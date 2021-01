Sorpresas en Netflix: Hilary Swank se suma a la nueva temporada de Cobra Kai

A los 46 años, la actriz que hace 27 años desató una revolución en Karate Kid 4 , podría ser parte de la cuarta temporada de Cobra Kai , la serie inspirada en esa saga. Se trata de Hilary Swank, la ganadora de dos Óscar a “mejor actriz” por Boys Don’t Cry y Million Dollar Baby .

Con 30 películas hechas y una decena de series, vale recordar que como Julie Pierce en Karate Kid 4 (1994) tomó el lugar de discípula del señor Miyagi. La cinta que dio cierre a esa saga no contó con los mismos números de recaudación que las primeras tres, pero el personaje de la actriz quedó en el recuerdo.

¿De qué manera podría relacionarse con protagonistas con quienes no se cruzó Hilary? Ni Daniel Larusso (Ralph Macchio) ni John Lawrence (William Zabka) fueron de la partida en Karate Kid 4. El nexo, claro, es el Señor Miyagi y sus enseñanzas. La referencia constante al maestro en la vida de Daniel hará posible el puente para el encuentro.

Estrenos

Tal como viene sucediendo en los últimos tiempos, Netflix propone estrenos de series y películas todas las semanas. Aquí, una recopilación de las que presenta esta semana, comprendida entre el lunes 18 y el domingo 24 de enero.

Series

Madre sólo hay dos: Miércoles 20 de enero

Ludwika Paleta y Paulina Goto encarnan a dos mujeres muy diferentes, que luego de darse cuenta que sus bebés fueron intercambiadas al nacer, y a pesar de no caerse bien, tendrán que desarrollar un plan para adaptarse a sus nuevas vidas: crear una única -y peculiar- familia.

Destino: La saga Winx: Viernes 22 de enero

Un grupo de estudiantes de la escuela de magia Alfea aprende a dominar sus poderes mientras lidia con rivalidades, romances y sucesos sobrenaturales. La historia se enfoca en Bloom (Abigail Cowen) un hada adolescente que conoce la amistad y el amor, lucha contra monstruos y, lo más importante, busca su propia identidad.

Jurassic World: Campamento Cretácico (temporada 2): Viernes 22 de enero

Los jóvenes campamenteros, que siguen huyendo de los dinosaurios, tienen la esperanza de que los rescaten junto con un grupo de ecoturistas. Pero nada es lo que parece. Inspirada en la popular saga cinematográfica, esta serie animada de aventuras tiene a Steven Spielberg como uno de sus productores ejecutivos.

Sorpresa! (temporada 3): Viernes 22 de enero

Un panel hilarante de íconos del entretenimiento coreano se une a algunos de los nombres más importantes del K-Drama en este alocado programa de variedades.

Ten Percent (temporada 4): Jueves 21 de enero

En la cuarta entrega de esta comedia francesa (traducida como Diez por ciento), los empleados de la reconocida agencia de representantes de actores ASK regresan a la empresa que se encuentra en una difícil situación y que ahora está comandada por Andréa (Camille Cottin).

Hola, ninja (temporada 4): Martes 19 de enero

En la cuarta temporada de esta serie infantil, Wesley, Georgie y Pretzel traen más aventuras y diversión, resuelven misterios y aprenden grandes lecciones de vida.

Películas

Tigre Blanco: Viernes 22 de enero

El épico y oscuro viaje de superación de Balram Halwai (Adarsh Gourav), un aldeano pobre que se vuelve un exitoso empresario en la India moderna. Con astucia y ambición, este joven logra convertirse en el chofer de Ashok (Rajkummar Rao) y Pinky (Priyanka Chopra Jonas), quienes acaban de regresar de Estados Unidos.

Está basada en la exitosa novela homónima de Aravind Adiga, que ganó el premio Man Booker de 2008.

Salir del ropero: Viernes 22 de enero

En esta comedia española, dos mujeres de más de setenta años se sinceran con sus respectivas familias conservadoras para casarse. Esa decisión desata el caos y pone en riesgo el compromiso de una de sus nietas.

Anticipos

Luego del fenomenal suceso de Gambito de Dama, el escritor y director Scott Frank decidió adaptar la novela The Sparrow, de Mary Doria Russell, para la plataforma de streaming. El proyecto de The Sparrow (El gorrión) no tiene nada que ver con el ajedrez. El Vaticano manda a un grupo de sacerdotes jesuitas y científicos en una misión imposible a un planeta lejano para que se pongan en contacto con vida extraterrestre y demostrar la existencia de Dios por todo el universo. Pero la expedición sale mal y el padre Sandoz, el lingüista que lidera el grupo, vuelve a la Tierra roto y víctima de una inquisición.

Con el desarrollo de The Sparrow por parte de Scott Frank queda más que probado que Gambito de Dama es un fenómeno que ensalza a sus principales responsables, Scott Frank detrás de las cámaras y Anya Taylor-Joy delante de las mismas. Los dos tienen en marcha una película juntos, Sonrisa en la oscuridad, la adaptación de la novela de Vladimir Nabokov.

De la consola a la pantalla

Beau Willimon, creador de la versión estadounidense de House of Cards, será el encargado de llevar adelante una versión televisiva del juego de conquista Risk, que consiste en hacerse -a base de ejército y dados- con el mayor número de territorios, y podría formar parte del catálogo de series de Netflix.

El proyecto se encuentra en una fase temprana de desarrollo, pero se especula con el fuerte condimento bélico, lo que mayor polémica genera.

Risk fue creado por Albert Lamorisse en 1950 y comercializado desde 1958 por la empresa Parker Brothers (actualmente parte de Hasbro).

Juego perteneciente a la categoría de “de guerra”, al evocar las Guerras Napoleónicas, propone ejercitar la táctica, la estrategia y la negociación y entregarse, además, a la suerte.

Monopoly, la otra gran apuesta para adaptar, es un entretenimiento basado en el intercambio y la compraventa de bienes raíces (normalmente, inspirados en los nombres de las calles de una determinada ciudad). Hoy producido por la empresa estadounidense Hasbro de Rhode Island, es uno de los juegos de mesa comerciales más vendidos del mundo.

Creado por Elizabeth Magie, Monopoly fue creado en 1903 y patentado en 1904, llamado The Landlord’s Game. El juego se hizo popular en varias ciudades de los Estados Unidos en los años siguientes, se editó en varias formas y versiones sin el control de su autora original. La compañía Parker Brothers, ahora parte de la multinacional Hasbro, sostiene que el autor del juego es únicamente Charles Darrow (en 1935), pero los historiadores no concuerdan con ese dato.

En la historia del cine, hubo decenas de títulos basados en juegos. Algunos de los que recordamos: Lego, la película; Battleship (o batalla naval) y Playmobil, la película.