Madonna desconcertó a sus fans en las redes sociales: ¿La cirugía le quedó mal?

¿Qué hizo Madonna? La reina del pop apareció irreconocible en una publicación en su cuenta en Instagram, con excesivo maquillaje en los ojos y la boca muy prominente, lo que desconcertó a sus millones de fans, a quienes dedicó un mensaje sobre su apariencia.

Madonna

“Hola a todos, ¿cómo están? Ha pasado tiempo sin tener comunicación directa con mis fans y seguidores y ¿saben? hoy me tomé el tiempo para preocuparme por mi apariencia”, comenzó el mensaje de la mamá de la joven modelo Lola León. “Mi pelo está mal peinado y creo que tal vez me he puesto demasiada sombra de ojos rosa”, dijo.

En la publicación vemos a la intérprete de éxitos como “Justify my love”, “Take a bow” y “Lucky star” con enormes aros dorados, los ojos maquillados con un rosa intenso y un abrigo que parece de fur negro. Aunque algunos creyeron que la cantante estaba ocultando una nueva cirugía estética, en realidad se trataba de un filtro con el que Madonna bromeó con todos.

“La iluminación no es muy buena y no tengo tiempo. para verme bonita o para ponerme un atuendo bonito, solo tengo que concentrarme en el trabajo. Realmente los amo y los extraño a todos, estoy trabajando muy duro para hacer algo fantástico para ustedes, está bien, así que prepárense para Madame X. Hasta la vista”, finalizó Madonna.

Especialista en sorprender a sus fans