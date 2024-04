Los 10 mejores casinos online de Argentina en 2024

Estos diez casinos son los que te ofrecen los mejores juegos, tanto en variedad como en calidad, y tanto en las tragamonedas como en las mesas en vivo. ¡Pero no solo eso! También vas a poder encontrar acá los bonos de casino más generosos, y los casinos con la compatibilidad móvil más completa. ¡Explorá nuestra selección y elegí tu favorito!

Top casinos por dinero real de Argentina

Hasta acá la previa, ¡pero solo estamos empezando! Descubrí a continuación los mejores casinos online Argentina, y elegí el que más te guste para empezar a jugar.

1. Megapari – Más de 20.000 juegos disponibles

© Erik Scholz - Página principal de Megapari

Selección de juegos – 8/10

Con una excelente selección de 20.000 juegos en total, Megapari es el casino online Argentina con una la mejor variedad de juegos a disposición de sus usuarios, y trabaja con proveedores como Eurasian Gaming, Endorphina, Gamebeat, Thunderspin, Betsoft o Red Tiger. ¡Su variedad de tragamonedas es la más extensa de todos los casinos de esta lista!

Además, Megapari también está entre los mejores casinos en línea de Argentina gracias a su extensa selección de juegos de casino en vivo, con más de 1000 mesas disponibles a cargo de proveedores top. Asia Gaming, Bombay Live o Winfinity son algunos de los proveedores más populares, con juegos como Dragon Tiger, Tokyo Baccarat, Las Vegas Blackjack, Andar Bahar, o el Xóc đĩa. ¡Es difícil encontrar una variedad como esta!

Bonificaciones y promociones – 9/10

El bono de bienvenida de Megapari es de 1321200 ARS, una cantidad realmente generosa ideal para empezar con buen pie tu experiencia en el casino en vivo. Este bono también incluye 150 giros para las tragamonedas, y se desglosa en cuatro depósitos. La cantidad bonificada es del 100% en el primer depósito, el 50% en el segundo, y el 25% en el tercero y cuarto.

Los requisitos de apuesta de este bono de bienvenida son del 35x, lo que lo sitúa entre los bonos más fácilmente accesibles de los casinos online Argentina en pesos. Sin embargo, solo tenés 7 días para reclamar el bono, mientras que otros bonos de esta lista tienen una fecha de vencimiento mucho más amplia.

Compatibilidad móvil – 7/10

Durante las pruebas, el casino Megapari funcionó muy bien tanto en las computadoras de escritorio como en las laptops, aunque esto es lo esperable en cualquier casino online. La prueba de juego es la compatibilidad móvil, y en este aspecto Megapari es uno de los casinos con mejor compatibilidad con celulares y tablets.

Megapari no dispone de una app propia para jugar en Android o en iOS, pero no la necesita, y, de hecho, los mejores casinos online de Argentina no la tienen. Para jugar en este casino online con tu celular, solo tenés que visitar su página web desde el navegador del teléfono. Su rendimiento es bueno tanto en Safari como en Chrome.

Valoración general – 8/10

Un casino que tiene más de 20.000 juegos a tu disposición sencillamente amerita el número uno en cualquier ranking. Su variedad de proveedores también es excelente, ¡y su compatibilidad móvil es óptima!

2. 20Bet – Excelentes bonos de fidelización

© Erik Scholz - Página principal de 20Bet

Selección de juegos – 7/10

20Bet tiene más de 4500 tragamonedas distintas, ¡así que acá vas a poder jugar durante meses sin aburrirte! Entre las más populares que ofrece la plataforma están tragamonedas tan emblemáticas como Gates of Olympus, Sweet Bonanza, Sugar Rush, Big Wild Buffalo o Elvis Frog in Vegas. Esta última, además, admite los giros gratis del bono de 20Bet.

Con respecto a los juegos en vivo, el proveedor más destacado de 20Bet es Evolution, que cuenta con su propio lobby para facilitar tu acceso a los distintos juegos de la plataforma. Hay más de 500 juegos en vivo en total, ¡con más de 400 mesas de Blackjack!

Bonificaciones y promociones – 7/10

Si buscás el mejor casino online para bonos, con 20Bet podés optar a un bono de bienvenida del 100% hasta 100.000 ARS. Se trata de un bono de depósito que además incluye 120 giros gratis para la tragamonedas Elvis Frog in Vegas, aunque la cantidad de giros puede ser inferior si tu depósito es menor. Sin embargo, los giros no se entregan todos de golpe, sino solo 30 cada día.

Además de este bono de primer depósito, tenés un bono del 100% para el segundo depósito, y del 50% para el tercero. ¡Y todavía hay más! Todos los viernes, tu recarga de saldo está bonificada en un 50%, así que el casino es ideal para jugar a largo plazo.

Compatibilidad móvil – 7/10

La interfaz de 20Bet no es muy diferente a la de Megapari, así que cuenta con un nivel de compatibilidad similar. En las computadoras de escritorio y las computadoras portátiles, el casino funciona a la perfección, como cabría imaginar. Además, la accesibilidad desde celulares es buena, y el casino funciona especialmente bien con el celular en horizontal.

La mejor experiencia se obtiene al jugar en este casino online para Argentina desde una tablet, sobre todo si estamos jugando a los juegos en vivo, que presentan una excelente calidad de streaming en estos dispositivos. Finalmente, 20Bet no tiene ninguna app nativa para Android o iOS, ni está en desarrollo.

Valoración general – 7/10

Los puntos más positivos de 20Bet son la calidad de sus proveedores y su bono de fidelización de cada viernes. Contar con depósitos bonificados semana tras semana es una excelente noticia para cualquier jugador, ¡sobre todo si los requisitos de apuesta son accesibles!

3. Codere – Proveedores de la mejor calidad

© Erik Scholz - Página principal de Codere

Selección de juegos – 6/10

Solo tenés unas 280 tragamonedas a tu disposición en el casino Argentina Codere, lo que hace que el casino sea uno de los más limitados en este aspecto. La buena noticia es que estos juegos están desarrollados por proveedores top como NetEnt, Pragmatic Play, Red Tiger Gaming, Playtech e Inspired Gaming, con lo que la calidad está garantizada.

La sección de juegos en vivo tiene unos 70 juegos a tu alcance, donde destacan sobre todo el Blackjack, la Ruleta y el Baccarat. ¡Lo mejor es que hay numerosas mesas en español, ideales para disfrutar de una experiencia de casino más inmersiva y más cercana!

Bonificaciones y promociones – 5/10

Codere cuenta con un bono de hasta 500.000 ARS para las apuestas deportivas, pero este bono no se puede aplicar en los juegos de casino. Lo único que pone a tu disposición en el apartado de promociones son invitaciones a descubrir los llamados ‘juegos de la semana’, que, en realidad, no presentan ninguna bonificación en sí mismas.

El único aspecto positivo de los bonos de Codere en la Argentina es que sí que se pueden reclamar para las apuestas deportivas, con cantidades bastante más generosas que otros proveedores. Pero los jugadores de casino no tendrán acceso a ninguno de ellos.

Compatibilidad móvil – 8/10

Nada que decir con respecto a la compatibilidad con celulares de Codere, salvo que está a la altura de los mejores casinos en Argentina. Pese a la popularidad del casino de Codere, no hay disponible por el momento una app para celulares, ni en iPhones, ni en teléfonos Android. Pero, como ocurre en otros casinos, podés jugar sin problemas desde el navegador del teléfono.

En el caso de Codere, el casino tiene una navegabilidad más fluida cuando se juega con el celular en vertical, pero también podés jugar con el celular apaisado si lo preferís. La calidad de los juegos en streaming es inmejorable, con los controles táctiles superpuestos en la pantalla.

Valoración general – 6,3

Codere tiene el potencial para convertirse en un excelente casino, pero primero necesita ampliar su catálogo de juegos y ofrecer bonos generosos. El aspecto más positivo de la plataforma es la calidad de sus proveedores.

4. Betsson – Juegos en vivo en español

© Erik Scholz - Página principal de Betsson

Selección de juegos – 6/10

Tampoco tenés muchas tragamonedas a tu disposición en Betsson. Si elegís este casino, vas a tener que conformarte con unas 700 en total, aunque seguramente irán ampliando esta cifra en lo sucesivo. La calidad está fuera de toda duda gracias a sus acuerdos con proveedores de primera línea como Red Tiger Gaming, Play’n GO, Pragmatic Play o Relax Gaming.

En la sección de juegos en vivo, podés elegir entre 150 mesas disponibles a cargo de Playtech o Evolution, incluyendo mesas en español como la Ruleta 500x. Esta última posibilidad es ideal si querés disfrutar de los juegos en streaming e interactuar con los crupieres.

Bonificaciones y promociones – 8/10

Como en el caso de 20Bet, Betsson te ofrece un bono de depósito de hasta 100.000 ARS si te registrás por primera vez en la plataforma y hacés tu recarga inicial por ese importe. Este es también el importe del bono de cashback de Betsson, que abarca el 10% de tus cantidades apostadas y asciende a 100.000 pesos de devolución máxima semanal.

Además, Betsson también ofrece a sus usuarios diferentes promociones semanales, incluyendo bonos de giros gratis los miércoles, jueves y viernes. Su buen equilibrio entre bonos de bienvenida y de fidelidad es uno de los puntos fuertes de Betsson.

Compatibilidad móvil – 8/10

Betsson tiene una buena compatibilidad con los navegadores del celular, y funciona bien tanto en Safari como en Chrome, Firefox y Opera. No tiene su propia app para Android o iOS, como suele ser habitual. Sin embargo, no vas a tener el menor problema para jugar. La interfaz se adapta de manera cómoda al tamaño de las pantallas, y podés jugar tanto con el celular en vertical como en horizontal.

Lo ideal sería que más adelante Betsson desarrolle su propia app, pero esto seguramente no tendrá lugar a corto ni medio plazo. No es una cuestión de tecnología, sino de las comisiones que cobran tanto Google como Apple.

Valoración general – 7,3/10

Lo que más destaca de Betsson es la fiabilidad de su plataforma y su trayectoria en el ámbito del juego digital. Los bonos son buenos, aunque mejorables, con 100.000 pesos a tu disposición para jugar en una variedad de 700 juegos que debería aumentar bastante más.

5. Bitstarz – Los jackpots más generosos

© Erik Scholz - Página principal de Bitstarz

Selección de juegos – 8/10

¡Es difícil aburrirse en Bitstarz! Este casino tiene más de 4000 tragamonedas distintas, y trabaja con proveedores de primer nivel como Pragmatic Play. Este proveedor también está disponible en los juegos en vivo del casino, donde vas a poder jugar además en mesas gestionadas por Evolution, uno de los principales referentes del sector.

Las tragamonedas más populares de Bitstarz son Sweet Bonanza, Big Bass Amazon Xtreme, Starlight Princess o Elvis Frog in Vegas, entre muchas otras. ¡Además, también tenés jackpots con premios acumulados de más de 8 millones de dólares! Pocos casinos te ofrecen tanta variedad de juegos como este.

Bonificaciones y promociones – 8/10

¡El bono de Bitstarz para los nuevos usuarios puede llegar a darte hasta 500$ en saldo extra! Este importe se reparte entre cuatro depósitos diferentes, abarcando el 100% en el primer y último depósito, y el 50% en el tercero y el cuarto. Este importe puede cambiarse por hasta 5 BTC si hacés los depósitos en Bitcoin, e incluye hasta 180 giros gratis en las slots.

Quien juega en vivo casino con Bitstarz sabe que sus bonos no se quedan solamente en el de bienvenida, y van todavía más allá gracias a toda una serie de bonos de fidelización. El de los lunes consiste en un bono de recarga del 50% hasta 300$, y el de los miércoles te ofrece hasta 200 giros gratis.

Compatibilidad móvil – 9/10

La interfaz de Bitstarz es sencillamente exquisita, así que vas a poder disfrutar de una plena compatibilidad con todo tipo de dispositivos. Lo único que tenés que hacer es abrir la web del casino desde un navegador como Safari, Opera, Firefox o Chrome. Al abrir la web, se adaptará de inmediato al tamaño de tu pantalla para una mejor experiencia.

Los tiempos de carga de Bitstarz pueden ser un poco lentos en los dispositivos con menos memoria RAM, pero esta es la excepción, y no la regla. En líneas generales, la experiencia de juego casino online con Bitstarz será ágil en casi cualquier dispositivo, incluso en los juegos en streaming.

Valoración general – 8,3/10

¡Pocos casinos son tan completos como Bitstarz! En esta plataforma podés disfrutar de una excelente selección de juegos de los mejores proveedores, tenés bonos semanales de depósito y de giros gratis, y contás con una interfaz de primer nivel.

6. 22Bet – La mejor compatibilidad móvil

© Erik Scholz - Página principal de 22Bet

Selección de juegos – 8/10

Hay hasta 3600 tragamonedas a tu disposición en 22Bet, y además también podés disfrutar de más de 125 mesas en vivo para jugar a tus juegos de casino en línea favoritos. Entre las tragamonedas destacan especialmente las jackpots, que tienen su propia categoría y ofrecen premios que pueden superar fácilmente el millón de dólares.

22Bet también pone a tu disposición una magnífica variedad de juegos casino online en vivo, con proveedores de la mejor calidad como WinFinity, Evolution, Atmosfera o Playtech. Además, la calidad y velocidad del streaming es inmejorable, así que, si buscás un casino donde jugar en vivo como si estuvieras en un casino real, 22Bet es una gran opción.

Bonificaciones y promociones – 8/10

En 22Bet podés optar a un bono de bienvenida de hasta 266600 ARS que bonificará el 100% de tu primer depósito. Además, también podés reclamar un bono de fidelización del 50% de tus depósitos de los miércoles hasta 195555 ARS, con unos requisitos de apuesta de 40x. ¡Se trata de bonos bastante competitivos y accesibles!

Por otra parte, la sección de promociones de 22Bet también pone a tu disposición diferentes torneos y premios en metálico para jugar en casino online. El más popular es la carrera semanal de 22Bet, con la que se reparten hasta 15.000 € en premios entre los mejores jugadores de tragamonedas.

Compatibilidad móvil – 9/10

A la hora de jugar en 22Bet no vas a poder instalar ninguna aplicación del casino ni en iPhone ni en Android. La manera de jugar en 22Bet desde el celular pasa –como en otros casos– por acceder a la web del casino desde el navegador integrado en el teléfono, generalmente Safari en el caso de los iPhones, o Chrome en el caso de los Android.

La navegabilidad de 22Bet es buena en todo tipo de celulares, y permite jugar con el dispositivo en formato vertical o apaisado. Como podés imaginar, la experiencia móvil más completa la tenés cuando jugás desde una tablet, gracias a las dimensiones de la pantalla.

Valoración general – 8,3/10

22Bet pone a tu disposición una plataforma realmente divertida para jugar casino online, con todo tipo de torneos, bonos muy generosos, y una excelente variedad de juegos a cargo de proveedores de primer nivel.

7. Gate777 – Bonos para todos los bolsillos

© Erik Scholz - Página principal de Gate777

Selección de juegos – 8/10

Tenés unas 2000 tragamonedas a tu disposición en Gate 777, una cantidad bastante superior a la de casinos como Codere o Betsson, pero que se queda lejos de la variedad de juegos ofrecida por Bitstarz o Megapari. Pese a todo, y aunque no ofrece juegos de casino online gratis, 2000 videslots dan muchísimo juego, ¡sobre todo si son de tanta calidad como Big Bass Bonanza, Wolf Gold, o Jammin’ Jars!

También podés acceder a una completa sección de juegos en vivo a cargo de Evolution y Pragmatic Play, entre otros proveedores. Hay más de doscientos a tu disposición, incluyendo juegos exóticos como el Andar Bahar, y docenas de mesas de Blackjack Azure.

Bonificaciones y promociones – 8/10

El bono de bienvenida de Gate 777 alcanza los 150.000 ARS repartidos en tres depósitos, y compite con los mejores casinos online. El primero de los depósitos se bonifica al 100%, el segundo al 50%, y el tercero al 25%. Si completás el bono, también podés recibir 150 giros gratis para las tragamonedas, todo esto con unos requisitos de apuesta bastante accesibles, de solo 35x.

Una de las funciones más singulares de los bonos de Gate 777 son las ‘mejoras diarias’, que se pueden solicitar si hacés un depósito de al menos 2000 ARS. Estas ‘mejoras’ funcionan como pequeños bonos al azar, también con un requisito de apuesta de 35x.

Compatibilidad móvil – 7/10

La interfaz de Gate 777 es buena tanto en las computadoras como en los celulares, así que cualquier jugador debería estar satisfecho con el rendimiento web del casino. Ni siquiera los celulares más lentos suponen un problema para cargar la plataforma, que ofrece unos tiempos de carga muy ágiles tanto en las tragamonedas como en los juegos de casino en vivo.

Agilidad no equivale a estética, sin embargo. Aunque Gate 777 es una plataforma que está bien optimizada, su diseño todavía tiene un largo margen de mejora, sobre todo si se lo compara con otros casinos de esta lista como Bitstarz o 20Bet.

Valoración general – 7,6/10

En Gate777 tenés un casino muy equilibrado, con una oferta de juegos de mucha calidad y buena variedad, y con bonos al alcance de todos los bolsillos. El casino también funciona bien tanto en dispositivos celulares como en computadoras.

8. Vulkan Vegas – Un casino realmente completo

© Erik Scholz - Página principal de Vulkan Vegas

Selección de juegos – 8/10

La variedad de juegos de Vulkan Vegas es excelente, con más de 3000 tragamonedas disponibles y títulos tan famosos como Gates of Olympus o Sweet Bonanza. Sin embargo, lo que realmente hace popular a este casino son sus tragamonedas exclusivas, con títulos como Vulkan Vegas Glory o Vulkan of Olympus, entre muchas otras. ¡Son muy divertidas!

La sección de juegos online casino en vivo tiene unos 120 juegos a disposición de los usuarios, así que la variedad es buena, pero podría mejorar. Los proveedores más destacados son Ezugi, Playtech y Swintt, con juegos como Adventure’s Beyond Wonderland o la Mega Roulette Fire Blaze.

Bonificaciones y promociones – 9/10

El bono de bienvenida más destacado de Vulkan Vegas te ofrece hasta 750.000 ARS + 150 giros gratis, con unos requisitos de apuesta de 40x para el bono de depósito, y de 30x para los giros. Como suele ser frecuente cuando el bono inicial es extenso, este bono se reparte entre los tres primeros depósitos, con bonificaciones que oscilan entre el 120% y el 150%.

Además de este cuantioso bono de bienvenida, también podés disfrutar de un bono de cashback que te permite reembolsarte hasta 1.000.000 ARS procedentes de tus apuestas. Sin embargo, no hay bonos de depósito o de giros gratis semanales.

Compatibilidad móvil – 9/10

Vulkan Vegas te ofrece una excelente plataforma para jugar desde cualquier dispositivo, con una compatibilidad móvil máxima en los teléfonos Android o iPhone. Y, por supuesto, esta compatibilidad se extiende a las tablets Android o iOS. Además de unos tiempos de carga muy ágiles, la plataforma se puede utilizar con los dispositivos en cualquier orientación.

Lo mejor de Vulkan Vegas es que este excelente diseño también se traduce en una interfaz muy agradable de ver y muy sencilla de manejar. ¡Y no solo eso! Se le pueden dar puntos extra a este casino por la excelente calidad de las retransmisiones en vivo en HD.

Valoración general – 8,6/10

Magnífica calidad visual, tiempos de carga muy ágiles, juegos de casino online de primer nivel, y uno de los mejores bonos de bienvenida disponibles en la Argentina. ¡Definitivamente, Vulkan Vegas es uno de los casinos mejor valorados de esta lista!

9. Nomini – ¡Este casino lo tiene todo!

© Erik Scholz - Página principal de Nomini

Selección de juegos – 9/10

Nomini es un casino online Argentina pesos que cuenta con más de 4200 juegos a disposición de sus usuarios, incluyendo hasta 250 mesas en vivo gestionadas por Evolution, Pragmatic Play o Playtech, entre otros proveedores de primer nivel. Es una excelente selección que te ofrece un gran balance entre una amplia variedad de juegos, sin comprometer la calidad de los proveedores.

Los juegos de casino en vivo de Nomini superan incluso la buena impresión de sus tragamonedas. Hay más de 320 a tu disposición, con más de 100 ruletas distintas y más de 70 mesas de Blackjack. ¡Además, hay más de 50 juegos exóticos con crupieres de todo el mundo!

Bonificaciones y promociones – 9/10

Los bonos de Nomini están en euros, y podés optar entre un bono de bienvenida del 100% hasta 500 € con 200 giros gratis, u otro de hasta 1000 € repartido entre los tres primeros depósitos, bonificando el 100%, el 75% y el 50% de esos depósitos, en ese orden. Este bono no incluye giros gratis, pero sí que te dará 1 Bonus Crab, incluido también en el bono de los 500 €.

¡Pero todavía hay más! En Nomini podés optar a bonos de fidelización semanales, incluyendo un bono de recarga del 50% los fines de semana hasta 700 €, que también incluye 50 giros gratis. Y hay además un bono de 50 giros gratis que no incluye saldo extra.

Compatibilidad móvil – 8/10

La plataforma de Nomini funciona muy bien en los celulares gracias a su diseño inteligente, que permite recolocar la distribución de los juegos de forma automática según sea el tamaño de la pantalla de tu celular o de tu tablet. Los juegos se presentan entonces de manera parecida a los ‘widgets’ de los celulares, de modo que la interfaz es realmente intuitiva.

A esto se suma una excelente presentación de los juegos de casino, así como la magnífica navegabilidad de la plataforma en general. El único inconveniente pueden ser los tiempos de carga de Nomini, que en algunos dispositivos son un tanto lentos.

Valoración general – 8,6/10

Nomini es uno de los mejores casinos de esta selección, tanto en el apartado gráfico como con respecto a la selección de los juegos y los bonos que ofrece a sus usuarios. ¡Definitivamente es una de las mejores alternativas que tenés a tu disposición!

10. Ice Casino – Grandes bonos de fidelización

© Erik Scholz - Página principal de Ice Casino

Selección de juegos – 8/10

La selección de juegos de Ice Casino está especialmente bien surtida en la sección de casino en vivo, con más de 200 juegos a disposición de sus usuarios. Las tragamonedas son más de 3500, y todos los juegos están desarrollados por proveedores de prestigio como Play’n GO, Quickspin, Ezugi o Playtech, entre muchos otros.

La sección de juegos de casino en vivo de Ice Casino destaca entre sus principales puntos fuertes gracias a la amplísima variedad de juegos de Ruleta, Blackjack y Póker que pone a disposición de sus usuarios, incluyendo variantes como la Mega Roulette o la Speed Roulette.

Bonificaciones y promociones – 9/10

El bono de bienvenida que te ofrece Ice Casino es de 750.000 ARS, e incluye hasta 270 giros gratis para las tragamonedas. Además, si sos miembro VIP, tenés a tu disposición bonos de Highroller que bonifican el 150% de tu depósito hasta 200.000 ARS, con unos requisitos de apuesta de 35x.

Además de este bono de bienvenida, también tenés la opción de optar a diferentes bonos de recarga semanal con hasta 250 giros para las slots. Ice Casino tiene entonces bien cubiertos tanto a sus nuevos jugadores como a sus jugadores habituales. Por eso le damos una nota de 9/10 en este apartado, una de las mejores de la lista.

Compatibilidad móvil – 8/10

Para jugar a Ice Casino no hace falta contar con un celular demasiado potente. Esta plataforma está bien optimizada para funcionar a la perfección en todo tipo de dispositivos, aunque, eso sí, tendrá que ser a través de su navegador web. La compatibilidad es muy buena con Safari en los iPhones, y con Chrome o Firefox en los teléfonos Android.

Ice Casino amerita puntos extra por el buen diseño de su interfaz, una de las mejores de los casinos de esta lista. La plataforma tiene tonos claros muy diáfanos y cuenta con una excelente organización que te ayuda a encontrar tus juegos favoritos más fácilmente.

Valoración general – 8,3/10

¿Quién no quedaría conforme con Ice Casino? ¡Ese casino virtual Argentina cuenta con una muy buena selección de tragamonedas y de juegos de casino en vivo, grandes bonos de bienvenida y de fidelización, y una interfaz de primer nivel!

¿Cómo calificamos el mejor casino de Argentina?

Hasta acá la valoración de los mejores casinos Argentina, pero ¿cómo se determina cuáles son los mejores casinos online disponibles en el país? Las puntuaciones que ves más arriba no están dadas al azar, sino que son el resultado de un análisis exhaustivo de los casinos online. Así es como se verifica su calidad, seguridad, variedad de juegos, y atención al cliente:

Selección de juegos

Para poder determinar si un casino online es una plataforma donde merece la pena registrarse, uno de los primeros aspectos que conviene revisar son los juegos que pone a disposición de sus usuarios. Un casino online sin una buena variedad de juegos es bastante poco atractivo para los usuarios, porque la variedad es un factor determinante del entretenimiento.

Contar con una buena variedad de juegos es importante además porque no todos los juegos permiten el acceso de los usuarios a todas horas. Podemos jugar a las tragamonedas todo lo que queramos, pero las mesas en vivo están gestionadas por crupieres reales, así que presentan cupos máximos de participación.

Es importante entonces tener una buena cantidad de juegos, pero no es el único factor. También revisamos la calidad de estos juegos, porque tener muchos juegos malos no es una buena carta de presentación. Acá es esencial que los casinos digitales trabajen con proveedores ‘top’ como NetEnt, Play’n GO, Quickspin, Yggdrasil o Evolution.

Bonificaciones y promociones

Después de verificar que los casinos en línea nos ofrezcan una variedad de juegos adecuada para el entretenimiento, toca comprobar que tengan buenos bonos. La inmensa mayoría de los casinos online disponibles en Argentina ofrecen bonos de casino atractivos, pero puede haber grandes diferencias entre unos y otros.

Para valorar los bonos hay que fijarse en lo siguiente:

Bonos de depósito. Los bonos de depósito suelen ser los más habituales de los casinos, y están diseñados para que los jugadores reciban una cierta cantidad de saldo extra que va en función del importe que depositen en la plataforma.

Bonos de giros gratis. Es habitual que un bono de depósito venga acompañado por algunos giros gratis para las tragamonedas, aunque a veces estos bonos también pueden aparecer por separado. No sirven para los juegos en vivo.

Bonos de cashback. Algunos casinos –no todos– incluyen bonos de cashback entre sus promociones. Con estos bonos, los jugadores pueden recuperar parte del dinero apostado en un casino online. Suelen oscilar entre el 5% y el 15% semanal.

Requisitos de los bonos. En los bonos de depósito y de giros gratis, lo normal es que tengas que apostar entre 30x y 70x el importe del bono, el del depósito, o ambos.

Compatibilidad móvil

Hace años que ya no es suficiente que un casino online se limite a tener una buena interfaz en los navegadores web de la computadora. Aunque está bien que la tengan –la pantalla de la compu es más amplia, después de todo–, para poder valorar positivamente un casino es necesario que también presente una buena compatibilidad con los celulares.

Cuando se habla de compatibilidad con los celulares, en realidad también se suele englobar la compatibilidad con las tablets. En ambos casos se espera que la web de un casino online sea fácilmente navegable tanto desde dispositivos Android como desde dispositivos iOS, y lo ideal es que se pueda jugar con la tablet o el celular en vertical y horizontal.

Solo en algunos casos –muy raros– se puede jugar en los casinos online a través de su propia app, y, en la mayoría de estos casos, la app se descarga desde su propia web, no desde la App Store o desde Google Play. Si un casino cuenta con su propia app se valora de forma aún más positiva, pero no es ningún drama si no la tiene.

Valoración general

En el proceso de valoración global de un casino, entonces, se tienen en cuenta los tres apartados anteriores –juegos, bonos y compatibilidad con los celulares–, y se traza un promedio entre las tres categorías. ¡Pero no solo! Los casinos online tienen también otros aspectos que merece la pena tener en cuenta.

La seguridad es uno de estos factores. Los casinos online de Argentina no cuentan con una entidad reguladora nacional para verificar que sean legítimos, así que es crucial revisar que cada casino esté regulado por al menos una institución de prestigio internacional como la CGC, Curaçao eGaming, la UKGC, o la MGA.

Además, también es necesario que los casinos ofrezcan una buena selección de métodos de pago –diversos y confiables–, que los términos para hacer depósitos y retiros sean razonables, y que el servicio de atención al cliente esté disponible las 24 horas y en español. Cuanto mejor califiquen en estos aspectos, mejor será el casino.

¿Qué métodos de pago se aceptan en los casinos en línea de Argentina?

Los métodos de pago que te vas a encontrar más habitualmente en los casinos argentinos son las tarjetas bancarias, pero no todas: casi ningún casino acepta American Express, Diners, o cualquier otra tarjeta que no sea Visa o Mastercard. Además, también podés hacer pagos con criptomonedas y con billeteras electrónicas, y algunos casinos aceptan pagos en efectivo.

Tarjetas bancarias. Todas las tarjetas Visa o Mastercard son válidas en la gran mayoría de los casinos online de Argentina, y en muchos casos se pueden usar para los retiros.

Billeteras electrónicas. Hay muchas billeteras electrónicas europeas aceptadas, pero acá no las usamos. Las más populares en Argentina son Mercado Pago y PayPal.

Criptomonedas. Podés hacer recargas y retiros en los casinos con Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tether, USD Coin, Dogecoin, Tron, y muchas otras criptomonedas.

Pagos en efectivo. En Argentina, el operador que podés encontrar más habitualmente para hacer recargas en efectivo en los casinos es Rapipago.

¿Qué es Mercado Pago?

Se trata de un método de pago creado por Mercado Libre para facilitar todo tipo de transferencias digitales tanto en la Argentina como en el resto de América Latina. En principio fue desarrollado para agilizar las compras en Mercado Libre, de modo que vendedores particulares pudieran recibir pagos con tarjeta aunque no tuvieran datáfono.

Con el tiempo, Mercado Pago terminó integrándose en muchas otras plataformas no relacionadas con Mercado Libre. Por eso ahora podés hacer recargas de tu casino online con Mercado Pago sin tener que facilitarle al casino tus datos bancarios. De este modo tu información financiera se mantiene segura, y vos podés hacer tu depósito sin recargos.

Ventajas de pagar con Mercado Pago en los casinos argentinos

Lo bueno de usar una billetera electrónica como Mercado Pago para hacer depósitos en los casinos es que Mercado Pago admite diferentes métodos para hacer tus transferencias. Podés recargar el saldo de Mercado Pago con una tarjeta bancaria, una transferencia, o depósitos en efectivo a través de las tiendas con ‘Mercado Pago Express’.

Mercado Pago te habilita entonces para usar esa plata en todo tipo de depósitos y pagos digitales. Podés usar la misma cuenta de Mercado Pago para cargar saldo o retirar tus ganancias de los casinos, de modo que solo tenés que introducir tus datos de Mercado Pago, y no los de tu tarjeta o tu cuenta bancaria. De este modo, los pagos son mucho más seguros.

Los juegos más populares en los top casinos Argentina en línea

Cada casino online de argentina tiene su propia selección de juegos, y, de hecho, lo habitual es que haya miles de juegos diferentes para elegir. A grandes rasgos, los juegos se clasifican entre tragamonedas y juegos de casino en vivo, donde los juegos en vivo son más bien tradicionales –la ruleta, el Baccarat, el Blackjack, el Póker–, y las tragamonedas son más diversas.

Tragamonedas. Son juegos donde podés ganar premios haciendo girar varios rodillos con diferentes símbolos. Starburst, Book of Dead, Mega Moolah, son algunos ejemplos.

Ruleta. Es el juego de casino por excelencia. Apostá a un número en específico, a un color, a pares o impares, o a diferentes grupos de números.

Blackjack. El juego de las 21. Competís contra el crupier y tenés diferentes estrategias a tu disposición para ganar.

Baccarat. Parecido al Blackjack, pero más simple.

Póker. Para competir con otros jugadores frente al crupier.

Craps. Donde tratás de adivinar lo que va a salir en los dados.

Los mejores casinos en línea móviles Argentina

En este artículo tenés los mejores casinos online de Argentina, y todos estos casinos tienen una plena compatibilidad con los navegadores de los celulares. Para verificarlo, basta con testear que la plataforma funcione bien en Safari –en el caso de los iPhones– o Chrome –en el de los Android–, pero, si se quiere ir más allá, también se puede probar en Firefox u Opera.

No es habitual que los casinos online cuenten con una app propia para el celular, aunque en algunos casos pueden tenerla. Sin embargo, tanto Google como Apple cobran comisiones muy elevadas a los desarrolladores de apps, así que, a mayor comisión, menores bonos. ¡Por eso suele ser incluso más rentable operar en casinos online desde el navegador del celular!

Los mejores pagos casinos Argentina: cómo retirar las ganancias

Los mismos métodos de pago que se emplean para hacer depósitos en los casinos online de Argentina se pueden emplear para hacer retiros, aunque con algunas excepciones. Algunos casinos solo permiten hacer retiros con uno o dos métodos, por ejemplo. Además, también puede haber límites mínimos y máximos a la hora de gestionar los pagos.

El proceso de retirar tus ganancias es como sigue:

Pulsá el botón de ‘Retiros’ del casino online.

Elegí el método de pago que quieras, por ejemplo las tarjetas bancarias, las transferencias, Bitcoin, o Mercado Pago.

Introducí la cantidad que quieras retirar.

Confirmá el retiro, introduciendo de nuevo tu contraseña si hace falta.

A partir de acá, el dinero retirado debería llegar a tu cuenta en unos días, siempre y cuando hayas cumplido con todos los requerimientos del casino.

El futuro de los casinos en línea en Argentina

En los últimos años los casinos online no dejaron de mejorar sus características para ofrecer a sus usuarios servicios más completos, una atención al cliente en español y en vivo, una variedad de juegos mucho más amplia, y un streaming de alta calidad, primero en HD, y luego en 4k. Por eso es evidente que no se van a conformar, y que van a seguir progresando.

En los próximos años podemos esperar una variedad y calidad mucho mayores en los juegos, además del desembarco de la IA para asistirnos de mil maneras mientras jugamos. Además, la IA también la utilizarán los desarrolladores para crear juegos con mayor calidad gráfica y mejores funciones, ¡así que el futuro de los casinos online argentinos es más que ilusionante!

Conclusiones

La selección de casinos online de Argentina que tenés a tu disposición en este artículo engloba los diez mejores, tomando como referencia la cantidad, variedad y calidad de sus juegos, el prestigio de sus proveedores, la seguridad de su plataforma, los métodos de pago que pone a tu disposición, su compatibilidad con los celulares, ¡y, por supuesto, los bonos!

Ahora solo tenés que darte un paseo por los casinos seleccionados para elegir el que más te guste. Los diez casinos de la lista son de primera línea, ¡así que cualquiera es una buena elección! Fijate cuál de todos te resulta más cómodo para jugar, y registrate en su plataforma. En cuanto hagas tu primer depósito vas a poder reclamar tu bono… ¡y luego, a jugar!