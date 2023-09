Hoy inaugurará el hotel de los U$S 90 la noche. ¿Dónde queda?

Con una ejecución en tiempo récord, hoy inaugurará el Hotel Fuente Mayor ubicado en la Estación Terminal de Mendoza. “Queremos convertir a la terminal en un lugar de referencia para los mendocinos”, sostuvo el empresario Mauricio Badaloni.

En esa dirección, el titular de la firma que tendrá la concesión de la Terminal por 20 años, le explicó a Los Andes cuales son los objetivos del proyecto que se cristalizará hoy con la apertura y puesta en operación del hotel y en breve también con las obras en el Ala Este.

Con estas obras se habrá concluido la segunda etapa de funcionalización de la estación de ómnibus.

“La Terminal es un espacio en donde, no sólo para nosotros como inversores, se ha logrado un ordenamiento y también nuevos estándares de calidad en todos los servicios. Lo que estamos buscando es que los comerciantes también sean promotores del cambio, que podamos desarrollar nuestras ideas en conjunto y que a medida que se dispara la inversión el crecimiento sea tangible para todos”, detalló Badaloni.

El enfoque de esta transformación es crear un espacio que vaya más allá de ser una simple terminal de autobuses, un pequeño distrito comercial, una puerta de prestigio para Mendoza. Con la remodelación del Ala Este, que demandó de 4,5 millones de dólares en promedio, ahora se ofrece instalaciones y servicios más modernos para los pasajeros interurbanos. Esto incluye mejoras en áreas comunes como la de espera, dotadas de seguridad y mayor accesibilidad. Además de servicios de calefacción y de aire acondicionado, para garantizar el confort de los pasajeros todo el año.

Continúa la remodelación y ampliación de la terminal de Ómnibus de Mendoza Foto: Orlando Pelichotti

Con un hotel como distintivo

El impacto económico y turístico que se espera de la apertura del Hotel Fuente Mayor Terminal Mendoza es significativo. La llegada de turistas y la creación de empleos locales son solo algunos de los beneficios que se derivarán de este proyecto. La construcción, que demandó una inversión superior a los $1.100 millones, contribuirá a consolidar a Mendoza como un destino turístico atractivo y accesible, tanto para los visitantes nacionales como para los extranjeros.

Este proyecto ambicioso e innovador recibirá tanto a turistas nacionales como extranjeros, ofreciéndoles una experiencia única en su clase. Lo más sorprendente es que, antes incluso de su inauguración, el 50% de las 52 habitaciones disponibles ya están reservadas, lo que demuestra la gran expectación que ha generado entre los viajeros. “Es una obra que hemos desarrollado en ocho meses”, sostuvo Flavio Kristich, titular de la cadena hotelera

Las habitaciones en el Hotel Fuente Mayor Terminal Mendoza se adaptan a las necesidades de todo tipo de huéspedes. Desde las clásicas habitaciones dobles hasta las habitaciones triples, todas están diseñadas y equipadas para brindar una experiencia cómoda y placentera a quienes se hospeden en ellas. La atención al detalle y la calidad del servicio son dos pilares en los que se ha basado el proyecto.

Más que un simple alojamiento, este espacio propone transformarse en un hogar con detalles que trascienden la comodidad. Esta experiencia única de alojamiento en Mendoza tendrá un costo por noche de U$S 90 por noche, más IVA, excluyendo promociones especiales. Por su parte la Triple U$S 120, mas IVA, y la Superior tiene un costo de U$S 130, más IVA.

Antes de su inauguración, según la administración ya cuentan con un 50% de reservas para mediados de septiembre.

Proyectos de confort

La Terminal Mendoza está destinada a convertirse en un referente en términos de eficiencia y comodidad para los pasajeros que transitan por allí a diario; es este espacio se planificó un servicio de duchas individuales, por ejemplo. Los accesos desde la calle Alberdi prometen ser más eficientes y cómodos gracias a la implementación de un sistema de parking 100% automatizado, los que simplificará significativamente la experiencia de estacionamiento para los usuarios que lleguen a la estación.

un refugio acogedor para los viajeros

La seguridad sigue siendo una prioridad, con un monitoreo constante las 24 horas del día a través de un sistema de monitoreo de última generación y una coordinación integral con las fuerzas de seguridad que operan en el lugar, incluyendo la Policía Turística de Mendoza y la Gendarmería Nacional.

Este renovado espacio tiene una extensión de más de 8.000 metros cuadrados, incluye una amplia gama de servicios entre ellos contará con 52 locales comerciales, que ofrecerán una variedad de productos y servicios, desde boleterías hasta espacios para encomiendas y cargas generales. Además, desde este Ala, operarán los servicios urbanos e interurbanos de colectivos, lo que facilitará la conexión de los pasajeros con distintos destinos de la provincia.

Continúa la remodelación y ampliación de la terminal de Ómnibus de Mendoza. Ayer terminaron de trabajar en los detalles del hotel / Foto: Orlando Pelichotti

“Cuando tomamos la concesión de la terminal y aquí trabajaban cerca de 500 personas. Y hoy pasamos a tener cerca de 1.100 trabajadores. Este no es un dato no menor, porque esto también genera tres puestos de trabajo externos por cada uno de nuestros empleados registrados. Y la idea es que cuando el proyecto de la Terminal finalice, ya el año que viene, en la terminal de Mendoza trabajarán 1.500 personas”, puntualizó Badaloni.

