerdo y no puso las garantías necesarias.

Entonces la política se mete en el medio. Pero yendo al tema específico, también vuelvo al tema del clúster logístico. Creo que hemos perdido en Argentina en general, pero también en la provincia, esta visión estratégica de mantener un rumbo claro. Primero, tiene que estar bien formulado. Por ejemplo, Mendoza debe ser la puerta de acceso y salida al Pacífico de Argentina y de toda la región.

Por Mendoza actualmente pasan alrededor de mil camiones por día, lo que representa el 38% de los camiones que ingresan y egresan del país diariamente. Esto es superior incluso al flujo de camiones con Brasil. Uno pensaría que con el tamaño de Brasil y el comercio bilateral el flujo sería mayor, pero en Mendoza se concentran los camiones de Bolivia, Brasil, Uruguay, toda esa región más Argentina por este paso.

-¿Qué se necesita para concretar esta visión estratégica?

-Primero, definir claramente que el rol de Mendoza es ser el acceso principal al Pacífico. Luego, hay que darle una identidad, una gestión acorde y mantenerla en el tiempo. Los vaivenes y el péndulo de nuestra idiosincrasia se manifiestan en estas idas y vueltas, y al final no se termina concretando prácticamente nada. Necesitamos una gestión estable y enfocada, que se mantenga firme ante los cambios políticos y se comprometa con el desarrollo a largo plazo.

¿Cuánto te preocupa la estructura de impuestos que tiene hoy Argentina?

-La estructura en general, la nacional, es mala porque tiene una superposición, o mejor dicho, una superpoblación de impuestos. Es conocido que somos uno de los países del mundo con mayor cantidad de impuestos. La estructura impositiva nacional sí o sí debe cambiar, debe simplificarse, debe reducirse.

Una reducción de impuestos permitiría a las empresas reinvertir en sus negocios, aumentar la producción y ser más competitivas. Menos impuestos significan más recursos disponibles para innovación, mejora de infraestructura y capacitación. En última instancia, esto se traduce en más empleo y crecimiento económico. Además, una estructura impositiva más simple y reducida facilitaría la gestión administrativa y reduciría la evasión fiscal. Es fundamental que tanto a nivel nacional como provincial se trabaje en una reforma impositiva integral que beneficie a todos los sectores productivos y a la economía en general.

¿Cuáles crees que son los sectores que pueden dinamizar la economía de Mendoza en términos de exportaciones y de crear valor agregado?

Hablando de exportaciones, creo que la agroindustria tiene las mayores chances de crecer. La vitivinicultura, aunque importante, está en una etapa de meseta. Se puede crecer, pero el mercado del vino está complicado a nivel mundial, es más complejo.

Mendoza tiene buenas condiciones para generar producción de calidad y competitiva. También está el sector del petróleo, pero lo veo más marginal, no es algo significativo en comparación con otros sectores.

La minería es un sector con gran potencial, pero sabemos que requiere tiempo. Los proyectos mineros, como los de potasio y cobre, necesitan no menos de 8 a 10 años para ver resultados concretos. Es un sector a largo plazo, pero con inversiones adecuadas y políticas favorables, podría dinamizar significativamente la economía de Mendoza en el futuro.

A corto plazo, la agroindustria es la clave. Debemos enfocarnos en mejorar la producción y la calidad para ser más competitivos en el mercado internacional. A largo plazo, la minería tiene un gran potencial, pero necesitamos una visión estratégica y políticas que faciliten las inversiones y el desarrollo de proyectos mineros. También es crucial trabajar en la infraestructura y en una reforma impositiva que permita un entorno más favorable para las inversiones y el crecimiento económico.

