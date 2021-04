Luego de debutar como luchador de la WWE, los rivales de Bad Bunny destruyeron su auto de 3.6 millones de dólares

Una noche de terror para Bad Bunny en el RAW, cuando luego de debutar en el WrestleMania 37, el cantante de reggaeton fue sorprendido con la destrucción de su auto, seguidor de una paliza brutal por parte de su contrincante “The Miz” acompañado de John Morrison.

El cantante, que hace poco sacó su último disco , fue sorprendido por sus rivales tras el ring donde descubrió que su Bugatti de 3.6 millones de dólares estaba siendo vandalizado por quienes eran sus colegas. Lleno de pintura roja, el auto millonario de color blanco era una clara venganza del luchador contra el reggaetonero.

EL auto fue dibujado y escrito con pintura roja.

El luchador hasta escribió su nombre.

Pero sin estar conformes, los luchadores procedieron a darle una paliza al cantante. The Miz arrastró al cantante por el piso agarrándolo del pelo y lo amenazó diciéndole: “No respeto tu música, no respeto tu auto y no te respeto a ti. Destruí tu auto de 3.6 millones de dólares y te destruiré en Wrestlemania”. Y continuó esta pelea de dos a uno hasta que las autoridades llegaron para frenarla.

Las razones de la golpiza

“Bienvenido a la WWE. Esto es lo que pasa cuando no nos respetas, esto es lo que pasa cuando juegas con nosotros”, le decía The Miz a Benito, aclarando que toda su venganza iba con bronca. Al parecer, el luchador se estaba cobrando un golpe que el puertorriqueño le había dado hace una semana.

Tanta violencia y ni siquiera aha dado inicio el WrestleMania 37, donde el cantante y su compañero Damian Priest se enfrentaran a los luchadores que han vandalizado su auto.

“Nosotros no tenemos miedo, nosotros te vamos a enseñar como respetamos en casa y te vamos a romper la carota en Wrestlemania. Es lo último que voy a decir”, había dicho el cantante hace algunos días.

“Tú no perteneces aquí. Este sábado en Wrestlemania vamos a avergonzarte, vamos a hacerte daño” dijeron para luego de retirarse en un limosina y agregar “esto no necesita una mano de pintura”.