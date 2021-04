Quién es Jimmy Fallon y por qué es importante que Nicki Nicole haya estado en su programa

Nicki Nicole la rompió este martes al presentarse en el programa de Jimmy Fallon, cantando Wapo Traketero y haciendo el lanzamiento de No toque mi Naik, junto al artista portorriqueño Lunay. La joven oriunda de Rosario, es la primera artista argentina en llegar a uno de los espacios televisivos de mayor trayectoria y audiencia en Estados Unidos. “Estoy soñando, no me despierten”, expresó en sus redes sociales minutos antes de salir al aire.

Pero, ¿por qué es tan importante el programa The Toninght Show ? Mucho tiene que ver el carisma de su actual conductor, Jimmy Fallon, quien se hizo conocido a finales de los años 90 gracias a su participación como comediante en el muy famoso programa Saturday Night Live (SNL) originario de canal Sony. Aquí podía verse en directo por la señal de cable de aquel entonces. Rápidamente pasó a formar parte del staff permanente del programa y más tarde, se quedó con la conducción, junto a Tina Fey, dándole una nueva vuelta de tuerca a una fórmula televisiva más que asentada a nivel mundial.

El comediante nació en New York, donde se inició desde abajo. Apenas terminada la secundaria, su madre le habló de un concurso de imitaciones en el club de comedia “Bananas”, donde se presentó con una rutina de monólogos. Ganó el concurso y nada más terminar sus estudios comenzó a hacer actuaciones de comedia en vivo por todo el país.

Hizo apariciones mínimas en varias películas, algunas de las cuales fueron eliminadas tras la edición del rodaje. En 1998, mientras estudiaba en el Teatro Groundlings -en Los Ángeles-, fue llamado a audicionar en el prestigioso show, Saturday Night Live. Fallon hizo sus imitaciones de Jerry Seinfeld, French Stewart, Pat O’Brien, Chris Rock, Hilary Swank, Gilbert Gottfried, y Adam Sandler, además de interpretaciones musicales como Eddie Vedder de Pearl Jam; Adam Duritz de Counting Crows; Alanis Morissette; y Robert Smith de The Cure. Así inició su carrera como una figura conocida.

Luego de abandonar el programa en 2004, se dedicó al cine y participó en varias producciones de MTV. Finalmente en 2009 quedó como sucesor de Conan O’Brien en la conducción del programa de NBC Late Night. El programa titulado Late Night with Jimmy Fallon, salió al aire el 2 de marzo de 2009 siendo sus primeros invitados Robert De Niro, Justin Timberlake y Van Morrison. Los invitados durante la primera semana fueron, entre otros, Tina Fey, The Miz, Jon Bon Jovi, Cameron Diaz, Donald Trump y Drew Barrymore. El programa siguió con invitados como Sylvester Stallone, Morgan Freeman, y hasta la esposa del presidente Obama fue invitada al programa. Finalmente, en abril de 2013, la NBC confirmó que Fallon sería el sucesor de Jay Leno al frente del “The Tonight Show” (programa que se emitió por primera vez en 1954 y se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la actualidad), que comenzó un año más tarde, en febrero de 2014.

Nicki Nicole, fue la primera argentina en presentarse en este show, el más visto de ese país. “Nuestra próxima invitada es una superestrella argentina que hace su debut en la televisión de los Estados Unidos”, anunció Jimmy Fallon mirando a cámara y sosteniendo el álbum de Nicki Nicole.

La joven trapera de 20 años se dio a conocer en 2019 cuando lanzó su primer single Wapo Traketero, con el que superó los 15 millones de reproducciones en YouTube en aquel momento y hoy llega casi a las 100 millones y casi 8 millones en Spotify.

En 2020, la artista recibió varios galardones y distintas nominaciones a premios internacionales, como los Spotify Awards, los Europe Music Awards y los Grammy Latinos, entre otros.

Nicki Nicole nació en Rosario, el 25 de agosto de 2000. Según cuentan sus profesores de secundaria, desde chica mostró talento para la música, lo que fue alentado tanto por sus docentes como por sus padres. “Más allá de lo que nos enseñaban, los profesores nos daban valores y lecciones de vida: hablaban de cumplir lo que soñás más allá de lo que quieras hacer. Y eso me motivó, me llevó a estar segura de lo que quiero ser. Lo que pude desarrollar ahí fue la comunicación hacia la otra persona. Yo era una persona mucho más cerrada, tímida. Pero aprendí a ser más abierta a la opinión del resto y a poder charlar con el otro respetando su opinión”, contó en sus comienzos.

Como todos los adolescentes que se inician en el Trap, mostró sus talentos en algunas batallas de freestyle en las que se animó a competir en Rosario, lanzó el ya mencionado “Wapo Traketero” como parte de su primer álbum y casi dos años después presentó “No toque mi Naik”, los dos temas que llevó al programa de Fallon. En el medio hubo otros éxitos que la llevaron a la popularidad con la que alcanzó un público masivo.

Nicki Nicole en la entrega de premios Lo Nuestro (@nicki.nicole) @nicki.nicole

Con la fama en aumento, las reproducciones multiplicándose por miles y los seguidores aumentando de manera geométrica, la artista se mantuvo centrada, intentando que nada cambiara su esencia: “Al principio tenía miedo de perderme en un personaje y de darme cuenta de que la persona que era se fue con ese personaje que algún día quise ser. Me alejé mucho de mis amigos y de mi familia porque empecé a viajar y tenía miedo de volver y de que me dijeran que estaba cambiada, porque ya no me encontraba mucho conmigo. Estaba siempre pensando en que el personaje podía dar más o podía hacer otra cosa. Pero por suerte siempre tengo a las personas necesarias al lado para bajar a la tierra y enfocarme”, dijo la cantante a Teleshow en una entrevista en julio pasado.

Con respecto a su presentación en el programa de Jimmy Fallon, contó cómo manejó la emoción al momento de salir al aire: “En realidad los nervios me juegan a favor porque yo así lo decidí. Pueden jugar en contra y yo tenía mucho miedo de hacerlo porque es un programa en el que básicamente Fallon me eligió para representar lo que es la movida argentina” y agregó “Después de lo que me pasó con Fallon, no le tengo miedo a nada”.

Es que un día antes de su presentación, Justin Bieber apareció en el mismo programa tocando su nuevo hit global, “Peaches”. “Eso es lo que más nervios me dio al hacer el show. ¿Quién carajo lo está viendo del otro lado? ¿Quién está del otro lado conociéndome? Millones de personas”, confesó. “Lo primero que pensé es en todas las mujeres que pueden pasar ahora por ahí y romperla, y en todos los chicos que hacen música”, completó.

Mientras tanto, en su casa de Rosario, su padre también habló con la prensa “Súper orgulloso. Ella arrancó sola, nosotros la apoyamos y nos emocionamos cada vez que la vemos. Es puro talento, una hermosa persona, adorable y no porque sea mi hija. Es muy sencilla, no se olvida nunca de dónde salió”, contó.

Nicki Nicole celebró un chiste en Twitter sobre una nota de la televisión rosarina por su debut en la TV estadounidense. (@naikinai19) TW / @naikinai19 | TW / @naikinai19

Hasta la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, de la Universidad Nacional de Rosario, recordó el paso de la joven por la institución en 2019, cuando en el paro internacional de Mujeres, Nicki Nicole emitió un mensaje sobre la lucha de las mujeres y un llamado para que las universitarias continúen trabajando por la igualdad de derechos.