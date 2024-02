Colores sólidos y muebles sofisticados: está es la casa en la que vivía Agostina de Gran Hermano

Agostina Spinelli es una de las concursantes que ingresó el pasado 11 de diciembre a Gran Hermano y que, a dos meses de convivencia, ha dado a conocer mucho de su vida personal.

Con el correr de los días, la ahora ex integrante de Las Furiosas comenzó a ser una de las jugadoras más queridas por el público y por eso, su vida previa al reality comenzó a ser un tema de búsqueda en los portales, como es, por ejemplo, la casa en la que vivía.

Así es la casa de Agostina, una de las concursantes de Gran Hermano

En su Instagram, red social en la que supera los 170 mil seguidores y está cerca de las 100 publicaciones, Agostina ha dejado escenas del lugar que fue su hogar en el partido bonaerense de San Fernando.

Así es la casa de Agostina, una de las concursantes de Gran Hermano

Así es la casa de Agostina, una de las concursantes de Gran Hermano

Así es la casa de Agostina, una de las concursantes de Gran Hermano

Así es la casa de Agostina, una de las concursantes de Gran Hermano

De las 84 publicaciones que hizo la concursante antes de ingresar al reality (las restantes las hacen sus familiares) se desprende información del departamento qué tenía, que cuenta con algunos detalles como paredes de color madera y placards marrones.

Así es la casa de Agostina, la concursante de Gran Hermano

Así es la casa de Agostina, la concursante de Gran Hermano

En su habitación, Agostina Spinelli tiene una cama con respaldo y un televisor plasma en el que mira sus programas, series y películas favoritas.

En otra de las fotos que publicó posó en el balcón de su departamento, que tiene vista hacia la calle. Mientras que en varias ocasiones la oficial de policía posó en bikini y tomando unos tereres desde una pileta, que es la debilidad de muchos con las altas temperaturas.

Así es la casa de Agostina, una de las concursantes de Gran Hermano

La presentación de Agostina para entrar a Gran Hermano

En su presentación, Spinelli contó que su signo del zodíaco es géminis y aseguró tener “carácter fuerte”. “Hoy en día un delincuente tiene más derechos que un policía, es tristísimo”, sostuvo muy abocada a su profesión.

Así es la casa de Agostina, una de las concursantes de Gran Hermano

“Suelo llorar por todo, peleamos y lloro, discutimos, lloro, me decís algo que no me gusta y lloro, soy muy maricona”, añadió. Asimismo, contó que tiene una hija de 16 años.

“Soy muy obsesiva con la limpieza, el orden, es algo que me pone de muy mal humor. Soy muy romántica, pero hoy en día estoy soltera”, se describió.