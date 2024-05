Restituyen a Parques Nacionales tierras cedidas a mapuches durante el gobierno de Alberto Fernández

El gobierno de Javier Milei confirmó este viernes que restituye al área de Parques Nacionales dos hectáreas de tierras ubicadas a orillas del lago Nahuel Huapi que habían sido cedidas a una comunidad indígena durante el gobierno de Alberto Fernández.

El vocero presidencial Manuel Adorni lo anunció esta mañana en su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada. En concreto, dijo que estas tierras habían sido entregadas a una agrupación llamada Fundación Arcángel San Miguel por Justicia, Igualdad y Solidaridad, por lo que se puso fin al comodato firmado en 2021.

Según el portavoz, esta agrupación es liderada por un exfuncionario y abogado cercano al dirigente social Juan Grabois. Se trata del abogado Franco García Dellavalle, director nacional de Inclusión Financiera y Financiamiento Social durante la presidencia de Alberto Fernández, dependiente de la Subsecretaría de Finanzas del Ministerio de Economía.

“La entrega de terrenos nacionales por parte del kirchnerismo por supuesto que no son una novedad. Se reconocieron 221 comunidades indígenas sin demostrar necesariamente pertenencia a comunidades originarias. 81 de estos reconocimientos se hicieron en los últimos 16 días de gestión, para que se entienda el desorden que había en este tipo de cuestiones”, explicó Adorni en la rueda de prensa.

“Los parques nacionales son patrimonio de todos los argentinos, no de los privilegiados por pertenecer al grupo que es más cercano al poder de turno. En estos parques no va a flamear ninguna otra bandera que no sea la bandera argentina”, aclaró el vocero de Milei.

El predio está ubicado en la zona de Los Rápidos, sobre la costa del lago Mascardi, donde comienza el circuito al cerro Tronador y a pocos kilómetros de la villa homónima que fue usurpada en 2017 por la autoproclamada comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu.

