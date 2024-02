Furia y Agostina quedaron cara a cara y no se guardaron nada

A medida que avanzan las semanas en esta temporada de Gran Hermano, la atmósfera en la casa se vuelve cada vez más tensa y complicada.

Uno de los conflictos que ha mantenido en vilo a todos los participantes es el enfrentamiento entre Furia y Agostina, quienes protagonizaron un acalorado intercambio de palabras cargadas de tensión.

Las reglas de Gran Hermano cambiaron y ahora los votos son positivos

En el centro de la cocina de la residencia, Juliana, conocida como Furia, no escatimó palabras al enfrentarse a Agostina y expresó con franqueza: “Catalina está afuera por tu culpa. Veo el odio que me tenés y mi cuerpo disfruta. No puede ser que me odies tanto con tanto lo que me querías. No puede ser el odio que tenés”.

La respuesta de Agostina al enfrentamiento contra Furia

Por su parte, Agostina, incapaz de contenerse ante las acusaciones de Furia, respondió con firmeza y determinación frente a sus compañeros de Gran Hermano, incluso amenazando con abandonar la casa: “Te vas vos el domingo y el otro domingo saquenme les dije. Solo te quiero ver salir”.

La tensión escaló aún más cuando Agostina continuó su réplica, enfrentando directamente a Furia: “Te vas vos primero y atrás me voy yo, pero te quiero ver salir”, comenzó atacando.

“Te agarramos justo”: tras un nuevo reto en Gran Hermano, Furia salió del baño desnuda a atender el teléfono y quedó “congelada”.

“Cristian U hay uno solo, vos te crees él. ¿Vos tenés códigos? Hablaste de mí adelante de todos, yo te fui fiel a vos. Te fui fiel y te defendí adelante de todos. Yo te quería y te fui fiel y vos fuiste una persona de mierda. Me fallaste como persona”, cerró con euforia.

Las fuertes palabras intercambiadas entre Furia y Agostina revelan la profundidad del conflicto que enfrentan en la casa de Gran Hermano.

Agostina fue salvada de placa por Furia

La confrontación no solo expone las tensiones internas entre las participantes, sino que también pone de manifiesto la complejidad de las relaciones y alianzas dentro del juego, donde la lealtad y la confianza se ponen a prueba en cada momento.