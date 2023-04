Video: miraba durante un vuelo “The Office” y nunca se dio cuenta iba al lado de un protagonista de la serie

Existen ocasiones que parecen únicamente ocurrir en sueños, pero la realidad suele ser sorprendente. En una situación inusual, el actor Rainn Wilson, reconocido por su papel en la popular interpretando a Dwight Schrute en la serie The Office, capturó con su cámara a un joven que estaba viendo los episodios de la serie junto a él durante un vuelo. El joven, ajeno a la presencia del actor que hizo de uno de los personajes principales, continuó mirando la pantalla durante las cinco horas de vuelo sin reconocerlo.

Después de un tiempo, Wilson decidió hablar con el joven sobre la serie, pero este aún no se percató de su presencia y siguió concentrado en la pantalla. El actor compartió el video en su cuenta de Instagram con el mensaje “cuando la persona que está sentada a tu lado no tiene idea de quién eres”. El video se hizo viral y Wilson publicó otro video relatando la conversación que tuvo con el joven, quien resultó ser muy crítico con la primera temporada de la serie.

“Todos siguen preguntándome: ‘¿te reconoció el chico?’ Y sí, después de 5 horas viendo The Office, finalmente le di un codazo”, comenzó relatando el actor. Posteriormente, contó que tuvieron un breve diálogo. “Le dije: ‘parece que te gusta la serie’ mientras me bajaba lentamente el barbijo”. Pero siguió sin reconocerlo y le respondió: “sí, realmente me encanta”. En ese momento Rainn lanzó: “le dije ‘oh, escuché que no es muy buena’”. El intérprete se llevó una sorpresa cuando el joven le contestó: “bueno, empieza un poco lenta. La primera temporada es cuestionable”.

Wilson siguió quitándose el barbijo argumentándole que la primera temporada era mala hasta que el fanático reconoció a uno de sus personajes favoritos de la serie y comenzaron a reír juntos. El actor compartió la anécdota en otro video ante las consultas de sus seguidores si finalmente su acompañante de vuelo se enteró de quien era.

Rainn Wilson interpretando a Dwight Schrute en "The Office".

“¿La primera temporada apesta? ¡¿Él no vio el día de la diversidad?! Uno de los mejores episodios de toda la serie”, “Solo los fanáticos incondicionales de The Office saben lo buena que es la primera temporada”, “Definitivamente, el mejor personaje”, “Ver The Office durante 5 horas seguidas, extremadamente identificado”, destacaron entre los comentarios de las redes sociales.