El precio de la carne bajó 15% pero el consumo sigue retraído

A lo largo de este año, se ha observado un incremento sostenido en el costo de la carne. Para ser específico el incremento de la carne oscila desde enero a agosto entre 118% y 144%, dependiendo del corte.

Varios factores han contribuido a este aumento de precios. Entre ellos se encuentran el aumento en los costos de producción, que incluyen el incremento en el precio de los alimentos para el ganado, los costos laborales y los costos de transporte.

Las políticas gubernamentales, como las medidas de regulación de precios han sido temas recurrentes. Esta semana el Gobierno anunció la renovación de “Precios Justos” en la carne, el cual tendrá vigencia hasta el 15 de octubre.

Según la Secretaría de Comercio la extensión del programa contempla siete cortes de carne con un aumento de hasta el 5%.

Estos cortes de carne a precios asequibles están disponibles en todo el territorio argentino. Los precios vigentes son: Asado $ 1.466 por kilo, Nalga $ 1.947 por kg, Matambre $ 1.855 por kg, Vacío $ 1.914 por kg, Falda $ 954 por kg, Paleta $ 1.575 por kg, Tapa de asado $ 1.466 por kg.

Dentro de Precios Justos hay 7 cortes de carne.

Es importante señalar que en la región patagónica se aplica un diferencial del 6%, y los cortes de carne disponibles en esta región no contienen hueso.

La Cámara de Abastecimiento de Carne de Mendoza detalló que en el interior solo las cadenas de mercados acceden a estos programas.

“No estamos adheridos a Precios Justos, en ninguna carnicería ni frigorífico en el interior, solamente los supermercados y los hipermercados aplican”, explico José Rizzo.

Desde el hipermercado ChangoMás, el director de relaciones institucionales, Juan Pablo Quiroga comentó: “Las cinco sucursales que tenemos en Mendoza tienen vigente el acuerdo de Precios Justos. Son siete cortes de carne, que van desde el asado hasta la tapa”.

“La variación entre producción y consumo de carne fue del 4%, en agosto en escenario pos PASO, y en cuanto a pollo fue el 8%”, detalló el director de relaciones institucionales del hipermercado.

Con respecto a la llegada de estos cortes a precios congelados desde ChangoMás aseguraron que se recepcionan todas las semanas a la provincia.

Comercialización en la provincia

Pese a los aumentos sostenidos por la inflación, la carne ha registrado bajas en las últimas semanas. El consumidor cuando el kilo de carne subió se pasó al pollo y el cerdo. Al recibir una mayor demanda estos productos también aumentaron.

“Desde hace 15 o 20 días ha venido bajando la carne, no ha aumentado. Ha habido un par de semanas donde se viene acomodando el precio. Han bajado todos los cortes en línea general. Bajo la blanda, el asado, ha bajado prácticamente todo”, comentó José Brizuela, empresario de carne y frigorífico.

La venta de carne no crece, luego de la devaluación del 14 de agosto, el aumento derivó a los consumidores a otros productos cárnicos. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Por su parte, José Rizzo, presidente de la Cámara de Abastecedores de Carne de Mendoza añadió: “En los primeros días de septiembre retrocedieron algunos cortes, entre un 10% y un 15%. Lo que no ha pasado con el pollo ni con el cerdo. Solamente la carne está ahora en una meseta con un 15% en algunos cortes”.

Según los empresarios de productos cárnicos, hacia fines de agosto se notó el mayor impacto. “La venta bajó 40% o 50%. Cuando el mercado logró bajar algunos cortes, la venta se estabilizó y en este momento está normal”, añadió Rizzo.

En contraparte, la disposición de la devolución del IVA todavía no impacta en el comercio de la carne. “Por ahora no hay reacción con respecto a eso, la gente no sabe cómo es”.

