El radical Daniel Orozco dio el gran salto y será candidato a vice de Omar de Marchi

Omar de Marchi anunció quién será su candidato a vicegobernador y la sorpresa es grande: el intendente radical de Las Heras Daniel Orozco será el número dos de la fórmula del frente La Unión Mendocina.

El gran salto de Orozco se formalizó en las redes sociales. “En La Unión Mendocina somos más: ¡Bienvenido, Daniel Orozco! Gracias por sumarte y acompañarme como candidato a Vicegobernador. Tu experiencia, tu conocimiento y tu impulso son vitales en estos nuevos tiempos que vienen para Mendoza”, posteó De Marchi.

El médico replicó en sus redes la novedad, con algunas palabras más. “En La Unión Mendocina somos más. Por eso, decidí sumarme como candidato a Vicegobernador de Mendoza y acompañar a Omar de Marchi en este camino. Juntos aportaremos experiencia, conocimiento y mucho impulso. ¡Los tiempos que vienen serán buenos!”, posteó el intendente.

La noticia empieza a retumbar a sólo 48 horas del cierre de listas. Orozco había apoyado la precandidatura de Alfredo Cornejo a comienzos de febrero, tras declinar sus propias aspiraciones de ir por ese cargo. Sin embargo, también dejó en claro en ese momento que le gustaba la idea de ser el vice de Cornejo.

Si bien Cornejo todavía no dice quién lo secundará, Orozco no sonaba para el cargo. Las relaciones con el precandidato a gobernador también se enfriaron desde entonces y empezó una fuerte polémica por la sucesión en el departamento. El intendente, por ejemplo, tuvo que bajar a su candidata, su pareja Janina Ortíz, porque no había consenso en la UCR.

En medio de ese torbellino, apareció De Marchi. Días atrás, Jorge Difonso, el ex Cambia Mendoza de San Carlos que saltó a “La Unión Mendocina”, había señalado que Orozco padecía la conducción de Cornejo.

Aunque Orozco es considerado un dirigente “impredecible”, en la UCR no pudieron anticipar la noticia. No eran para menos. Hace sólo seis días, el intendente se sacó una foto con Cornejo y su precandidato a intendente, Martín Bustos. Decía que la candidatura de Bustos se había consolidado “dentro del frente Cambia Mendoza”.

No se podía pronosticar semejante volantazo. En este tren, el propio Cornejo tenía previsto definir este viernes con el intendente Orozco quiénes serían los candidatos a reemplazarlo desde diciembre en la comuna lasherina. “Siempre he querido resolverlo de común acuerdo con el intendente del lugar, en Guaymallén con Marcelino Iglesias y en Las Heras con Daniel Orozco”, dijo esta semana el precandidato a gobernador de la UCR sobre los candidatos a intendentes. Pero esta noche se enteró de que Orozco no juega más en su equipo.