De Abel Pintos a The Cure: ¿qué discos escucharemos este año?

Convengamos que no todos los músicos tuvieron un 2020 genial como el de Taylor Swift , que editó dos discos fabulosos en medio de la pandemia. La resiliencia y la furia creativa no son la norma entre quienes, también, se vieron sin la posibilidad de hacer shows en vivo. Eventualmente, si no había ahorros cuantiosos, simplemente se trató de intentar sobrevivir.

Incluso las estrellas de la industria se vieron afectadas y tuvieron que reordenar todos los planes, empezando por lo más importante: sus propios discos. Si el 2020 fue un año de postergaciones e incertidumbre, el actual no lo será menos. Las novedades, mientras más gente intervenga en ellos y la producción sea más ambiciosa, seguirán sujetos a los tiempos que dicte el coronavirus.

Sin embargo, hay cosas bastante avanzadas, o al menos anunciadas. Y a ellas vamos.

“Medicine At Midnight”, de Foo Fighters: Entre experimental y “fiestero”, como lo definieron algunos, el décimo disco de este grupo estadounidense se estrenó el viernes y ya lo catalogan entre lo mejor de lo que han hecho. Su primer adelanto, “Shame Shame”, ya nos daba una idea de a dónde iba el envío.

“Zoom in” de Ringo Starr: Serán apenas cinco canciones las de este EP, pero cualquier cosa que venga del ex-beatle es un acontecimiento. Llegará el 19 de marzo y ya tenemos un pequeño adelanto: “Here’s to the Nights”, publicado el 18 de diciembre. Por lo demás, hay participaciones especiales de Dave Grohl, Sheryl Crow, Lenny Kravitz y hasta del propio Paul McCartney. ¿No es una revancha al paso del tiempo verlos juntos de nuevo?

Ringo tiene un EP confirmado para marzo. (Foto: Etienne Laurent/EFE)

“Chemtrails over the Country Club” de Lana Del Rey: Ella es una de las que no frenó durante la pandemia, y en este año no piensa hacer menos. Ya en 2020 sorprendió publicando un libro y un audiolibro (“Violet Bent Backwards over the Grass”). Ahora, lo que le espera es la publicación de otro más (¡el segundo! “Behind The Iron Gates — Insights From An Institution”) y de su nuevo disco, producido por Jack Antonoff. “Chemtrails over the Country Club” ya sufrió los imprevisibles retrasos del Covid-19, pero ya tiene nueva fecha de publicación: también el 19 de marzo. El primer single del disco, “Let Me Love You Like a Woman”, publicado el 16 de octubre, promete un envión melancólico típico de ella.

“Black Diamond” de Janet Jackson: Es uno de los trabajos postergados. Se anunció el año pasado, pero hasta ahora no hay novedades. Ayer, sin embargo, festejó los 35 años de “Control”, un disco emblemático. Su primer álbum en más de un lustro (“Unbreakable” es el antecesor) ha traído mucha expectativa, aunque igual incertidumbre: por el completo silencio en torno a él, algunos medios ya lo califican como “un misterio”: ¿no debería estar ya terminado? ¿por qué no saca ni un single? ¿cómo habrá influido su vida privada en él? (en 2017 nació su hija Eissa) Lo más probable es que la hermana del Rey del Pop esté esperando las condiciones para que pueda lanzarlo y hacer después la respectiva gira.

The Cure: Son 13 años desde su último disco, “4:13 Dream”, y los integrantes del grupo de dark wave siguen pidiendo “paciencia”. Aún así, el nuevo material parece estar listo. Robert Smith, quien además ha estado trabajando en un disco en solitario, confirmó a la BBC en septiembre que será “la música más intensa, triste, la más dramática y la grabación más emocional que hayamos realizado nunca”. En fin, a sentarse y esperar.

Rihanna: Ya ha dicho que está trabajando en su próximo disco, aún sin nombre, con mucho esmero y casi a contrarreloj. Sin embargo, no hay fecha. Lo que será su noveno disco de estudio y algunos ya llaman “R9” tendrá importantes influencias del mundo del reggae. Lo cierto es que, en paralelo a su carrera musical, está muy ocupada con Fenty, su marca de cosméticos.

De lanzarse este año (es muy probable que sí), el nuevo disco de Adele será el acontecimiento musical del 2021.

Adele: Parece una eternidad lo que nos separa del último disco de la británica, “25”, ¡pero es poco más de cinco años! Se sabe, sí, que -al menos- desde 2019 está trabajando en un nuevo material. Los fans, en cuanto pueden, la acorralan para que tire algún dato más, pero no hay caso. Ella es profesional y hermética. Si no hubiera habido pandemia, se habría dado a conocer en septiembre del año pasado. La postergación parece indefinida, y de hecho cuando el año pasado Adele reapareció en público en la televisión de Estados Unidos, en “Saturday Night Live”, no dijo nada sobre el lanzamiento. En junio dijo que estaba totalmente dedicada a cuidarse a sí misma: “No. Seguimos en plena pandemia. De hecho lo único que estoy haciendo es estar confinada en casa. Lo que hay que hacer ahora mismo es ponerse la mascarilla y ser pacientes”. Pero la esperanza es lo último que se pierde y, si se ha logrado avanzar algo, es muy probable que haya un anuncio tarde o temprano. En ese caso, este disco se convertiría en uno de los acontecimientos musicales del año.

La música argentina

Abel Pintos: ¿Cómo será el álbum sucesor de “11”, cinco años después de lanzado? Es lo que muchos se preguntan, pues este bahiense (quien alguna vez fuera ícono exclusivamente del folclore) siempre apunta hacia la renovación musical. Cabe sospechar, entonces, que la paternidad lo ha influenciado profundamente en su música, por lo que el nuevo disco, que lanzará este año en algún momento, será un derroche de canciones geniales: “Piedra libre”, dedicada a su hijo, fue lanzado en septiembre, por lo que podríamos considerarla el primer single del material. “El año que viene tenemos álbum nuevo terminado. Queda bastante trabajo aún por delante, pero se pasa volando el tiempo en el afán de querer cuidar los detalles”, dijo en 2020. Mucho más no se sabe: solo hay que esperar.

Marilina Bertoldi: La mayor figura del rock argentino actual, consagrada por el Gardel que en 2019 se entregó en Mendoza, también está preparando algo. Un esbozo se escuchó recientemente en la radio estadounidense KEXP, donde la entrevistaron y ella mostró “Amuleto”, una composición nueva. “Al fin me di un descanso para componer un montón de material”, dijo esa vez, dando a entender que ha tenido fervor creativo. “Prender un fuego”, el álbum por el que ganó el Oro en esos premios, podría tener pronto un sucesor.

Wos viene sosteniendo un ritmo de trabajo continuo, que no fue interrumpido por la pandemia.

Wos: El gran referente del hip hop también ya está preparando algo nuevo. “Caravana”, su debut discográfico de 2019, fue todo un acontecimiento que lo llevó a llenar dos Luna Park. Imprevisiblemente, sacó al año próximo el EP “Tres puntos suspensivos”. Y antes de que terminara 2020, con pandemia y todo, alucinó con “Sangría” (colaboración con Trueno) y los dos singles de su nuevo álbum, “Mugre” y “Convoy Jarana”. Y aquí estamos. Sin bien no hay detalles, es casi seguro que Valentín Oliva, a este ritmo de trabajo, nos volverá a sorprender en breve.

Y más...

Beyoncé, Billie Eilish, Lorde, Rosalía, Alejandro Sanz y Jorge Drexler también han dado indicios de que algo están preparando, pero faltan detalles.