Se agrava el faltante de combustible: a la escasez de gasoil se suma la nafta

El faltante de combustible se agrava cada vez más y a lo que antes era escasez en el gasoil ahora también se agregó la nafta súper. Hay estaciones de servicio que eligen vender con cupos al cliente mientras que otras mantienen el expendio sin límite hasta que se agota y luego, a esperar por la reposición.

La problemática no es patrimonio de Mendoza, provincias norteñas, en la región del NEA (noreste argentino) y hasta zonas de Buenos Aires también acusan desabastecimiento.

Si bien no hay una voz oficial por el momento, fuentes de la Asociación Mendocina de Expendedores de Naftas y Afines (Amena) confirmaron que hay quiebres de stock y la semana entrante haría pública la problemática, además de exigir una solución.

Al parecer todas las petroleras están con problemas para abastecer a sus estaciones, sin embargo, el caso de YPF sería distinto porque si bien las refinerías están trabajando al máximo de la capacidad, no consigue satisfacer el incremento en la demanda.

Y la situación se complejiza más a partir del aumento que aplicaron en sus combustibles las petroleras Axion y Shell en los últimos días pese a que rige el congelamiento de precios hasta el 31 de octubre que acordaron las productoras con el ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa.

De norte a sur, hay escasez

Los problemas por la falta de combustible no son recientes, pero comenzó a agravarse en los últimos días.

“Hay mucho faltante de combustible, con la nafta súper y con el gasoil estamos quebrando stock prácticamente a diario”, dijo sin rodeos Ariel Russo, estacionero de San Rafael.

En tanto Eduardo Fabre, propietario de una expendedora de combustible en Godoy Cruz, aseguró que “hace una semana más o menos que empezó”, pero aclaró que en su caso, el mayor inconveniente es con el gasoil.

De acuerdo a Russo, “las petroleras no están respetando los mínimos históricos de entrega, no quieren vender y encima esta semana se movió Shell (por los precios) y se están empezando a mover las otras petroleras, YPF no porque calculo que va a primar su relación con el gobierno, pero las otras ya arrancaron”.

Para el estacionero hay situaciones que “son insostenibles” para las petroleras y en consecuencia para ellos también, “llegó la tormenta perfecta, la situación es insostenible para las petroleras y ya no quieren vender. A nosotros nos pusieron cupo hace rato y así y todo no respetan esos mínimos. Tengo entendido que las cámaras la semana que viene van a hacer declaraciones fuertes al respecto”, agregó Russo.

En su caso, tuvo que cupificar las ventas para no desabastecerse y “llegar a fin de mes” por lo que de momento está vendiendo, por cliente, hasta 50 litros de nafta y 100 de gasoil, el común en ambos casos, porque “los combustibles premiun casi no tiene demanda”.

Eduardo a Fabre vive una situación calcada pero en su caso, el problema se presenta en el abastecimiento de gasoil mientras que el aprovisionamiento de nafta super por ahora se mantiene mínimamente estable.

“Hay faltante principalmente de gasoil, desde hace una semana aproximadamente. En el caso de la nafa no tanto, algún día puede que haya faltante pero es más circunstancial. La situación crítica es con el gasoil” y “en nuestro caso vendemos hasta que se acaba, no tenemos cupos para el cliente, vendemos mientras disponemos de combustible”, comentó.

En la visión de Fabre, “hay petroleras que han desabastecido completamente a las estaciones de servicio y en el caso de YPF nos entrega un cupo porque como su competencia ha desaparecido del mercado, no tiene posibilidades de cubrir toda la demanda”, afirmó.

“Tengo información de que YPF está trabajando a pleno pero no le alcanzan porque su competencia ha desaparecido en la producción de gasoil”, insistió.

Uno de los sector principalmente afectados por la escasez de gasoil es el transporte. Ricardo Squartini, presidente de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam), había dado cuentas de esta problemática y ahora remarcó que “es más grave”.

“Como estábamos con todos los camiones parados por el problema de la contingencia en Alta Montaña, (paso Cristo Redentor cerrado) entonces no habían camiones circulando y no había inconvenientes. Ahora que ya están todos los camiones circulando empezamos a tener problemas la semana pasada y en lo que va de esta semana se ha agravado aún más”, dijo.

El titular de Aprocam aseguró que “ya empezamos a tener colas en las estaciones de servicios e incluso, camiones parados porque no pueden cargar por se termina el combustible y tienen que esperar hasta el otro día, al menos”.

Desde la Asociación Mendocina de Expendedores de Naftas y Afines (Amena) aún no se han expedido oficialmente sobre esta situación, sin embargo, por lo bajo, fuentes de la entidad reconocieron que hay escasez “de gasoil y nafta super” porque a raíz de los aumentos “la gente se vuelca a los combustibles que son más económicos” y esa mayor demanda provoca “demoras en la reposición” y “se producen algunos cortes de stock”.

También indicaron que las cámaras afines al sector están en diálogo con las petroleras y la semana entrante saldrán públicamente a expedirse sobre esta problemática.

Pagos con tarjeta

Entre los reclamos que estaban llevando adelante las cámaras afines al sector de los combustibles, la demora en la acreditación de los fondos por el pago con tarjeta de crédito era uno que estaba entre los principales lo mismo que la alícuota que estaban cobrando las entidades bancarias.

De acuerdo a Ariel Russo, hubo acuerdo entre las entidades y los bancos para darle una solución al reclamo y solo resta conocer la letra chica del convenio.

“Las cámaras estaban reclamando una baja en la alícuota y menos días de acreditación, teníamos de 10 a 16 días para la acreditación de los pagos de las tarjetas. Ahora han logrado que los bancos a partir de octubre empiecen a pagar con menos días”, comentó el estacionero.

Para el sanrafaelino, acortar los plazos de acreditación era sustancial ya que “se incrementó muchísimo el consumo con tarjeta de crédito, la gente se está financiando mucho con las tarjetas”.

Si bien reconoció que “todavía no sabemos cuál es bien el acuerdo” confió que “es un hecho y será a partir de octubre”.