Por la cercanía de las elecciones, los consumidores compran más carne

Este sábado y domingo, una buena cantidad de mendocinos se encontraron con que la compra de carne les demandó más tiempo del habitual, porque los negocios estaban abarrotados de compradores. Fueron muchos los que optaron por el asadito para agasajar a mamá, como también para darse un gustito durante el fin de semana largo, pero también los que prefirieron llenar el freezer antes de las elecciones del próximo domingo. Incluso, los más prevenidos, ya se aseguraron el menú para las Fiestas de Fin de Año.

José Brizuela, de Carnes La Pradera, mencionó que el Día de la Madre es una de las celebraciones en las que el sector más trabaja, porque algunas familias tal vez se resignen a gastar un poco menos en el regalo, pero que falte el asadito para mamá no es una opción. Sin embargo, también reconoció que los consumidores están aprovechando muchísimo la promoción del Banco Nación, que otorga un 40% de reintegro a los clientes de la entidad que compran en carnicerías los sábados y domingos (hasta hace poco era el 35% y sólo los sábados).

“Se vio mucha venta. Los posnet no daban abasto”, señaló y añadió que la gente que no tiene cuenta en ese banco pide que algún familiar le preste la tarjeta para poder acceder al descuento. Aunque también deslizó que no sabe “quién va a pagar esto”, en alusión a la importante bonificación que otorga la entidad oficial y las consecuencias que debe tener en las cuentas públicas.

José Rizzo, presidente de la Cámara de Abastecedores de Carne de Mendoza, coincidió en que buena parte del movimiento durante este fin de semana estuvo impulsada por las compras con tarjeta de débito del Banco Nación, aunque también se suman otras promociones algún día de la semana. Sumó que, como el descuento es importante, la gente aprovecha para acopiar mercadería y congelar. “Eso se ha notado mucho en el mercado”, aseveró.

Claro que, como ya viene sucediendo en otros sectores, las familias intentan protegerse de una nueva devaluación y suba de precios después de las elecciones presidenciales del próximo domingo; con el recuerdo demasiado fresco de lo que sucedió al día siguiente de las PASO. Y si bien es más sencillo acaparar alimentos no perecederos y productos de limpieza o perfumería, también hay quienes han optado por dejar “a tope” la capacidad del freezer, con la intención de ganarle a lo que anticipan será una nueva suba considerable (luego de que la inflación de setiembre fuera del 12,7% a nivel nacional y alcanzara el 16,9% en Mendoza).

Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

La compra preventiva ha llegado a niveles insospechados en el caso de los más previsores. Este fin de semana, la familia Fernández se reunió para celebrar el Día de la Madre y decidió repartir las compras de carne para las Fiestas de Fin de Año, cuando honran la tradición de que en la mesa uno de los platos sea el vitel toné. Por lo que acordaron que esta semana, en algún momento antes del próximo lunes, se asegurarán de tener peceto en el freezer a un precio más conveniente que el que, estiman, tendrá en los días posteriores a las elecciones.

El empresario de la carne José Micheli detalló que ha alquilado el frigorífico y dejó de dedicarse a la venta al por mayor y por menor de carne y pollo, pero de todos modos está permanentemente en la planta y vio muchísima gente comprando el sábado y domingo, como también que el estacionamiento estaba lleno de autos.

Nuevo aumento

Rizzo indicó que, en los 10 días últimos días, la incertidumbre llegó a la carne, que volvió a aumentar entre un 15% y un 18%, porque en la etapa preelectoral la gente trata de protegerse de la esperada suba de precios. Resaltó que es uno de los mercados “más sanos”, ya que se rige por la oferta y la demanda, pero que, además del contexto político, hay otros factores que están impactando en los costos.

Así, detalló que la sequía está provocando que el productor no tenga mucho recurso para alimentar a los animales y tenga que vender la hacienda o llevarla a un feedlot, donde los valores son cada vez más elevados, por la falta de maíz. Esto hace que deba vender, sin saber qué precio va a tener la carne y si va a poder recuperar lo que invirtió.

Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Rizzo planteó que el mercado está, a la vez, en alza y en un “impasse” y que ahora están esperando a ver qué sucede con el consumidor los próximos días, después de un fin de semana en el que tuvieron buenas ventas, por los feriados, el Día de la Madre y el ingreso a Mendoza de muchos turistas. “Hemos tenido un buen nivel de venta. Pero es día a día. Y mañana tenemos la apertura del mercado de Cañuelas”, mencionó.

Aunque también sumó que recién se va a conocer un poco mejor el valor de la carne, como de cualquier otro producto, desde un tornillo a una bicicleta, cuando termine el proceso eleccionario, que genera incertidumbre y que se descontrolen todos los mercados. “Desde la Cámara de Abastecedores necesitamos que se estabilice y tengamos un rumbo, para poder seguir manteniendo nuestros comercios, porque estamos trabajando muy mal con respecto a los costos”, expresó.

Brizuela indicó que la carne subió casi 19% en los últimos días, pero consideró que tampoco ha sido tanto como otros productos. A modo de ejemplo, y pese a que reconoció que no se trata de un artículo de primera necesidad, contó que fue a la feria y se encontró con que el kilo de palta está por encima de los $4 mil.

Sobre el mercado de la carne, analizó que todos los costos se mueven al ritmo del dólar, porque la semilla y los fertilizantes para cultivar alimento para los animales son importados. Y si bien hay pasturas en los campos, es difícil engordar a un animal sólo con pasto y se necesita maíz. Por otra parte, con los intereses a los niveles que están, los plazos de pago se han achicado y, quien no fija su precio en dólar oficial, suma un 10% a un 15% de tasa mensual.

Entre enero y agosto de 2023, la carne tuvo un incremento de entre el 118% y el 144%, dependiendo del corte. Sin embargo, en setiembre, cuando el consumidor optó por comprar más pollo y cerdo, y se registró una caída en las ventas de cortes vacunos de hasta el 50%, las carnicerías aplicaron un retroceso en algunos valores, del 10% al 15%.