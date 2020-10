Sting con disco nuevo donde recopila sus más reconocidos duetos

El músico británico Sting lanzará “Duets”, álbum en el que recopila algunas de sus colaboraciones con artistas como Eric Clapton, Annie Lennox y Julio Iglesias, el viernes 27 de noviembre, según anunció ayer la discográfica Universal Music.

Se trata de 17 cortes que comienzan con “Little something” junto a Melody Gardot y que recupera otros como “Desert Rose” con Cheb Mami, “Rise & Fall” con Craig David, “Whenever I Say Your Name” con Mary J. Blige , así como “L’amour C’est comme un jour” con Charles Aznavour y “My Funny Valentine” con Herbie Hancock.

Anteriormente, Sting había adelantado ‘Duets’ durante el programa “The Tonight Show”. En esa charla, el cantante no solo dio los detalles del disco sino que actuó junto a Gashi para interpretar su dueto ‘Mama’. “Durante los años, he grabado muchos, muchos duetos con increíbles personas. Suenan bastante bien, así que será una sorpresa navideña”.

Bajo la producción ejecutiva de Guénaël “GG” Geay y Martin Kierszenbaum y la masterización de Gene Grimaldi desde Los Ángeles, el disco incluirá “It’s Probably Me” con Eric Clapton,

También, contará con el tema inédito “September” con el italiano Zucchero, que fue producido por Sting y mezclado por el multipremiado Robert Orton.

El disco ya se puede reservar desde el sitio oficial de Sting. Además, se lanzará una versión especial en vinilo el 18 de diciembre; ya para súper fanáticos y melómanos.

La lista completa de los temas que integran este álbum son: “Little Something” con Melody Gardot, “It’s Probably Me” con Eric Clapton, “Stolen Car” con Mylène Farmer, “Desert Rose” con Cheb Mami, “Rise & Fall” con Craig David, “Whenever I Say Your Name” con Mary J. Blige, “Don’t Make Me Wait” con Shaggy, “Reste” con GIMS, “We’ll Be Together” con Annie Lennox, “L’amour C’est Comme Un Jour” con Charles Aznavour, “My Funny Valentine” con Herbie Hancock, “Fragile” con Julio Iglesias, “Mama” con Gashi, “September” con Zucchero, “Practical Arrangement” con Jo Lawry, “None of Us Are Free” con Sam Moore y “In the Wee Small Hours of the Morning” con Chris Botti.

El artista saltó a la popularidad como líder de The Police, banda que desde 1976 acuñó un estilo singular, y en 1985 dio comienzo a su carrera solista con “The dream of the blue turtles”; al que le siguió en 1986 el disco doble y en vivo “Bring on the night”. En el ’87 llegó “Nothing like the sun”, uno de sus álbumes más aclamados, y, tres años más tarde, “The soul cages”, que ganó un Grammy.

“Sacred love” (2003) fue su último disco grabado. Ya metido de lleno en la experimentación sonora, Sting dio un giro total en su carrera musical y publicó en 2006 “Songs from the labyrinth”, donde interpreta al laúd piezas del compositor isabelino británico John Dowland.