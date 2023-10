Plan “platita”: se volcaron en Mendoza más de 3.700 millones con el “Nuevo IFE”

Durante la última semana, entre el 9 y el 12 de octubre, se pagó el Refuerzo para Trabajadores Informales, a quienes pudieron inscribirse antes del 4 de octubre, para quienes se aprobó el refuerzo después de esa fecha, el pago estará depositado el 17 de octubre.

Se trata de la primera de las dos cuotas de $47.000 informadas por el Gobierno Nacional, también denominadas IFE, para llegar a un refuerzo de $94.000, con los pagos que se den también en noviembre.

Así, aunque se calcula que el mismo llegará a cerca de 3 millones de personas, durante el primer corte (hasta el 4 de octubre), la Anses informó que se habían aprobado 2 millones de beneficios en todo el país.

La población de Mendoza representa el 4,4% del total país, por lo que se calcula que se habrían pagado alrededor de 88.000 Refuerzos para Trabajadores. En el caso de San Juan, en tanto, serían 34.000 (1,7% del total).

Los datos coinciden con las declaraciones vertidas por Sergio Giménez, titular de La Bancaria a diario Los Andes, quien explicó que durante los cuatro días en los que se estuvo pagando el IFE, las sucursales y sobre todo las del Banco Nación, pagaron alrededor de 20 mil beneficios por día.

Esto explicó en parte, la gran afluencia de público que se vio en los bancos durante la semana, sumado a otros factores, como quienes prefirieron retirar depósitos, abrir una cuenta bancaria para poder cobrar dicho beneficio o cualquier otro de los anunciados, o requirieron de una tarjeta de crédito (crédito Anses para trabajadores privados) o una de débito para aprovechar el beneficio de “Compre sin IVA”.

Otro día de filas en los bancos /Orlando Pelichotti

¿Cómo se financia el refuerzo de Ingresos?

Durante el anuncio, el ministro candidato, Sergio Massa expresó: “A los efectos de que esta medida no termine afectando las cuentas públicas y mantengamos el orden fiscal, sin que eso nos imposibilite llegar a los sectores más vulnerables como es este caso, es que hemos tomado la decisión de cobrarle un anticipo extraordinario de ganancias a aquellos sectores que fueron los grandes ganadores de la devaluación impuesta por el FMI, centralmente bancos, compañías financieras y compañías de seguro que serán notificadas en el día de mañana por la AFIP a los efectos de realizar el pago del anticipo de ganancias”.

“Pretendemos de esta manera mantener el equilibrio en las cuentas públicas, pero llegar a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, a los efectos de cuidar el ingreso de todas y todos los argentinos. Tenemos un objetivo; recuperar el ingreso para mejorar la calidad de vida de la gente y estas medidas van en el mismo sentido”, expresó Massa.

A su turno, la titular de Anses, Fernanda Raverta explicó: “Con este refuerzo vamos a llegar a aquellos hombres y mujeres que tienen más de 18 años, menos de 64, que no están alcanzados por ninguna prestación o asistencia del Estado y que no tienen trabajo formal. Por eso decimos que este refuerzo es para aquellos hombres y mujeres de la Argentina que hasta ahora no habían sido alcanzados por otras medidas”, concluyó la titular de ANSES.

¿Quiénes cobran los $47.000 del nuevo IFE?

Las condiciones para acceder a este refuerzo son: ser trabajadores y trabajadoras informales de entre 18 y 64 años, no contar con ingresos registrados ni ser titular de ningún tipo de asistencia económica del Estado, como la Asignación Universal por Hija e Hijo (AUH), las becas Progresar o el Potenciar Trabajo.

Para inscribirse al refuerzo de ingresos para trabajadores informales, se debe completar el trámite de 14 a 24 horas todos los días a través de la web del organismo.

Plan “platita”, ¿qué beneficios recibieron quienes no accedieron a este IFE? En ese sentido, se recuerda que este refuerzo es exclusivamente para aquellas personas que no fueron alcanzadas por ninguna de las medidas de acompañamiento otorgadas en las últimas semanas para:

Trabajadores en relación de dependencia del sector público y privado (suma fija de 60 mil pesos, aumento del piso para el pago del Impuesto a las Ganancias, Créditos ANSES y devolución del IVA).

Jubilados y pensionados (incremento trimestral de haberes del 23,29 por ciento, refuerzo de ingresos de 37 mil pesos por tres meses, Refuerzo Apoyo Alimentario de PAMI por 15 mil pesos, devolución del IVA, Créditos ANSES por hasta 400 mil pesos y aumento del piso del pago para el Impuesto a las Ganancias).

Madres de la AUH y AUE (incremento trimestral del 23,29 por ciento, refuerzo del programa Alimentar por 10 mil, 17 mil o 23 mil según cantidad de hijos, más un aumento del 30 por ciento a partir de noviembre y devolución del IVA).

Titulares de las becas Progresar (aumento de la beca a 20 mil pesos y devolución del IVA de hasta 18.800 pesos).

Potenciar Trabajo (refuerzo de 20 mil pesos en septiembre y octubre y devolución del IVA).

Titulares de prestación por Desempleo (refuerzo de 20 mil pesos en dos cuotas).

Trabajadoras de casas particulares (suma fija de 25 mil pesos y devolución del IVA).

Trabajadores monotributistas (Créditos de hasta 4 millones de pesos, Exención del Componente Tributario y devolución del IVA).

Trabajadores Autónomos (prórroga del pago del aporte personal y del IVA e incremento a 160 mil pesos como monto no sujeto a retención del Impuesto a las Ganancias).

