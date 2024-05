El Gobierno negó aumento exclusivo para la UBA: “Cada universidad es distinta”

Luego de que estallara la polémica ante la versión de que el Gobierno nacional preparaba una propuesta de mejora presupuestaria exclusivamente para la UBA -y de forma aislada, lo que dejaba afuera a otras universidades nacionales-, desde la presidencia negaron que esto sea así

“No hay ningún tipo de target o de discriminación entre algunas universidades u otras. Con todas se está terminando de diseñar el ajuste presupuestario porque cada una tiene cuestiones que atender. No se puede generalizar, cada universidad es distinta. Simplemente por eso y no, no está en nuestra esencia negociar este tipo de cosas por votos para la Ley Bases. Eso no ocurre”, aclaró el vocero Manuel Adorni durante la conferencia de prensa de este jueves en la Casa Rosada.

El vocero presidencial Manuel Adorni

Luego de que en las últimas horas se conociera una versión referida a que la Nación había decidido actualizarle el presupuesto sólo a la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), la decisión le cayó muy mal a la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, Esther Sánchez.

En medio de un contexto preocupante referido a la situación presupuestaria en las universidades -y que ha generado reacciones y hasta marchas en todo el país-, esta versión generó el rechazo público de la rectora mendocina.

Y ante esta reacción, fue Adorni quien negó que esto sea verdad y que se esté trabajando de forma aislada con la situación de la UBA.

DESMIENTEN QUE HAYA SOLO AUMENTO PARA LA UBA

A través del vocero presidencial, el Gobierno de Javier Milei negó esta mañana que el envío de fondos a la UBA tenga vínculos con la negociación con los sectores dialoguistas de la oposición para que se apruebe la Ley Bases. Y fue en ese contexto en que aclaró, además, que no hay discriminación entre las distintas universidades nacionales.

“Acá se conversa con todos. No hay diálogo cortado con ninguna universidad. Poco a poco se seguirán conociendo y sorteando los obstáculos y las trabas de las universidades. De hecho, cuando se inicia la discusión presupuestaria, siempre planteamos que los diálogos estaban abiertos, siempre estuvo abierto, pero a veces hay una empecinamiento en decir que nosotros cortamos los diálogos, con la CGT, las universidades y no es así”, aclaró Adorni.

El Gobierno negó un aumento discriminatorio sólo para la UBA y que deje afuera a otras universidades

El malestar de la rectora de la UNCuyo -y de las autoridades de otras universidades nacionales- surge a raíz de dos resoluciones del Gobierno nacional que se conocieron el miércoles y formalizar actualizaciones para la UBA de 270% para sus gastos de funcionamiento y 300% para el área de salud, que son sus seis hospitales universitarios.

Ante esta noticia, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) calificó a esta medida como “provocadora”. Y no descartaron ir a la Justicia.

EL COMUNICADO Y EL ENOJO DEL CIN

A través de un comunicado difundido ayer, el CIN no escondió su malestar por esta priorización para con la UBA.

“La actualización en un 270% del presupuesto de gastos de funcionamiento y de un 300% para hospitales a la Universidad de Buenos Aires implica el reconocimiento por parte del Gobierno nacional de uno de los aspectos del problema -y su grave magnitud- que todo el sistema universitario viene planteando desde enero de este año”, se lee al comienzo del texto, que fue replicado en la web de la UNCuyo.

“Resulta inadmisible y provocador que se reconozca sólo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne a un conjunto de 60 universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país, que representan a dos millones de estudiantes de las universidades argentinas. No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda”, continía el duro mensaje.

Los integrantes del CIN entienden que hay fondos por lo tanto “exigimos inmediatamente una resolución que garantice un incremento igual al otorgado a la Universidad de Buenos Aires para todas las universidades públicas de la Nación”.

Esther Sánchez, rectora de la UNCuyo.

LA RECTORA DE LA UNCUYO PIDE TRATO IGUALITARIO

“El planteo del Consejo Interuniversitario Nacional es que aquí no se tiene en cuenta que somos una república federal, que pareciera ser que sólo está en la Constitución, porque a la hora de los hechos y de responder a todas las universidades, sólo se tiene en cuenta la Universidad de Buenos Aires. Pedimos diálogo, pero también pedimos un tratamiento igualitario a todas las universidades”, expresó la Rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, Esther Sánchez.

De los 2 millones de estudiantes del sistema universitario, sólo 300.000 aproximadamente son de la Universidad de Buenos Aires y el resto, más de 1.700.000 estudiantes, corresponden a universidades de todo el país.

“Más de un 85% de los estudiantes son considerados estudiantes de segunda categoría, mientras que los estudiantes de la UBA son considerados estudiantes de primera categoría, resolviéndoles las necesidades planteadas por todo el sistema universitario y otorgadas con exclusividad a la UBA”, remarcó.

La rectora de la UNCuyo también subrayó que el planteo “no es sólo el tema de gastos de funcionamiento, el que es necesario resolver y, en el caso de las universidades que tenemos hospitales, también mantener actualizados esos valores”. De lo contrario “hay otros aspectos que son sumamente relevantes y que tienen que ver con salarios dignos para nuestros docentes, para nuestros no docentes, que tienen que ver con becas actualizadas, que tienen que ver con mantener el sistema de ciencia y tecnología”.