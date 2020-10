Adele volvió a aparecer en público y cautivó con su humor y su hermosa voz

Luego de cuatro años lejos de la televisión Adele reapareció ante el público e hizo la conducción del histórico programa estadounidense “Saturday Night Live”. La artista no había aparecido en ningún programa de televisión desde 2016.

“Sé que me veo muy, muy diferente desde la última vez que me vieron. Pero en realidad, debido a todas las restricciones de Covid-19 y las prohibiciones de viaje, tuve que viajar ligero y solo pude traer la mitad de mí. Y esta es la mitad que elegí”, bromeó la artista en la primera parte del programa.

Además, protagonizó uno de los sketch de la noche en el que parodiaron al reality “The Bachelor” donde la cantante trató de ganarse el corazón de un soltero millonario interpretado por Beck Bennett.

En sus participaciones, Adele no se privó de interpretar algunas de sus canciones de mayor éxito como “Rolling in the Deep” y “Someone Like You”.