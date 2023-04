Marina Calabró reveló la interna entre Jey Mammón y Telefe

Luego de la denuncia contra Jey Mammón por abuso sexual, Telefe decidió desplazarlo como conductor de ‘La Peña de Morfi’. A un mes del aquel episodio, Marina Calabró dio detalles sobre el estado de la situación y anunció si es viable que el humorista vuelva o no al canal, según Exitoina.

La comunicadora conversó con Juan Etchegoyen para ‘Mitre Live donde reveló información respecto al complejo caso de Jey Mammón y la interna que sostiene con el canal de las pelotas.

Jey Mammón recibió acusaciones de Lucas Benvenuto. (Captura Instagram/ "A la tarde")

Al ser consultada sobre el contrato y la suspensión momentánea, Marina dijo: “Hoy veo difícil que él pueda volver. Cada vez que le preguntan habla de un contrato hasta diciembre con Telefe, a mí me parece que esa suspensión de contrato fue mucho más unilateral de lo que él dice”.

“Sé que fue una decisión de Telefe, sé que hubo un llamado, sé quién llamó a Fernando Burlando para que él le comunicara la decisión del canal de discontinuarlo. El canal tiene los estándares de una corporación internacional y, aunque no lo fuera, también lo veo difícil en el corto y mediano plazo”, añadió.

Para profundizar el debate que se implanta en la sociedad y que repercute en las decisiones que toma el canal, agregó: “Estará todo sujeto a si se hacen denuncias y contra denuncias y si hay margen para que la Justicia diga algo de todo esto. Acá se trata de una discusión moral, va más allá de la Justicia. Esto de un chico de 16 con un hombre de 32, si es 14 no hay manera de discutir nada y, desde mi percepción, si tenía 16 tampoco. No hay mucho más”.

Mariana Calabró

Finalmente, la periodista concluyó: “Hoy por hoy lo veo complicado y sin mucha vuelta, él hizo un click con la entrevista de Baby Etchecopar donde empezó a enojarse, envalentonarse y ponerse él en lugar de víctima. Esto de decirnos a los periodistas lo que podemos decir o no, su estrategia fue errada desde el primer momento, no creo que se haya manejado bien y él mismo se agrega el daño”.

Jey Mammón regresó a la Argentina: “Volví porque es mí país”

Jey Mammón viajó a Europa tras haber sido denunciado públicamente por presunto abuso sexual y en la madrugada de este lunes regresó al país. El conductor estuvo 12 días en el exterior, precisamente en España, donde intentó alejarse de la prensa y descansar luego de que salió a la luz la denuncia de Lucas Benvenuto.

“Volví porque es mí país, porque vuelvo a mí casa. Estuve fuera unos días, me fui a relajar un poco y ahora estoy de vuelta”, dijo ante la consulta de los periodistas que lo esperaban en el aeropuerto.

“No me fui a reflexionar, me fui a descansar. Ahora que volví tengo que ordenarme un poco para establecer lo que tengo que hacer y dejar en claro cuál es la verdad. Que me parece que es lo más importante, respecto a esta acusación falsa, de un hecho que no ocurrió. Y yo ir con todo lo que tenga”, dijo y despejó dudas.

Lucas Benvenuto y Jey Mammón

“No me escapé del país. Me fui de vacaciones, me fui a descansar y a ver amigos. A dónde más voy a volver si no es Argentina y acá estoy”, manifestó sobre los dichos de los últimos días.

Y no fue claro sobre lo que hará de ahora en adelante y aseguró que dará notas para contarlo. “Ya se van a enterar lo que venga a partir de ahora”, aseguró.