Las familias adelantan compras para evitar subas después de las elecciones

La inflación cambió los hábitos de compra en la gente y en la actualidad cada hogar ostenta toda una ingeniería económica para hacerse de stock, principalmente en los productos no perecederos, y ganarle unos pesos al aumento que llegará indudablemente luego de las elecciones presidenciales del próximo 22 de octubre.

Aunque la práctica de revisar los precios en distintos comercios y buscar ofertas es una acción que ya se realiza casi de forma instintiva, así como también el hábito prestar mucha atención a los anuncios de promociones o descuentos con tarjetas, en los últimos días se ha presentado en supermercados y mayoristas de Mendoza una tendencia que ya se vio previo a las PASO.

La inflación y las elecciones

Todo el mundo tiene presente lo que sucedió en tras las elecciones primarias de agosto, cuando los argentinos amanecieron con un 22% de devaluación y se desató un fuerte incremento en los precios. Ahora, a menos de un mes de los comicios generales, el recuerdo está más que presente y el temor a que vuelva a ocurrir exactamente lo mismo, también.

“Dentro de lo que se puede, la gente busca comprar mercadería, porque ante una posible devaluación nadie quiere quedarse con los pesos en la mano. El cliente, el que tiene negocio, el que tiene supermercado, el que tiene restaurante, pesos que le entran, pesos que van rápido al negocio a comprar mercadería. A nosotros nos pasa lo mismo con nuestros proveedores”, comentaron desde un mayorista mendocino.

El empresario, agregó que, al anticipar las compras, son productos que pueden pasar algún tiempo para tener que volver a comprarlos. “Todos tratan de convertir los pesos en un producto que vayan a consumir. En el peor de los casos, el mes que viene no lo comprarás”, completó.

En el caso de otro supermercadista, aseguró que es cierto que “el consumidor busca la buena relación entre precio y calidad y lo que más le conviene”, para poder ganarle al efecto de una nueva devaluación. Asimismo, han notado un impulso de las compras a partir del anuncio de la devolución del impuesto de 21% en la canasta básica. “Subió un poco la compra con débito por el tema de la devolución de IVA”, afirmó el propietario de un mayorista del Gran Mendoza.

Las devolución del IVA también ha impulsado algunas compras. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Las tácticas para ganarle a la nueva devaluación

Las familias mendocinas, así como pequeños comerciantes, han optado por engrosar las reservas en las alacenas, aunque reconocen que las compras no se dan de manera masiva, sino combinando el tiempo que queda para el 22 de octubre con ofertas y promociones vigentes.

“Si bien no hacemos compras masivas, porque no da el efectivo, sí en estas últimas semanas hemos estado aprovechamos si hay ofertas de los productos no perecederos, como leche o aceite. En esos casos compramos como para tener para uno o dos meses, más teniendo en cuenta lo que puede pasar después de las elecciones”, reveló María.

La mujer, madre de una familia de tres hijos menores de 15 años, reveló que con el ingreso del salario mensual, que se dará en los próximos días en su caso, hará la compra habitual, pero si hay algunos productos aprovechará para sumar stock. “La idea es ver que nos alcanza y si hay algunas ofertas que nos permitan tener productos que no tengamos que comprar hasta noviembre o algo diciembre, cosa de que absorba el impacto de las elecciones”. agregó la mujer.

Flavia Fernández fue esta semana a un mayorista a hacerse con un cierto stock de alimentos y productos de limpieza, para aprovechar el cupo de septiembre del programa Compre sin IVA y para adelantar compras, en caso de que, después de las elecciones, vuelvan a subir los precios. “De la mayoría de las cosas tenía, pero prefiero tener uno o dos de repuesto. Me quedaron las alacenas llenas, así que me voy a olvidar de comprar algunos productos por un par de meses”, comentó.

Valeria Fernández suele ir al mayorista cada dos o tres meses, pero estos días compró varias cosas más, que no necesita todavía, pensando en la posibilidad de que, en octubre, trepen nuevamente los precios por el resultado de las elecciones. Mencionó que, sobre todo, se llevó para guardar cosas de limpieza y de perfumería, con las que estima que va a poder llegar a noviembre.

En el caso de Orlando, quien es comerciante minorista, comentó a Los Andes que su dinámica de compra y el comportamiento preelectoral no es muy diferente a la que está sucediendo en los hogares mendocinos. “Desde hace algunas semanas, luego de que pudimos acomodarnos de la última devaluación, decidimos empezar a stockeranos de algunos productos para evitar que la suba de precios nos tome por sorpresa”, sostuvo el hombre.

El blue sin freno

El dólar blue volvió a entrar en acción y en el cierre de esta semana perforó la barrera de los 800 pesos. Ante la incertidumbre de las elecciones, el mercado paralelo ha mostrado un gran movimiento en los últimos días, aumentando más de $60 en lo que va de septiembre.

En la jornada del viernes, la divisa estadounidense se comercializó a $802 para la venta en la plaza mendocina, mientras que se compraba a $794.

Gonzalo Diez, titular de la consultora Cabin’s Crew aseguró que “si hay algo que hemos aprendido de las últimas seis elecciones, es que hacen reaccionar el precio del dólar” la diferencia es que “antes, cuando esto no era de público conocimiento, solo algunos compraban y la devaluación sucedía el lunes o la semana siguiente, ahora con tanta gente con la misma expectativa, todos sabemos que tenemos que comprar antes del 22, ¿Pero ¿cuánto antes? Aparentemente casi un mes antes nos está mostrando el mercado”.

Diez consideró que, si a esos condimentos “le sumamos la presión inflacionaria, que se podría decir que es diaria, el precio del dólar, un precio más de nuestra economía, va a subir como mínimo al ritmo de la inflación”.

Para el economista Carlos Rodríguez, el movimiento alcista del dólar blue está íntimamente relacionado “con la incertidumbre que viene desde el tema de la política” lo que desencadena que “todos los activos financieros tratan de pasarse al dólar, lo que se denomina la dolarización de las carteras, eso incrementa la demanda y se traduce en un aumento de los precios”, afirmó.

Seguí leyendo: