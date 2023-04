Nacho de Gran Hermano volvió a jugar al fútbol y lo golearon: “No puedo caminar”

Nacho Castañares, la celebridad que saltó a la fama luego de su paso por Gran Hermano, fue noticia en las últimas horas tras regresar a las canchas de fútbol para jugar con amigos. Aunque la noche del domingo no le resultó favorable, sus seguidores en redes sociales festejaron su vuelta al deporte.

El subcampeón del popular reality utilizó su cuenta de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, para compartir un video en el que se lo ve dolorido después de haber perdido el partido. “4-0 abajo!!! Un expulsado!!! No puedo caminar!!! Pero se volvió a jugar!!!”, expresó Nacho en el video, mientras mostraba su pierna lastimada.

Pese a la derrota y el dolor físico, Nacho se mostró entusiasmado y agradecido de poder volver a jugar al fútbol. “Perdimos 4 a 0, nos expulsaron a uno, pero bueno… jugué todo el partido. No doy más y no me dan más las piernas, mañana no sé quién carajo me va a levantar, pero lo importante es que volvimos a jugar a la pelota”, agregó en otro video frente a cámara.

El exparticipante de Gran Hermano volvió a las canchas.

Nacho asistió a la cancha de Independiente en el Clásico de Avellaneda

El influencer y ex participante de Gran Hermano, Nacho Castañares, demostró su pasión por el fútbol al visitar la cancha de Independiente durante el clásico de Avellaneda, donde el Rojo recibió a Racing Club. Nacho compartió en su historia de Instagram algunos momentos de la hinchada y del ambiente previo al partido.

Castañares, quien estuvo cerca de jugar en primera división, según confesó en una entrevista anterior, fue uno más entre los fanáticos que se acercaron al estadio Libertadores de América. El partido fue poco emocionante y terminó empatado 1-1, con goles de Cauteruccio para Independiente y Matías Rojas para Racing.

A pesar de la igualdad, el joven influencer disfrutó de su experiencia en la cancha y no dudó en compartir su pasión por el fútbol con sus seguidores en las redes sociales.

Su amor por el deporte y su espíritu competitivo lo llevan a desafiar sus propios límites, como lo demostró en su vuelta a las canchas de fútbol con sus amigos, a pesar de haber perdido y haber terminado sin poder caminar.