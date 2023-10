Este es el motivo por el que los hoteles en Mendoza pueden costar más de US$ 500 la noche

Con octubre ya iniciado, muchos han empezado a planificar sus vacaciones y si se utiliza algunas plataformas de búsqueda para consultar el precio de los alojamientos, se puede encontrar la sorpresa de que los hoteles tres estrellas en Mendoza tienen valores por noche que parten de los US$ 100 y los de cinco pueden trepar por encima de los US$ 500. ¿Por qué sucede esto aun en el caso de cadenas que, en otras partes del mundo, no superan los US$ 200?

Para entenderlo, el hotel ubicado frente al Mendoza Plaza Shopping aparece con un precio de US$ 244 la noche para dos personas, para los últimos días de octubre -después del fin de semana largo- en Booking; el que se encuentra en calle Belgrano de Ciudad tiene un valor de US$ 358 en habitación doble; el que está al otro lado de la plaza Independencia llega a los US$ 500; y el que se encuentra sobre calle Primitivo de la Reta alcanza los US$ 557.

Se trata, en todos los casos, de alojamientos cinco estrellas y la mayoría son cadenas que, en otras partes del mundo, el precio de la noche para dos personas no supera los US$ 200. Entonces, la primera pregunta que surge es a qué responde esta enorme diferencia y la segunda, cómo Mendoza sigue siendo atractiva para los turistas internacionales.

Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Santiago Alsina, gerente general de Diplomatic Hotel y presidente de AHT - Filial Mendoza (Asociación de Hoteles de Turismo de Argentina), explicó por qué sucede esto. En el caso del precio que aparece para los argentinos, se trata de dólar oficial, a unos $365. De todos modos, después se deben añadir todos los impuestos.

De hecho, cuando se elige que el precio aparezca en moneda local, como Booking es una plataforma extranjera, toma como referencia el valor de la divisa norteamericana, según la cotización del Banco Nación, pero no es lo que efectivamente se carga en la tarjeta, ya que al monto final se suman los distintos impuestos.

En cambio, para los extranjeros, se toma dólar billete -con una brecha del 130%- por lo que un hotel que aparece con un precio de US$ 400, para el turista que viene de afuera en realidad es de $175 a $180. Alsina recordó que el Banco Central, para captar las divisas del turismo y evitar que cambiaran en el mercado paralelo, implementó la cotización turista para los pagos con tarjeta de crédito o vía transferencia bancaria. Así, en lugar de $365 les rinde $720. Además, tienen exención del IVA.

Los hoteles argentinos de cadena y cinco estrellas, explicó, tienen valores muy similares a otros de Latinoamérica, que es el que han tenido siempre. En cambio, resaltó que los servicios, como excursiones, y la gastronomía sí están más baratos en dólares; hasta un 40% menos que en otros países de la región.