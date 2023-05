El polifacético candidato a intendente de La Paz, quien hoy trabaja de albañil

Ramiro Blanco será candidato a intendente de La Paz luego de haber ganado la PASO al otro aspirante, Osvaldo Naves. El joven viene de familia radical porque su padre, Marcelino Héctor Blanco, fue el primer intendente de la democracia en La Paz. A las 42 años dio el batacazo en el este y medirá fuerzas con el jefe comunal peronista, Fernando Ubieta, quien va por la reelección.

De enganche por derecha en Domegliara, equipo que milita en la serie D de Italia, a ganar en las elecciones del pasado domingo. Blanco se fue al viejo continente con 28 años, para cumplir su sueño de ser futbolista, donde alcanzó a jugar un tiempo.

Como dice él, siempre de enganche o lateral por derecha, hasta que un estudio le reveló que tenía una discapacidad en una pierna, provocada por una malformación congénita del sistema linfático. Momento en que vió truncado su paso en el deporte.

Antes de irse a Europa, estudió Veterinaria, carrera que dejó para instalarse en la ciudad de Domegliara. Luego de su pasaje por Italia, su vida dio un giro enorme volvió a trabajar de albañil a La Paz. Actualmente trabaja con “Don Pancho y Platero”, un albañil histórico del departamento, donde hacen diferentes tareas para los vecinos. Con relación a su trabajo y el de sus compañeros comentó que “acá a los que laburamos en la albañilería no nos alcanza, siempre hay que hacer algo de más para sumar al sueldo y poder llegar a fin de mes”.

Ramiro Blanco, candidato a intendente de La Paz en una visita a productores.

Además, en 2013 fue electo concejal del departamento, donde también trabajó en la secretaría del Concejo Deliberante. Siempre se mantuvo en la política a pesar de tomar caminos, en algunas ocasiones, opuestos. Militó en la Franja Morada en la universidad, y después ayudó en el comité radical cuando lo necesitaron.

Blanco sacó en las pasadas elecciones, un 69,78% con respecto al otro precandidato de la interna de Cambia Mendoza, obteniendo el frente 3150 votos. Mientras que su principal oponente del Frente Elegí, Ubieta, quien no fue a internas, obtuvo 3594 votos.

De familia radical

“Mi padre fue intendente en el 1983 con Alfonsín y mi abuelo en la época de Illia. De mi padre me acuerdo poco porque era chico, falleció en 1987 siendo intendente. De ahí, que toda la vida hemos estado con la gente, intentando estar en política”, dice Blanco.

En relación a la situación económica del departamento considera que no están atravesando el mejor momento. “La Paz es muy particular, está complicada la situación, los sueldos son muy pequeños, acá no llegan los precios cuidados, acá eso no existe. No hay supermercados, lo que sí está la suerte del vecino paceño que tiene el negocio y te fía cuando no llegas. Así, se va formando una bola que por ahí te cuesta pagar”, indicó el ex futbolista.

“Nosotros vemos muy bien a la gente, tenemos buena aceptación porque hemos hecho una campaña alejada de promesas porque no sabemos qué nos podemos encontrar en caso de ganar. Y tampoco, podemos salir de una forma irresponsable a prometer cosas con esta situación económica. Nuestro primer paso es mostrar otra forma de hacer política”, afirmó Blanco.

Ramiro Blanco, candidato a intendente de La Paz junto a los candidatos a concejales.

El candidato cree que la situación en el área de salud es muy complicada. “En La Paz hay muchas falencias en el tema de salud, si bien tenemos el hospital y se está construyendo uno nuevo, no contamos con médicos toda la semana, a veces los pediatras vienen al hospital pero es tanta la demanda que hay que se complica. Queremos invertir para que haya especialistas que estén toda la semana. Acá no te operan ni de la apéndice”, comentó el candidato a jefe municipal.

“Si ganara me centraría en la producción, tenemos un montón de fincas abandonadas. Después tenemos que aprovechar que estamos a 140 kilómetros de la ciudad y si ofrecemos distintos tipos de verdura podemos sacar ganancias”, atestiguó Blanco.