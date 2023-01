Diez plataformas quieren ofrecer el servicio de juego online en la provincia

Se abrieron los sobres de la licitación de juego on line en Mendoza. El proceso se inició hace varios meses, la apertura sería el 17 de noviembre y fue prorrogada a pedidos de los posibles oferentes. Finalmente quedaron 10 interesados en prestar el servicio para poder hacer apuestas en un casino virtual a través del celular o la computadora.

Esta semana se abrieron los sobres. Ahora la comisión de adjudicación evalúa las propuestas: deberán ser descalificadas la mitad de las interesadas, porque la licitación mendocina busca que haya cinco servicios de apuestas on line operando en la provincia.

Hay nombres de viejos conocidos en Mendoza. La mayoría de las ofertas están vinculadas a operadores de casinos físicos de la provincia. Es que el Instituto Provincial de Juegos y Casinos otorgará ventaja a las propuestas vinculadas a empresas que ya trabajen en Mendoza: se les otorgan 15 puntos sobre 100 posibles, ya sea con desarrollos propios o en UTE con empresas que se dediquen al negocio de juego on line.

Las plataformas que sean seleccionadas deberán pagar al menos 6% del monto resultante de las apuestas menos los premios pagados, mientras que en CABA esa obligación es de 2%. Además, pagarán ingresos brutos y, sólo por sentarse en la mesa de juegos provincial deben pagar un monto llave de 15.000 dólares. A cambio, podrán operar en la provincia durante 10 años.

Ida López, titular del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC).

Nuevo Plaza Hotel Mendoza SA es la sociedad que maneja el casino del Hotel Hyatt, cuya cara visible es la chilena Sun Plaza. Esta empresa se presentó con la plataforma Solbet. En 29 de octubre, Los Andes informaba que Sun Plaza es una subsidiaria de Sun Latam y ésta a su vez, está vinculada con la cadena Sun International, con sede en Sudáfrica, que además tiene una aplicación de juego on line: Sunbet. La aplicación local de Sun Plaza es una traducción de Sun, que en español significa sol.

Desarrollos Maipú SA, es la empresa que administra el casino del Arena Maipú de Daniel Mautone y Daniel Angelici, que se presentó con Rush Street Interactive; una aplicación desarrollada en Estados Unidos con la que se presentó el ex presidente de Boca Juniors (en soledad, con su empresa Atlántica de Juegos) en la licitación de juego on line de Córdoba.

Otro operador de casinos físicos que se presentó en la licitación de juego on line es Fuente Mayor, del grupo mendocino de la familia Kristich. Ellos se presentaron en UTE con la poderosa empresa Boldt SA, que tiene nueve casinos en el país, entre ellos el reconocido Trilenium de Tigre. Además de sus intereses en el entretenimiento, Boldt también desarrolla tecnologías; en la documentación presentada no surge el nombre de la aplicación, pero se supone que podría ser un desarrollo de los nuevos socios de Familia Kristich.

Otro operador de salas locales que va a incursionar en el juego on line de Mendoza es la poderosa Traylon SA, cuya cara visible es Ricardo Benedicto, quien presta el servicio de máquinas tragamonedas en la sala oficial de la provincia, el Casino de Mendoza. Benedicto ofrece para ingresar a las apuestas on line la aplicación Bet Warrior. Esta aplicación presta el servicio en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires.

Según diario Clarín, Bet Warrior tiene presencia en 11 países y llegó a las dos concesiones mencionadas de la mano de Inverclub y Dagma. En realidad Inverclub es un grupo de empresas, entre las que se cuenta Dagma es una de ellas. Traylon es una de las marcas de Inverclub. Esta empresa era una sociedad de Benedicto y el empresario K Cristólbal López. Durante el gobierno de Mauricio Macri, López vendió su participación a Benedicto.

Otros conocidos es Ivisa. El nombre real es Impresora Internacional de Valores SA y es la empresa que hace la transmisión de datos de las apuestas que se hacen a diario en las agencias de quiniela. Ivisa se presenta con la aplicación Super 7, que presta el servicio en Ciudad de Buenos Aires.

Un jugador no muy conocido en Mendoza es New Star Internacional SRL, quien ya hizo pie en la provincia en sociedad con la familia Kristich, con la concesión del nuevo casino de San Martín. Esta empresa llega con la plataforma Strendus, desarrollada por la división online del operador mexicano Logrand Entertainment Group.

Además de estos nombres, aparecen otros que no tienen historia en la provincia. Uno de los diez competidores es Slot Machines SA, una empresa con fuerte presencia en San Luis y que en 2013 inició su expansión a Resistencia (Chaco). Ahora compite en Mendoza por una de las cinco concesiones de juego on line con la aplicación Jugadon, que también está disponible en Ciudad de Buenos Aires.

Se compite también Concesionaria de Entretenimientos y Turismo (CET SA), empresa que tiene base en Córdoba. Está ligada al grupo Roggio. Gestiona 19 salas en esa provincia. Este oferente quiere ingresar al mercado del juego mendocino con la aplicación Playcet.

Otro jugador que busca ingresar al mercado de juego on line de Mendoza es Biyemas SA Skill On Net SAU. La empresa compitió en la licitación de Córdoba, pero no quedó entre las cinco seleccionadas para brindar el servicio. Llegan con Play UZU, un desarrollo propio con presencia en varios países de América Latina y España.

Por último, se inscribe una empresa identificada como Servicio de Juego On Line, que ofrece el desarrollo de un conocido en el mercado del juego en el país: la empresa Codere, que tuvo los tragamonedas en el Casino de Mendoza en la década del ‘90. Tiene salas en Argentina, América Latina y España. Codere tiene su propio desarrollo de apuestas on line.