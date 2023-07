El negocio de los juegos online y las apuestas deportivas se instala en la provincia

Desde hace unas semanas, los mendocinos pueden acceder a tres plataformas legales para hacer sus apuestas deportivas o jugar en el casino de manera online, y en los próximos meses se sumarán dos más, hasta llegar a las cinco que cuentan con licencia por 10 años por parte del Gobierno provincial. Se trata de un negocio al que evitan ponerle un número, porque aún no se conoce cuál será la respuesta del público local, pero que aseguran configura el futuro de los juegos de azar.

Las apuestas y juegos online ya estaban disponibles desde hace más de una década en el país, pero se trata de servicios que no están habilitados para funcionar en Mendoza y, por lo tanto, pueden considerarse ilegales. Aún más, resaltan desde el sector, no ofrecen garantías de no terminar siendo víctima de una estafa, ni tampoco mecanismos de control para evitar que los menores incursionen en este universo ni de autoexclusión para quienes reconocen que tienen un problema de ludopatía.

Hay estadísticas que apuntan a que, en el mundo, el juego online representa apenas el 5% del que se realiza en los casinos tradicionales o físicos. Sin embargo, el avance de la digitalización en todos los ámbitos de la vida cotidiana es innegable y se espera que este porcentaje vaya trepando. Por otra parte, los jóvenes son más renuentes a ir personalmente a casas de juego y se inclinan más por la rapidez y comodidad de acceder a juegos de azar desde sus celulares.

Para tener una referencia, en la página web del Instituto Provincial de Juegos y Casinos se detalla cuál es el beneficio mensual de cada uno de los casinos físicos que funcionan en la provincia. Esto es, el ingreso bruto, luego de restar los premios entregados. En el mes de mayo, arrojó un resultado total, entre todos los espacios de juegos, de $1.400 millones. De todos modos, para alcanzar un 5% de este monto es probable que transcurra un buen tiempo, porque hay que ir ganando clientes y, en general, las plataformas online ofrecen bonos en los primeros meses -lo que les reduce los ingresos-, para atraer usuarios.

La discusión sobre la posibilidad de que el Estado regulara la actividad en el país se inició hace varios años y las primeras jurisdicciones en avanzar fueron la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, en donde las licencias se otorgaron a fines de 2021. El Gobierno mendocino se sumó un poco después: en octubre de 2020 aprobó la ley para habilitar las apuestas online, en 2022 llamó a licitación para los interesados en prestar los servicios y se adjudicaron cinco licencias en abril de este año.

Es que cada provincia debe establecer su propia reglamentación. En el caso de Mendoza, se decidió que sólo se iba a habilitar a cinco empresas para operar el servicio durante los próximos 10 años. También se estableció que deben tributar al menos 6% del monto de las apuestas -menos los premios entregados-, pagar Ingresos Brutos y aportar un importe de entrada en el negocio de US$ 15.000 dólares. Como se trató de una licitación, ese porcentaje del 6% a modo de canon fue superado en las propuestas y los licenciatarios ofrecieron, en su totalidad, valores por encima de ese mínimo establecido, hasta llegar a un 14%.

De momento, hay tres plataformas ya activas y otras en proceso de armado (al presentarse a la licitación debían proponer un tiempo de implementación). Una estuvo operativa al día siguiente de la firma del contrato y otras hace un par de semanas, mientras que las dos restantes se encuentran dentro de los plazos previstos para lanzarse.

Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Desde el sector resaltan que, en lugar de habilitar este rubro con una normativa del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, se optó por establecer los parámetros generales en una ley provincial, que sigue estándares internacionales y que establece reglas claras para los oferentes. De todos modos, como el juego online es un rubro sumamente dinámico, la reglamentación por parte del IPJyC sí permite ir adaptando la normativa a los cambios de tendencia que se den a nivel global.

Inversión de largo plazo

Roxana Crisafulli, del departamento de Marketing de Súper 7, plataforma que está funcionando en la provincia desde hace más de un mes, detalló que ofrecen la posibilidad de jugar a la ruleta on line, a todos los juegos de slot (tragamonedas) y las apuestas deportivas, en las que hoy incursionan los más jóvenes. Y si bien el fuerte es el fútbol, también se puede probar suerte con los resultados de tenis, fórmula 1 y una gran variedad de deportes.

Detalla que tienen mucha mayor adhesión los torneos de nivel internacionales, que son los que más sigue la gente, pero también los partidos nacionales, en especial los de la AFA. En cuanto a los equipos mendocinos, Crisafulli cuenta que ella misma preguntó en su momento por qué no se podía ofrecer la posibilidad de apostar y le explicaron que el funcionamiento de las plataformas legales demanda la intervención de un veedor internacional, para asegurar que no haya manipulación de los resultados, lo que es más complejo a nivel local.

Super 7 fue creada por la UTE Impresora Internacional de Valores SAIC (Ivisa) y Hotelera Emprender SA. Ivisa es la empresa que hace la transmisión de datos de las apuestas que se realizan en las agencias de quiniela mendocina. En tanto, Hotelera Emprender SA es la dueña del Casino del Tower Inn & Suites de San Rafael, el hotel y casino de Malargüe Inn & Suites, y gestiona la sala de General Alvear, a la que se agregará próximamente un hotel cuatro estrellas, restaurante y centro comercial.

Crisafulli resalta que son la plataforma que más devuelve a la provincia, ya que ofertaron un canon del 14% sobre los ingresos (luego de entregar premios). Asimismo, detalla que son “locales” en el sur de Mendoza y que están ligando la plataforma online al casino Tower. Es que reconoce que uno de los principales obstáculos iniciales para el negocio es lograr la confianza por parte de los usuarios, que son renuentes a abrir una cuenta con sus datos, incluido el CBU (para que puedan depositarles los premios).

De ahí que optaron por tener un stand dentro del casino físico, donde se explica el funcionamiento de los juegos y apuestas virtuales y se resuelven consultas, como por qué el primer pago se demora unas 72 horas (se tiene que certificar la cuenta), mientras los siguientes son depósitos automáticos, a menos que caiga en fin de semana, cuando pueden tomar unas 48 horas.

Esta posibilidad de acudir a un lugar en el que una persona aclare las dudas les permitió un despegue importante en la cantidad de usuarios, que ya alcanzan, en poco más de un mes, los 3 mil. Sin embargo, apenas 7% son habituales, mientras un cierto número utilizó el bonus de bienvenida y no volvió.

“Es prueba y prueba, y otra unidad de negocios, que se va a afianzar”, comenta Crisafulli. El viernes, realizaron el lanzamiento de Super 7 en General Alvear, con un evento social, para que la gente pueda divertirse y, de paso, conocer esta nueva posibilidad. Suma que se trata de una inversión a largo plazo, que saben no va a dar un gran rendimiento en los primeros meses. De hecho, consideró que tal vez tome un año hasta poder determinar qué tanto el mendocino está dispuesto a jugar a través de estas plataformas virtuales.

Y acotó que duda que perjudique al casino físico. En San Rafael, plantea, hay distritos alejados, que están a 20 o 30 kilómetros del hotel y pueden conectarse un rato a la nochecita para distraerse. Pero señaló que el fin de semana a la gente le gusta ir al local tradicional, por los eventos que se realizan y por la posibilidad de relacionarse con otras personas.

Una observación de estas primeras semanas de operación permite apreciar de modo preliminar que las personas de 60 años en adelante prefieren los tragamonedas virtuales, mientras los de 25 a 30 años se inclinan por las apuestas deportivas. De momento, están por debajo del 5% del juego físico que se estima a nivel mundial y Crisafulli analizó que llevará un tiempo ir fidelizando a los clientes, como también ganarse un espacio entre tantas opciones clandestinas.

Otra unidad de negocios

Entre los cinco ganadores de la licitación provincial se encuentra Desarrollos Maipú SA, la empresa que administra el casino del Arena Maipú (de Daniel Mautone y Daniel Angelici). Como sucedió en todas las ofertas, se presentó de modo asociado con una firma internacional: en este caso, Rush Street Interactive, que tiene una plataforma desarrollada en Estados Unidos, con la que el ex presidente de Boca Juniors compitió -con su empresa Atlántica de Juegos- en la licitación de juego on line de Córdoba.

Ricardo Oller, gerente general de Desarrollos Maipú SA, detalló que aún no han lanzado la iniciativa y creen que no sucederá antes de los próximos tres meses; plazo que plantearon en la licitación. Ofrecerán tanto los típicos juegos de casino, en especial las máquinas tragamonedas, como las apuestas deportivas.

Señaló que buscaron un socio muy competitivo en el rubro, en Estados Unidos y en Latinoamérica, que resolviera la parte técnica y les asegurara contar con una plataforma que funcione correctamente. Y sumó que el juego online existe desde hace varios años en distintas partes del mundo y que la digitalización va avanzando en todos los procesos.

Coincidió en considerar que la gente va a seguir yendo a los casinos físicos, porque acude a entretenerse, a vivir una experiencia lúdica y a socializar con otros, pero desde la empresa, como operadora de uno, entendieron que el juego online ofrece una perspectiva favorable y una nueva oportunidad de negocio, hoy regulada y controlada.

También estimó que, de acuerdo con las estadísticas públicamente conocidas dentro del rubro, la porción de juego online, versus la presencial, es chica y el período de adaptación, muy largo, ya que las personas son renuentes a cargar los datos de las tarjetas. Sin embargo, esta modalidad de juego apunta a un público más joven, que ya está familiarizado con los videojuegos e incluso con apostar a jugadores de play que compiten con otros equipos. El desafío será ir “ganando” a los de más edad, que pueden aprovechar un rato libre para jugar en línea.

Pese a eso, Oller resaltó que la pandemia aceleró el proceso de digitalización y empujó a muchas personas mayores a utilizar las plataformas online de los bancos, a hacer pedidos de envíos a domicilio y pagar en línea, a hacer compras de manera virtual, por lo que se ha perdido un poco el miedo de usar la tarjeta de crédito en espacios reconocidos.

Y si bien se trata de una fuerte inversión inicial, con un recupero lento, el gerente planteó que el Arena Maipú se caracteriza por brindar una diversidad de servicios: con el hotel, el casino, el estadio -en el que se realizan espectáculos- y la oferta gastronómica (con locales que alquilan). En este marco, la plataforma de juegos online viene a complementar el mix, con un rubro que marca una tendencia creciente.

Más de 300 mil eventos deportivos en vivo

BetWarrior es otra de las plataformas que ya está activa en la provincia y llega de la mano de Traylon SA, cuya cara visible es Ricardo Benedicto, quien presta el servicio de máquinas tragamonedas en el Casino de Mendoza. También ofrece el juego online en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires. La empresa asociada es Ondiss SA, ligada a Benedicto y dedicada al desarrollo de plataformas de juego on line. Ambas firmas son parte del grupo Dagma, que incluye al Hipódromo de Palermo y al Casino Buenos Aires (la famosa sala de juego flotante).

Por ahora, ofrece la propuesta de juego online en formatos desktop y web mobile, con una oferta de más de 300 mil eventos deportivos en vivo y más de 280 juegos de casino. Pero, en línea con el plan de crecimiento e innovación de la empresa, detallaron, en los próximos días lanzarán en la provincia la aplicación móvil disponible para dispositivos IOS y Android.

Aseguran que el producto BetWarrior ofrece una experiencia de entretenimiento única en el mercado, ya que buscan que los clientes tengan una vivencia de juego innovadora y personalizada, al alcance de su mano. Además, tienen como premisa apoyar al deporte nacional: de allí la decisión de ser sponsor oficial de las selecciones argentinas de fútbol, de Las Leonas, Los Leones y de la Asociación Argentina de Tenis.

.

En cuanto al por qué decidieron expandirse en Mendoza, explicaron que el motivo principal fue su importancia para el país y para la región. “Una provincia pujante, que trabajó seriamente en la regulación del juego online, vive el deporte como a nosotros nos gusta y tiene mucho potencial. Además, creemos que es fundamental que la gente juegue de manera responsable, segura y legal”, plantearon.

Aunque es difícil hacer un análisis de la respuesta del público local con tan poco tiempo de funcionamiento, señalaron que ha sido muy positiva. “A medida que generemos la confianza en el producto, en esta marca argentina que crece día a día, que innova y que se preocupa por sus clientes, vamos a seguir en esta senda. Es importante destacar lo de jugar en sitios legales, porque eso genera ingresos a la provincia y puestos de trabajo, además de ser más seguro para el jugador, ya que contamos con las herramientas de control necesarias para evitar estafas o comportamientos no deseados”, resaltaron.

“BetWarrior busca que los fanáticos del deporte tengan un rol protagónico, que se sientan parte. Los invitamos a entrar, jugar y demostrar. Es un producto único en la industria, un modelo nuevo y original en el país que busca marcar el camino del futuro de la industria de las apuestas en Latinoamérica”, expresó Santiago Gándara, director de Marketing de la plataforma.

Al ingresar a Betwarrior, aparecen tres recuadros naranjas, para elegir desde dónde se va a jugar (Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y provincia de Mendoza) y se aclara que la elección debe coincidir con la ubicación geográfica o el domicilio del DNI, según el caso. Y, como también se observa al entrar a Super 7, hay leyendas que detallan que “el jugar compulsivamente es perjudicial para la salud”, que resaltan que el jugador debe tener más de 18 años y se ofrece un botón de autoexclusión.

Sitios legales

Para tener en cuenta, en las páginas ilegales pueden jugar adolescentes y hasta niños, además que se puede estar sujeto a estafas. Si bien desde el Instituto Provincial de Juegos y Casinos van solicitando el bloqueo a estas plataformas, es complejo llegar a todas (de hecho, incluso hay apuestas a través de Facebook).

Como contraparte, cuando el sitio está habilitado, el usuario debe cargar sus datos, lo que implica un filtro para los menores de edad. Asimismo, también permite a la persona que sabe que tiene un juego patológico, pedir la autoexclusión (también funciona en los casinos físicos de la provincia, a través del reconocimiento facial al ingresar). Y ofrece una trazabilidad total con lo que se evita el lavado de activos.

Las otras dos empresas a las que se adjudicó licencia en Mendoza son Fuente Mayor, del grupo mendocino de la familia Kristich, que opera la sala del hotel del mismo nombre (en Vista Flores, Tunuyán) y el nuevo casino de San Martín. Ellos se presentaron en UTE con Boldt SA, que tiene nueve casinos en el país, entre ellos el reconocido Trilenium de Tigre y que ganó la licitación -con otro de los negocios del grupo- para imprimir las boletas únicas para esta elección.

Y Codere on line, que es parte de un gigante de capitales españoles, que ya había incursionado en el juego en la provincia: tuvo la concesión de las máquinas tragamonedas en el Casino de Mendoza en los ‘90. Grupo Codere “es el operador más grande de salas de juego en la provincia de Buenos Aires, operando antes de la pandemia un total de trece salas de juego y 6.861 máquinas, así como 11.692 puestos de bingo. Las salas de juego de Codere se ubican principalmente en el conurbano de Buenos Aires”, detalla el sitio web de la empresa. Además, tiene presencia en Colombia, México, Panamá, Uruguay, España e Italia.