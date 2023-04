Estos son los ex Gran Hermano que participarán de MasterChef: el video adelanto que publicó Wanda Nara

Gran Hermano se ha convertido en el programa más visto de la televisión argentina y la responsabilidad de mantener la audiencia la tiene MasterChef.

Tras la gran final del reality ganado por Marcos Ginocchio, algunos ex participantes visitaron a Wanda Nara y compañía en el estudio.

Wanda Nara confirmó la presencia de ex hermanitos en el certamen culinario, que posaron junto a ella con los tradicionales delantales blancos con el sello del programa.

La conductora de MasterChef subió un breve video en su cuenta de Instagram, donde confirmó la noticia. “Chicos, ¿miran MasterChef?”, interrogó la hermana de Zaira, a lo que respondieron de inmediato: “¡Sí! Amamos”.

Estos son los ex Gran Hermano que pasarán por MasterChef

“Ahora prendidos a la tele, ya estuvieron mucho tiempo encerrados”, les dijo la empresaria. “Quiero ver todo lo que me perdí”, lanzó Juli Poggio, dando pie a que Wanda anuncié la noticia: “Bueno, nos vemos muy pronto en MasterChef junto a los chicos de Gran Hermano”.

Quienes serán los ex GH en MasterChef

Wanda posó junto a Julieta Poggio, quien le respondía a sus preguntas, pero además formaran parte Nacho Castañares, Romina Uhrig y Marcos, completando el listado de finalistas de Gran Hermano.

A su vez, Walter Alfa Santiago- que ya tuvo un paso como concursante-, Daniela Celis y Thiago Medina, completan el listado de hermanitos que competirán en las cocinas.

Las repercusiones en redes sociales

Si hay algo de lo que no quedan dudas es que los participantes de Gran Hermano han dado un importante salto a la fama luego del reality y han generado sus propios clubs de fans, que no se quedaron callados.

Los amantes de Gran Hermano han dejado la vara alta y han sido críticos con la ausencia de otros ex participantes en MasterChef.

“Se va enojar juan porque no lo invitaron”; “Porque a Coti no la pusieron?”; “Por que invitan a los del mismo grupo?”; “Los más infumables encima”; “No hay Coti, no hay like”; “No se olviden que los demás también participaron así no hayan ganado participaron y le han puesto picante a la casa, eso re cuenta, son parte, es injusto la verdad”, fueron algunas repercusiones.

Por otro lado, los comentarios positivos también se hicieron presentes: “Amo que estén todos menos la Coti y los cordobeses”; “Los más queridos y preferidos de todos”.