Espíritu Caniggia: Alex no resistió más y sacó a relucir su complicada personalidad MasterChef Celebrity 2

Solo era cuestión de tiempo antes de que la bomba Caniggia explotara en el estudio de MasterChef Celebrity 2. En el último episodio de la segunda temporada Alex Caniggia desparramó toda su personalidad y conocidos comentarios por todo el estudio, pero a diferencia de el Cantando, fue mejor recibido.

En primera instancia, el joven uso uno de sus típicos adjetivos para denominar a todos los compañeros de delantal gris que lo acompañaban en la noche. Sucede que la prueba de la noche para obtener los mejores ingredientes se basada en un famoso juego cumpleañero de niños: una piñata.

En un momento determinado, la enorme piñata plateada explotó por los golpes, llena de las opciones para los menús de la noche. Los participantes lo dieron todo para conseguir los mejores ingredientes. Pero el mediático cayó en uno de sus clásicos denominativos para referirse a sus colegas. “Cuando se rompió y cayó todos fueron todos los ‘barats’ como lauchas”, se le escuchó decir en vivo en el back.

Pero al final, la búsqueda de ingredientes le salió mal y al ser consultado, el mellizo de Charlotte mostró su preocupación. “Yo estoy al horno, eh. Me tocó jamón cocido, de viva España, limón, papa y atún”, dijo y luego comentó: “Imaginate que hago con una papa, limón, jamón, ¿qué podés hacer con eso?”.

Por suerte para él, la noche estaba conformada por duplas, y tenía la posibilidad de intercambiar con Daniel Araoz algún ingrediente. “Si me das el pollo, papa con pollo, hago. Ya fue. Lo más fácil”, comentario que generó la risa de Germán Martitegui. Casi de inmediato, el actor le pidió la papa para sus ingredientes y se desató una comedia improvisada.

“No, si me sacas la papa me cag…”, dijo el joven mediático en su divertido acento. “Bueno, no me des nada”, le dijo el actor resignado entre risas. “No, pero te regalo el jamón. Soy buena gente, soy buena gente...”, se “solidarizó” Caniggia.

Consejos de moda para Alex Caniggia

Recién ingresando en el estudio, Alex ya hizo alarde de la pinta que traía. Capucha, gorra y lentes encima (aun para interiores), dijo: “Hay que estar facha”.

Pero fue en su devolución cuando le consultó a Germán Martitegui por un consejo de moda a la hora de cocinar. Después de un intercambio italiano con Donato De Santis, el mediático le halagó su traje. “Me hace acordar a Zidane”, dijo sobre el jurado.

“¿Vos estás fachero cuando cocinar Germán?”, le preguntó provocando la risa de Martitegui. Pero su pregunta iba en serio, a lo que contestó que con una remera y delantal se contenta.