El sábado, el mundo de la farándula se vio sacudido cuando se filtró un video comprometedor de los exhermanitos Coti Romero y Nacho Castañares. Las imágenes, que capturan el momento en que ambos se besan en un boliche, fueron compartidas a través de la cuenta oficial de Instagram del programa LAM, conducido por Ángel de Brito en América TV.

El video generó polémica en las redes sociales, ya que los exconcursantes del reality eran “amigos”, y este romance inesperado tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores.

Cabe recordar que a mediados de noviembre del año pasado, circuló la versión de que Coti habría tenido un romance con Nacho mientras este aún estaba en pareja con Lucila “la Tora” Villar. En ese momento, la influencer se encargó de desmentir tales afirmaciones en su cuenta de Instagram.

Ángel de Brito, conductor de LAM, comentó sobre el escándalo después de que se difundiera la noticia de que Coti también se habría besado con Marcos Ginocchio.

“Me veo obligada a hacer estas historias porque se están diciendo cosas que nada que ver. Se están diciendo cosas que no pasaron. Cuando es algo que no es así, yo salgo a desmentir. Si no, me quedo callada, porque sé cómo son las cosas”, afirmó Coti. Además, la joven aclaró que nunca estuvo con Nacho y que siempre lo consideró como un “amigo”.

“Sé que hay una persona inventando muchas cosas para ensuciarme. Ya hablé con Lu y estoy hablando con Nacho también, estamos todos en shock por esto, es una situación muy delicada pero por suerte quedó todo bien. Yo estoy muy tranquila porque el de arriba que lo ve todo y dejo todo en sus manos”, concluyó.

Se filtró un video de dos ex Gran Hermano a los besos en un boliche

Qué pasó entre Coty Romero y Marcos Ginocchio

El conductor de LAM le rompió el corazón al fandom de “Marculi” cuando contó que durante un programa del Bailando que Coty Romero y Marcos Ginocchio estuvieron a los besos en un after party de la Bresh, una especie de fiesta post fiesta en la que pasó de todo.

“Te felicito, amora” lanzó Mariano De la Canal, compañero de Coty en el streaming del Bailando. Las bailarinas la aplaudían como si se tratase de un triunfo deportivo. “Es divino ese chico, educado, amoroso” deslizó Pampita, más opinando como madre, sobre Marcos Ginocchio.

Por su parte, Coty no decía una sola palabra, feliz de estar ocupando la previa de Lali González para que hablen de ella. “¿Besa bien?” era la pregunta que se repetía y ella evitaba responder. “Uno se puede besar con mucha gente y eso no significa nada” soltó la ex Gran Hermano.

Tinelli insistía en que la joven calificara cómo besa Marcos, pero la correntina evadía las respuestas. Ante la negativa, el tema se terminó y siguieron con el baile