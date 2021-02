Analía Franchín contó que el grupo de WhatsApp de los ex MasterChef se reactivó con la segunda temporada

Los grupos ya son un clásico de WhatsApp. Algunos los aman y no paran de mandar mensajes, otros los odian y deciden silenciarlos desde el momento en que son agregados, para ver al final del día un resumen de todo lo que se habló. En fin, integrantes hay muchos. Pero lo cierto es que hay condición incluida: la exclusividad. Los seguidores de MasterChef son quienes tienen curiosidad en saber que papel cumplen sus cocineros amateurs a través de la pantalla del celular. ¿Quién lo armó? ¿Cuál es el que siempre comenta? ¿Quién es tumba y nunca responde? ¿Cuál de ellos es el que decidió salirse?

Gastón Dalmau fue el responsable de tirar algunos datos del nuevo grupo. Pero quedó en manos de Analía Franchín el revelar todos los trapos sucios del grupo que comparten con sus compañeros de la primer temporada. En un live con Radio Mitre, comenzó a contar todo lo que allí sucede.

“El grupo de WhatsApp sabés como se activó anoche. Quedamos todos nostálgicos obviamente”, explicó la subcampeona de la primera entrega de MasterChef Celebrity Argentina. Pero poco a poco, comenzaron a surgir los papeles de cada uno.

Quien es quien en el grupo de WhatsApp

“Iliana no te escribe nada pero te manda todo audio, se ve que no ve sin anteojos de cerca entonces ella manda audios y a mí me torra escuchar audios pero los escucho”, fue contando la periodista.

Además reveló que “Leti es más colgada para contestar y Moldavsky contesta rápido”. Incluso parece haber un misterio que nunca se resolvió: “Vicky nunca participó del chat y una vez subió una foto de un cuadro torcido, después lo borró, le preguntamos pero no explicó nada”.

“La única que se fue del grupo fue Rocío Marengo cuando quedó eliminada del programa, pero el grupo sigue activo”, confesó sobre su ex compañera al momento en que fue eliminada no una, sino dos veces del reality culinario.