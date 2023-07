En agosto abren nuevas licitaciones: 1.800 familias ya tienen una vivienda con “ahorro previo” y crédito del IPV

El Instituto Provincial de la Vivienda tiene un programa de ahorro previo y crédito que permite a las familias de Mendoza, aportar un capital durante 36 meses (que luego se actualiza a valores UVA), y recibir un crédito que ajusta por salarios, para poder construir viviendas desde 55 m2.

Así, por ejemplo con cuotas que inician en $47.500, al cabo de 36 meses, una familia recibirá un préstamo de $10 millones, más el dinero que estuvo ahorrando (actualizado por inflación) para empezar a construir.

Si bien, los interesados pueden inscribirse para comenzar a ahorrar hasta completar los 36 meses, desde el organismo le informaron a Los Andes que, además, existe la posibilidad de “licitar” (aportar todas las cuotas juntas) para recibir el préstamo del organismo y empezar a construir, y la próxima licitación tendrá lugar durante la tercera semana de agosto.

Más de 2.300 mendocinos en “Construyo mi Casa”

Hasta la fecha (8 de julio), el organismo cuenta con 390 inscriptos a “Construyo mi Casa”, en la etapa de ahorro; además, actualmente se construyen 205 viviendas en todo el territorio provincial y 1.800 se han finalizado desde la creación del programa.

Al respecto, Nahuel Ferrareis a cargo del Departamento de Planificación y Gestión Cultural, del IPV destacó las diferencias entre este programa y los del Gobierno Nacional y, en general, de cualquier otra alternativa privada, ya que, además de combinar “el ahorro” con el préstamo, las tasas a las que acceden las familias van de 0% a 4%, y mientras que el ahorro se actualiza por UVA (para que el capital crezca durante los 36 meses de ahorro), el préstamo se abona luego con aumentos que siguen las variaciones salariales, para que las familias puedan abonar sus cuotas sin mayores inconvenientes mes a mes, una vez que recibieron el préstamo.

“Se dejó a la UVA (indicador que tiene en cuenta la inflación) para el ahorro de la gente, porque es el mejor instrumento para revolarizar el aporte de las familias, y se lo devolvemos luego para que se pueda volcar a la construcción. Normalmente, no encontramos morosidad en el pago de las cuotas porque a las familias les entusiasma ver cómo crece el capital que reservan para construir sus casas”, agregó. Sin embargo, en la etapa en la que los inscriptos ya recibieron el crédito, y empezaron a construir, el capital adeudado se actualiza mediante el coeficiente de variación salarial (cvs).

Firma de contratos y licitación en agosto

“Se puede ahorrar durante 36 meses, o adelantar todo el ahorro en las licitaciones que abren cada dos meses y que la próxima será la tercer semana de agosto. La firma de contratos de ahorro también será en agosto”, adelantó Ferrareis.

Así, el funcionario comentó que quienes estén interesados, tendrán tiempo para reunir la documentación necesaria antes de esa fecha (DNI, datos de composición familiar, certificaciones de dónde viven actualmente, libre deudas, bonos de sueldo o declaraciones de ingresos, etc.), para poder inscribirse.

En esta línea en particular, a diferencia de lo que sucede en otras como Procrear, los interesados pueden ser dueños de alguna propiedad, de hecho el lote es requisito (se puede tener o comprar durante el periodo de ahorro), y si tuvieran, por ejemplo, una propiedad que no les sirviera como solución habitacional (una vivienda en conjunto con hermanos, en la que no viven), esto no sería un impedimento para acceder a “Construyo mi Casa”.

“Se pueden inscribir familias aunque tengan alguna propiedad que no sea la casa propia, o también personas que quieran construir en el fondo de la casa de sus padres, o en la parte de arriba”, cerró Ferrareis.

Construyo mi Casa: el IPV cuenta con 390 inscriptos en la etapa de ahorro; 205 viviendas en construcción, y se han entregado 1.800 casas desde la creación del programa.

El valor de las cuotas y los préstamos del IPV

Con el inicio de julio, el Instituto Provincial de la Vivienda actualizó los valores del programa “Construyo mi Casa”, en base al aumento de las Unidades de Valor Adquisitivo que publica todos los días el Banco Central.

Así, no solo se incrementaron los ahorros de los mendocinos que participan de esta opción para construir una vivienda, sino que también aumentó el préstamo que es posible pedir. Cada unidad de valor equivale a $272,76 (al 30 de junio de 2023), cuando para el periodo abril-junio, se había manejado una cotización de $218,27.

Quienes participan de esta opción tienen que completar 36 meses de ahorro (cuotas desde 174,36 UVAs, es decir $47.558,68), y tener un terreno propio o adquirirlo durante ese lapso, antes de solicitar un préstamo que, para la unidad más pequeña, de 55 m², equivale a 38.289,66 unidades, es decir: $10.443.886,65.

Una vez que se accede al préstamo, para el ajuste de las cuotas se toma en cuenta el CVS (coeficiente de variación salarial), que afecta hasta 20% de los ingresos familiares y con una tasa de interés que variará según la alternativa elegida (4%, 2% o 0%), y se abonan en total 360 cuotas.

Ahora bien, mientras que se actualizaron los valores del ahorro previo y del préstamo que puede otorgar el organismo, también crecieron los ingresos mínimos requeridos para aplicar a “Construyo mi Casa”. Mientras que en el trimestre anterior, se accedía con ingresos desde $190.288,78, para la vivienda de 55 m², ahora serían necesarios $237.793,41 (julio, agosto y septiembre) para el mismo modelo.

Para la opción más grande (140 m2), en cambio, se requieren 36 cuotas de ahorro previo (373,16 UVAs o $101.783,25), y se lograría un préstamo de $22.351.600,61. Todos los montos se actualizan a valores UVA al momento en que se recibe el crédito, pero al día de la fecha, se requieren ingresos de al menos $508.916,23 para optar por esta línea.

Los modelos disponibles

Cabe aclarar que las inscripciones a Construyo mi Casa permanecen abiertas a través del sitio oficial del IPV, ingresando en https://www.ipvmendoza.gov.ar/construyomicasa/.

Al momento de la inscripción, los interesados deben optar por alguna de las siguientes alternativas: 55 m2, 69 m2, 80 m2, 100 m2, 120 m2 y 140 m2. La tasa de interés aplicable a las tres primeras será de 0%, para las dos que le siguen será del 2% y del 4% para la última opción.

Préstamos para “terminación de vivienda”

En el caso de terminación de vivienda, la obra deberá tener un avance de entre 55% y 65% y los metros a financiar van desde 80m2 (a tasa 0% de interés) hasta 140m2 (tasa 2 y 4% de interés).

En cuanto a los valores, para la opción más pequeña, se requieren 18 cuotas de ahorro previo de $60.515,15, y el préstamo del IPV sería de $6.644.563,82, mientras que los ingresos familiares mínimos alcanzan los $302.575,77.

Tanto para terminación como para construcción de vivienda, el crédito que otorga el IPV será de hasta el 85%, mientras que el 15% restante lo aporta el beneficiario (con las cuotas ahorro). Para hacerlo, dispone de 36 meses o podrá integrarlo en su totalidad en los llamados a licitación que se efectúan cada dos meses.

