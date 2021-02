Justin Timberlake le pidió disculpas a Britney Spears luego del estreno del dramático documental sobre ella

Por estos días los fanáticos de Britney Spears quedaron impactados por el documental “Framing Britney Spears” en donde se exponen y debaten las conductas sexistas y misóginas ejercidas contra la rubia por los medios y alguna ex parejas.

Uno de los novios mencionados en la historia es Justin Timberlake, quien hace tiempo expuso a la artista en público al revelar aspectos de su intimidad.

Expuesto y sin excusas, Timberlake pidió disculpas y reconoció su mal comportamiento. A través de sus redes sociales el también actor también mencionó a Janet Jackson por el trato que tuvo con la cantante en el entretiempo del Super Bowl en 2004 al dejar ver uno de sus senos.

“He visto los mensajes, las etiquetas, los comentarios y las preocupaciones y quiero responder”, comenzó diciendo el artista. Luego sumó: “Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de lugar o no defendí lo que era correcto. Entiendo que me quedé corto en muchas ocasiones y me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo. Quiero disculparme específicamente con Britney Spears y con Janet Jackson, con cada una de ellas en particular, porque me preocupo por estas mujeres y las respeto. Sé que fracasé”, finalizó.

Con Britney, Timberlake durante una entrevista radial confirmó que fue él quien le quitó la virginidad además de ubicarla en el lugar de objeto deseado en el videoclip de “Cry Me a River” al recurrir a una actriz muy parecida a su ex para protagonizar escenas sexys.