El vino en bag in box se afianza en el mercado interno y sus despachos crecen en 2023

Las estadísticas para el vino argentino en este 2023 no son las mejores, con un cóctel de factores como la inflación, la baja en el consumo, el atraso cambiario y las inclemencias climáticas que han llevado a este escenario. Sin embargo, con números a la baja tanto en el mercado interno como externo, en este panorama para nada alentador podemos encontrar una excepción, al menos en los despachos locales, que parece afianzarse entre los consumidores, sumando cada vez más participación: el bag in box.

De acuerdo al anticipo de comercialización del mercado interno de vinos de mayo de 2023 elaborado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), mientras que en líneas generales se registró una disminución del 4,9%, en el quinto mes del año el bag in box fue la categoría que más creció con una diferencia de 1.122,6% contra el mismo periodo de 2022, pasando a representar el 0,6% de todos los despachos para consumo local.

Pero para dar cuenta de que no se trata de un fenómeno estacional, sino que el bag in box está marcando una tendencia en lo que va del 2023, en el acumulado entre enero y mayo de este año, este envase ha crecido un 132,8% en la comparativa con el mismo periodo de 2022, acaparando también un 0,6% del mercado, cuando el año pasado solo representaba el 0,2%.

Por qué ha crecido el bag in box

Si bien todavía se presenta como una novedad, el bag in box, que, como su nombre en inglés lo indica es precisamente un bolsa de vino contenida por una caja, es un envase que ya lleva varios años en el mercado. Lo que sí se ha podido ver en el último tiempo es que cada vez más bodegas apuestan por este segmento y brindan a los consumidores cada vez más opciones.

“Venimos apostando al Bag In Box desde hace varios años. En 2017 adquirimos una línea de última generación donde fraccionamos los más de 100.000 litros que comercializamos mensualmente”, comentó Daniel Tobares, gerente Comercial de Fecovita, uno de los jugadores más importantes del segmento, con 33% de participación en el mercado interno con ocho marcas que se comercializan en envases de tres litros y una más en la presentación de cuatro litros.

“Si bien todavía es una categoría con una participación secundaria en nuestras ventas, cada año crecemos en volumen de despachos. El año pasado lanzamos Toro bivarietal de 4 litros y estamos teniendo muy buenos resultados con ese calibre”, añadió Tobares.

Otra de las bodegas que más tiempo lleva en el segmento y que más alternativas ha aportado es Viña Las Perdices, con actualmente seis vinos en su línea By The Glass. En su caso, en el último año casi han duplicado la producción de bag in box. “La categoría BIB tuvo un crecimiento muy importante en el 2022 con un aumento cercano al 95% respecto del año anterior. Notamos que el segmento se ha consolidado bastante con la aparición de varias marcas en el mercado. Particularmente lo consideramos con mucha atención, al punto que hemos desarrollado todo un porfolio, como pocas bodegas en el mercado”, comentaron a Los Andes desde la bodega.

“Consideramos que el bag in box es un envase muy noble y con gran potencial, por lo que seguramente seguirá ganando mercado dado su practicidad y economía. Como todos sabemos, es un producto que no se puede guardar por un tiempo prolongado, por lo que deben manejarse bien los tiempos de rotación, por ello es fundamental que se comuniquen correctamente las ventajas y también los modos de utilización de este tipo de formatos”, remarcaron desde Viña Las Perdices.

En el caso de Familia Millán, Felipe Stahlschmidt, enólogo de Mosquita Muerta Wines, señaló que su bag in box de Cordero con Piel de Lobo ha tenido un notable crecimiento en lo que va del año. “El BIB, aumenta la venta de manera constante y aún representa un pequeño porcentaje de la producción, pero si analizamos el aumento, se triplicó lo fraccionado en los últimos cinco meses”, explicó.

Cómo crecer más

Si bien hablamos de un crecimiento sostenido en la categoría, como lo reflejan los números, todavía representa una porción minoritaria de la producción de vino, por detrás de la botella, el tetrabrik y la damajuana. En este sentido, los referentes encuentra que todavía presentan algunos obstáculos para poder seguir avanzando en el mercado.

Francisco Mecca, Brand Manager Vinos Clásicos y Jóvenes de Bodegas Bianchi, que cuenta con dos opciones en bag in box, señaló: “Actualmente el BIB está creciendo ya que hay una ecuación numérica que beneficia al consumidor versus la botella de 750ml. Pero el obstáculo tiene más que ver con lo cultural. Nuestro consumidor necesita educación en nuevos formatos del vino y poder disfrutarlo de la misma manera. Por eso vamos a seguir comunicando las ventajas que ofrece el envase, como así también las latas y nuevos formatos que surjan en este dinámico mercado”.

Por su parte, el gerente Comercial de Fecovita, puntualizó: “Como industria tenemos que seguir desarrollando este envase, ya que es amigable con el medio ambiente, mantiene las cualidades organolépticas del vino y es una excelente alternativa a los envases tradicionales”.

En tanto, desde Viña Las Perdices repararon en la vida útil del envase. “Se trata de un envase que no está preparado para la guarda prolongada, por lo que es vital que el producto rote en las cadenas de distribución y en las góndolas, a la vez que es necesario prestar atención a su cuidado y almacenamiento ya que es un envase semi permeable al oxígeno y puede afectarse por las malas (altas) temperaturas de conservación. Ese es el principal punto a manejar. En la medida que se tenga control sobre esto tiene mucho potencial de crecimiento y seguirá ganando mercado por todas las ventajas que ofrece”, señalaron.

Las ventajas del bag in box

De acuerdo a los referentes del segmento, son seis las principales ventajas que podemos señalar del bag in box. En primer lugar, es una opción más económica: “Suele haber un mejor precio por litro, respecto al vino en botella”, reparó Felipe Stahlschmidt. Esto, de acuerdo al enólogo, trae aparejado la conveniencia: “Tiene mayor volumen por envase, lo que sirve para reuniones, fiestas y eventos. Es fácil de servir (trae grifo incorporado) y el vino mantiene la calidad una vez abierto”.

En tercer lugar podemos mencionar el factor ecológico, ya que el bag in box es un envase más sustentable que la botella. “Su fabricación genera un 79% menos de gases que la producción de botellas de vidrio y un 91% menos de desperdicio”, planteó Francisco Mecca de Bodegas Bianchi.

A estos factores también se suma la portabilidad. “La caja es más fácil y segura de transportar que las botellas, liviana y resistente”, destacó Stahlschmidt. A eso, Mecca sumó: “Este envase es super fácil de guardar en nuestra heladera como también práctico para transportarlo ya que tiene una manija en la parte superior”.

La conservación es otro de los puntos más altos del bag in box. “Da una mayor vida útil del vino una vez abierto el envase, porque minimiza la exposición del vino al oxígeno, conservandolo mejor”, sostuvo el enólogo de Mosquita Muerta Wines.

Y, por último, está su practicidad: “El envase le agrega a nuestro consumidor habitual una forma de tomar el vino de todos los días con una practicidad y comodidad inigualable en la categoría. Cuida el vino por más de 20 días una vez abierto el envase y tiene un práctico pico vertedor para servirse las veces que quiera sin volcar una gota”, completó Mecca.

