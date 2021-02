¿Que pasó con Cameron Díaz? La verdad sobre la ausencia de una actriz muy querida

Se hizo famosa con La Máscara, triunfó como uno de los Ángeles de Charlie y hasta trabajó con Martin Scorsese y Leonardo Di Caprio en Pandillas de Nueva York. La rubia perfecta de California, una de las sonrisas de América y dueña de un encanto que dejaba a todos prendados a la pantalla.

De la noche a la mañana, Cameron Díaz desapareció de radar. ¿Que fue entonces de la rubia de cuerpo atlético que supo ser relevante por más de 20 años? Bueno... se enamoró. Y ahora confirma a los medios que tal vez nunca vuelva a la actuación , después de siete años sin estar frente a una cámara.

En su papel en "La Mascara".

En diálogo con un programa de radio estadounidense, radio SiriusXM, la actriz confesó que tampoco tiene próximos planes de cambiar la vida que ahora lleva. “No podía imaginarme, siendo madre ahora, en donde estoy como madre con mi hijo en su primer año, tener que estar en un set de filmación que lleva 14 horas o 16 horas de mi día lejos de mi hija. Simplemente no podría”, dijo la joven de Loco por Mary.

“No sería la madre que soy ahora si hubiera escogido hacer eso en cualquier otro momento de mi vida”, cuenta sobre la experiencia de ser madre primeriza con más de 40 con su esposo desde 2015, Benji Madden. Para ella, su hija “capturó instantáneamente nuestros corazones y completó nuestra familia”.

En completa privacidad

A pesar de que su pequeña nació a principios de 2020, la actriz insiste en mantenerla lejos de los lentes. “Si bien estamos encantados de compartir esta noticia, también sentimos un fuerte instinto de proteger la privacidad de nuestra pequeña. ¡Así que no publicaremos fotos ni compartiremos más detalles, aparte del hecho de que ella es realmente linda!”.

Junto a Benji, su esposo y padre de su hija.

Son pocas las fotos que se tiene de ellos.

“Avaline es el único trabajo del día a día que hago aparte de ser esposa y madre, que ha sido el más gratificante[…] Realmente ha sido la parte más satisfactoria de mi vida hasta ahora. Probablemente de alguna manera esperé esto, para poder hacer todas esas otras cosas. Así que no tuve distracciones”, dijo conforme con los desenlaces de la vida y a donde la llevaron.

Cerrando charla, la actriz confesó que tampoco se cierra a la posibilidad de nuevas películas: “Nunca voy a decir nunca sobre nada en la vida. Simplemente no soy esa persona. Entonces, ¿volveré a hacer una película? No estoy buscando [hacerlo]. ¿Pero lo haré? No lo sé. No tengo ni idea”.