El dólar Blue en Mendoza alcanzó un nuevo récord: la cotización que sorprendió en el mercado paralelo

En un esfuerzo por desregular la economía argentina, el presidente Javier Milei ha delineado tres metas clave a través de la red social X: eliminar los pasivos remunerados, finalizar con los PUTs y lograr la convergencia de la inflación con la devaluación en un entorno cercano a cero mensual. Sin embargo, durante su presentación ante inversores en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), el miércoles, la falta de precisiones en sus propuestas generó incertidumbre en el mercado.

Esta duda se reflejó en el nuevo “salto” de valor del dólar blue, que alcanzó ayer un récord nominal al situarse en $1.475 en la City Porteña; mientras que en Mendoza se negociaba a $1.459 y en San Juan y San Luis a $1.463. Actualmente en las calles mendocinas, el mercado paralelo ajustó en $ 10 la cotización de la divisa norteamericana para venderlo a $ 1.469, en tanto que para la compra se paga a $ 1.445.

En el mercado informal la tendencia alcista continuó, recodemos que luego del feriado del 9 de Julio el precio de la moneda aumentó 20 pesos tras para alcanzar un piso de $1.444 para la venta. Es decir que desde el miércoles con altas y bajas el valor del blue se ajustó $ 25.

Cabe recordar que el lunes el dólar paralelo había alcanzado un máximo de $1.450, estableciendo un nuevo récord en su cotización para este año. En julio, el blue comenzó su escalada desde $ 1409 hasta los actuales $ 1.469, un incremento de 4.26%. Por otro lado, las cotizaciones financieras parecen haberse estabilizado en torno a los $1.400, con el dólar MEP y el contado con liquidación registrando ligeras bajas.

Mercado oficial y ajustes esperados

En un esfuerzo por estabilizar las reservas, el Banco Central adquirió U$S 50 millones en el mercado, logrando frenar el descenso. Durante julio, la entidad ha acumulado un saldo positivo de U$S 184 millones gracias a sus intervenciones en la plaza mayorista. Los activos aumentaron en U$S 127 millones, revirtiendo la tendencia de las dos jornadas anteriores, en las que se habían reducido en casi U$S 1.900 millones debido al pago de bonos soberanos.

Según el presupuesto 2025 presentado por el ministro Caputo, el gobierno anticipa que el dólar oficial alcance un valor de $1.016 en diciembre de 2024. El 12 de julio, el dólar oficial recuperó su tendencia alcista situándose en $ 957,05 para la venta; ajustándose $ 0,36. Por su parte el dólar tarjeta o dólar ahorro, con el 30% de impuesto PAIS y otro 30% de adelanto de Ganancias, cotiza a $ 1.531,28.

En el Banco Nación, la cotización del dólar es de $940 para la venta (+$ 2,00) y $ 900 para la compra, situando el valor del dólar ahorro o tarjeta en $1.504 (+$3,20).

Comportamiento del mercado bursátil

Los dólares financieros, como el dólar MEP y el Contado con liquidación (CCL), también registraron subas, negociándose en torno a los $1.400. El dólar MEP tiene un precio de venta de $ 1.402,35 (+$24.9) y de compra de $ 1.400,39. Con estos valores, el MEP se mantiene como la opción más económica frente al blue.

Por su parte, el dólar CCL cotiza a $ 1.420,77 para la venta (+$21.87) y $ 1.407,05 para la compra.

La respuesta del mercado a las declaraciones de Milei muestra una clara demanda de mayor claridad y precisión en las políticas económicas propuestas, reflejada en la volatilidad y ajustes de las diversas cotizaciones del dólar.

