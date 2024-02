Se filtró el nuevo participante de Gran Hermano que va a cambiar el juego para siempre

A solo unos días de la entrada de nuevos concursantes a la casa de Gran Hermano, se ha filtrado el nombre de uno de los posibles candidatos que se unirá a la competencia junto al resto de los participantes.

Según lo confirmado por el sitio Paparazzi, el nuevo integrante se llama Federico y, según fuentes cercanas, “viene con muchas ganas de entrar a Gran Hermano”.

Facundo sería el nuevo participante de Gran Hermano.

En la fotografía proporcionada, se puede observar a un joven con ojos verdes, barba y cabello castaño. Facundo, como desea ser conocido, ha pasado por todos los castings necesarios para ingresar a la casa más famosa del mundo y está ansioso por competir.

Personas allegadas al flamante concursante han asegurado que “es un hecho que va a entrar”. Las posibilidades de su ingreso son sólidas y tiene todas las cualidades “para hacer de las suyas” dentro de Gran Hermano.

“Está todo dado para que sea uno de los jugadores más fuertes”, afirmaron desde su círculo íntimo. Facundo incluso organizó una fiesta para celebrar el contacto por parte de la producción de Gran Hermano, lo que indica su entusiasmo por participar en el programa.

Agustina, otra elegida pro la producción de Gran Hermano

Además de Facundo, otro nombre que ha resonado en las últimas semanas es el de Agus Pupich, una joven cordobesa que reside en Buenos Aires y cuenta con 330 mil seguidores en Instagram.

Esta morocha de ojos claros tiene una relación de amistad cercana con Sabrina, quien actualmente se encuentra dentro de la casa de Gran Hermano. Comenzó su carrera en el modelaje a los 17 años, gracias a su afición por tomarse fotos y compartirlas en redes sociales.

Agus Pupich sería la nueva participante de Gran Hermano.

En una entrevista realizada en 2020, Agus expresó: “Voy a hacer lo que me gusta en Buenos Aires, eso me pone contenta”. También confesó: “Me la jugué, fui en búsqueda de oportunidades y a crear mi propia suerte”, lo que atrajo la atención de marcas y agencias reconocidas.